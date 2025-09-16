Japón bate el récord mundial de personas mayores de 100 años (con una abrumadora mayoría de mujeres)

El número de personas de 100 años o más en Japón alcanzó un récord de casi 100.000, anunció el gobierno.

Con 99.763 centenarios en septiembre, Japón logró un nuevo récord por 55° año consecutivo, indicó el ministerio de Salud. De ese total, las mujeres representan un abrumador 88%.

El ministro de Salud, Takamaro Fukuoka, felicitó a las 87.784 mujeres y 11.979 hombres centenarios por su longevidad y expresó su gratitud “por sus muchos años de contribución al desarrollo de la sociedad”.

Japón tiene la esperanza de vida más alta del mundo y es conocido por ser a menudo el hogar de la persona viva más vieja del mundo, aunque algunos estudios cuestionan la cifra real de centenarios a nivel mundial.

También es una de las sociedades está envejeciendo más rápido. Los japoneses suelen tener una dieta saludable, pero también una baja tasa de natalidad.

La persona de mayor edad en Japón es Shigeko Kagawa, de 114 años, una mujer de Yamatokoriyama, un suburbio de la ciudad de Nara.

Y el hombre de mayor edad es Kiyotaka Mizuno, de 111 años, de la ciudad costera de Iwata.

Las cifras de centenarios se publicaron con motivo del Día de las Personas Mayores de Japón, que se celebra el 15 de septiembre y es una festividad nacional en la que los recién centenarios reciben una carta de felicitación y una copa de plata del primer ministro.