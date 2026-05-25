Recortes en Salud: “La indolencia de Hacienda frente al temor de los ciudadanos”

“Lo que yo les estoy planteando es que no va a haber ningún recorte”. Las palabras son del Presidente José Antonio Kast, en el Hospital de Temuco, 5 días después de que el Decreto 333 estableció una reducción de 413 mil millones de pesos en el presupuesto de Salud de este año. Los dichos fueron el inicio de una seguidilla de declaraciones y acciones contradictorias que solo aumentan la incertidumbre en la población y tensan el ambiente.

Hoy día la crisis la están pagando los más vulnerables. ¿Y cómo la están pagando los más vulnerables? Cuando se recortan programas como Más Adultos Mayores Autovalentes o cuando se recortan los programas de salud mental.

En la base de las dudas está si la ministra May Chomali puede o no cumplir su promesa de recortar los 413 mil millones de pesos sin tocar la atención directa de los pacientes ni la continuidad de las prestaciones, como lo ha asegurado.

Solo para Fonasa, los recortes son más de 259 mil millones.

Alcaldes, gremios de la salud, parlamentarios y ciudadanos que esperan su turno en la lista de espera están inquietos. Si quieres conocer los detalles de los ajustes presupuestarios en Salud y sus posibles consecuencias en la atención primaria y en los hospitales, revisa este Punto por Punto de El Mostrador, con Paulina de Allende-Salazar, en el siguiente link.