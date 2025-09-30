Inician programa de reducción de pobreza junto a familias de la comuna de Independencia

Desde hace más de cinco años, Enel Distribución impulsa programas de reducción de pobreza energética, a través de programas como “Tu Energía, Tu Hogar”, generando ahorros concretos para las familias de su área de concesión.

Este año el proyecto se realizará junto a 30 familias del Cité Echeverría de la comuna de Independencia, que serán beneficiadas gracias a una alianza colaborativa entre junto a la Municipalidad a través de la Corporación de Innovación y Desarrollo Social.

El inicio simbólico del proyecto se realizó el 6 de agosto en el Laboratorio Ciudadano LAPAZ482, donde se presentó la iniciativa a la comunidad y se efectuó un recorrido por el barrio para levantar las primeras necesidades.

Durante agosto se ejecutará el diagnóstico socio-energético de cada hogar, con el fin de identificar las brechas más críticas y definir las intervenciones prioritarias. Entre las posibles medidas se incluyen:

Mejoras en instalaciones eléctricas para mayor seguridad.

Recambio de sistemas de calefacción y agua caliente por alternativas eficientes.

Sustitución de artefactos por equipos de bajo consumo.

Entrega de kits de eficiencia energética.

“Lo mejor que puede hacer Enel es darnos un buen beneficio, no solo para mí, sino que también para las 30 casas que componemos este espacio. En un solo día junté todas las firmas porque es un trabajo importante; es esencial para todas las casas tener buena iluminación”, comentó Berta Espinoza, vecina y beneficiaria.

El objetivo es que, a finales de 2025, las medidas estén implementadas y se puedan evaluar los primeros resultados, tanto en ahorros energéticos como en mejoras de seguridad y calidad de vida.

Sobre eso mismo, Camila de la Quintana, responsable de Sostenibilidad y Economía Circular de Enel Distribución, señaló que “Este proyecto es una prueba tangible de que la eficiencia energética no solo transforma hogares, sino que también impulsa la acción climática, construyendo un futuro más justo y sostenible para todos, mediante soluciones que mejoran las condiciones energéticas de las familias del Cité Echeverría”.

De esta forma, el Programa de Inclusión Energética sigue consolidándose como un ejemplo de colaboración público-privada con impacto positivo y sostenible en la vida de las personas.