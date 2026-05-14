Tensión geopolítica: Trump visita China en jaque por Irán y temor por el impacto global estructural

¡Buenas y feliz jueves! ¡ULTIMA HORA! Esta madrugada el Gobierno se anotó una victoria importante: la comisión de Hacienda aprobó el megaproyecto del gobierno. Era el primer obstáculo importante del megaproyecto de ley en la que La Moneda se juega el éxito de los próximos 4 años.

Se aprobaron casi la totalidad de los 50 artículos. Hoy el proyecto entra a la comisión de Medio Ambiente, el a la comisión de Trabajo y la apuesta que se vote en la sala el pròximo miércoles

Estamos frente a una curiosa paradoja: el Gobierno que vino a ordenar las cuentas fiscales ningunea las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo.

“No me vengan a rasgar vestiduras ahora con el Consejo Fiscal Autónomo”, lanzó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Lo paradójico –y esto lo digo yo, no Quiroz– es que en la oposición, de la que forman parte varios terraplanistas económicos que en los últimos años ninguneaban las recomendaciones del CFA y el crecimiento, ahora se presentan como los serios y usan los argumentos de ese organismo para oponerse al plan económico del Gobierno. ¡Plop!

La semana dejó otra paradoja incómoda para Hacienda: justo cuando el cobre le regaló al Gobierno una buena noticia, el resto del tablero empezó a ponerse más áspero. Wall Street celebra la inteligencia artificial y algunos gestos de distensión con China, pero el mercado de bonos mira otra película: inflación en Estados Unidos, petróleo, déficit y tasas largas.

La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 30 años volvió a instalarse sobre el 5%, una zona que el mercado no visita seguido en los últimos 20 años y que funciona como recordatorio brutal de que el dinero barato no está de vuelta.

Ese ruido global llega a Chile en un momento delicado. El mercado esperaba esta semana el Informe de Finanzas Públicas de la Dipres, pero Hacienda movió la fecha al 20 de mayo. No fue un detalle administrativo. La postergación coincidió con el ingreso de indicaciones a la Ley de Reconstrucción y Reactivación Nacional, el corazón del plan económico del Gobierno, y obligó a recalcular los costos fiscales de corto plazo.

En esta edición de El Semanal Exprés: el jaque de Irán a Trump es el telón de fondo de la visita del presidente de Estados Unidos a China; la guerra del lobby por millones de dólares en el sector eléctrico; Ximena Rincón le marca la cancha a Quiroz; y nuevos cuestionamientos a las cifras de Codelco.

Además, el Centro de Estudios Públicos se suma a los que levantan alertas sobre el plan económico del Gobierno; caso Sartor: aumenta el foco en el abogado José Ramón Correa; lo que se habla en las mesas de dinero. Brasil aprieta a las dos grandes forestales chilenas: CMPC y Arauco; y JP Luksic y los chilenos que dicen presente en el polo de alto handicap en Inglaterra.

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TRUMP LLEGA A CHINA EN JAQUE POR IRÁN

Trump en busca de un éxito difícil en China con la guerra en Irán como telón de fondo y el mundo en vilo. A la hora que ustedes están leyendo esta edición de El Semanal Exprés, Donald Trump y Xi Jinping ya habrán finalizado su primera reunión del muy anticipado viaje del presidente de Estados Unidos a China.

Llega a China con Irán convertido en problema global. El estrecho de Ormuz suma ya dos meses y medio cerrado, con las primeras señales de daño económico a la vista y con uno de los analistas más influyentes de Estados Unidos escribiendo un reportaje lapidario que domina la conversación en los círculos de poder estadounidenses y de Europa –probablemente lo leyeron también en China antes de que aterrizara el avión presidencial–.

La tesis: Estados Unidos en jaque por Irán y las implicancias globales son estructurales. El artículo de Robert Kagan, publicado en la influyente revista The Atlantic, sostiene que Estados Unidos no solo está teniendo dificultades en la guerra con Irán. Está cerca de una derrota estratégica difícil de revertir.

Por qué importa. Según Kagan, el conflicto ya cambió el equilibrio de poder. Irán sobrevivió a los ataques, mantiene capacidad de presión sobre el estrecho de Ormuz y convirtió la seguridad energética global en una carta geopolítica.

El punto central del analista es que el estrecho de Ormuz dejó de ser una ruta asegurada por Washington y pasó a ser una zona disputada bajo presión iraní. Eso convierte a Teherán en un actor capaz de condicionar el mercado energético global, elevar los precios y forzar concesiones.

No habla de un traspié como Vietnam, Irak o Afganistán. Su tesis es más dura: advierte que esta vez el daño no se puede reparar ni esconder. Irán resistió 37 días de ataques de Estados Unidos e Israel, conservó su poderío militar y salió con mayor poder de negociación.

El impacto geopolítico: para Kagan, el mensaje al resto del mundo es que Estados Unidos puede ser resistido. China y Rusia salen fortalecidos, mientras aliados de Washington miran con dudas su capacidad de sostener compromisos. Israel, además, queda más aislado y expuesto frente a un Irán que podría rearmarse.

La reacción de Wall Street. La preocupación no es solo militar. Si Irán puede alterar el flujo de energía del Golfo a bajo costo, el riesgo se traduce en petróleo más caro, inflación más persistente y mercados más inestables. Y, según Kagan, Trump tiene pocas cartas: escalar puede incendiar la infraestructura petrolera del Golfo Pérsico; retroceder implica aceptar condiciones iraníes.

El artículo está generando ruido porque Trump llega a Beijing justo cuando necesita hablar con Xi Jinping sobre Irán, comercio, Taiwán y tecnología. La imagen es incómoda: no llega solo como el presidente que busca imponer condiciones, sino también como alguien que podría necesitar ayuda china para contener una crisis en Medio Oriente.

El objetivo del presidente estadounidense en China era abordar las tensiones comerciales, tecnología y seguridad internacional, pero Irán forzó la agenda. Trump viajó acompañado por una delegación de altos ejecutivos, incluyendo las grandes figuras del sector tecnológico como Elon Musk y los CEO de Apple y Nvidia.

Trump, China y la geopolítica fueron el foco de la conferencia anual del BCI esta semana. El protagonista fue Richard Haass, el influyente presidente emérito del Council on Foreign Relations de Estados Unidos.

Haass advirtió que el mundo está entrando en una etapa más incierta, y advierte que “esta crisis puede convertirse muy fácilmente en una catástrofe”.

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PMGD Y EL MENSAJE DE RINCÓN A QUIROZ: AQUÍ MANDO YO

La guerra de lobby por los PMGD generó alta tensión entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y su par de Energía, Ximena Rincón. Como contamos ayer en El Mostrador, la ofensiva de fondos PMGD durante el ChileDay en Nueva York elevó la presión sobre Hacienda.

El lobby del sector. Fuentes aseguran que Quiroz presionó a Ximena Rincón a evaluar un nuevo retiro de los decretos que corregían una millonaria distorsión a favor de los PMGD, luego de una reunión con los líderes de los Pequeños Medios de Generación Distribuida que son controlados por fondos extranjeros, incluyendo BlackRock.

El episodio ocurrió el mismo día en que le enviaron una dura carta, donde lo acusaban implícitamente de validar la orientación regulatoria del exministro Pardow.

Los que conocen el contenido de la reunión afirman que los PMGD le reconocieron a Quiroz lo inevitable: que hay que hacerle cambios al sistema que opera actualmente, pero no los que están en los decretos. Están dispuestos a una postura intermedia, pero no se conocen los detalles.

El lobby de los PMGD con Quiroz y su presión a Rincón desataron una dura contraofensiva del Consejo Minero, Generadoras y la AGR. Ante la posibilidad de que Rincón cediera ante las presiones de Quiroz –sostienen fuentes del mercado–, tres poderosos gremios de la minería y la generación eléctrica redoblaron también su ofensiva sobre la ministra, para pedirle que no siguiera dilatando la entrada en vigencia de los decretos, retraso que ya les ha costado cientos de millones de dólares.

El punto de tensión y la reacción de la ministra Rincón. La titular de Energía salió a cerrar la puerta a cualquier posibilidad de retirar los decretos: “La regulación de los PMGD es una materia del Ministerio de Energía”.

Energía no parece tener intención de ceder el control político ni técnico del tema. Rincón defendió que el perfeccionamiento de la regulación es una demanda de mercado de larga data y que los decretos recogen mejores prácticas para corregir el sistema, con el foco –según dijo– en el buen funcionamiento del mercado y el beneficio final de clientes y personas.

Otra curiosidad de la tensión que se vivió en el ChileDay, esta vez en Toronto. La intervención del subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, que interpeló a su par de Energía por los decretos en cuestión. Su respuesta fue clarísima: “Es un subsidio que no corresponde”.

Uno de los testigos dijo que es insólito que, frente a una audiencia de inversores extranjeros, “se saquen los trapitos al sol dos funcionarios del mismo Gobierno”.

Y recordó que Balmaceda es exsocio de Barros & Errázuriz, el estudio donde uno de los principales socios es Cristóbal Pellegrini, hermano de Emilio, uno de los más influyentes líderes de los PMGD.

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LA MESA: EMPRESA, SEGURIDAD Y EL ESTADO

Soledad Teixidó: “El desafío de seguridad es reflejo de la fractura social que hoy vivimos en Chile”.

La fundadora de PROhumana abordó en La Mesa las conclusiones de la Mesa Redonda “Seguridad Empresarial”. El diagnóstico: la inseguridad dejó de ser un problema externo para las empresas y pasó a ser un riesgo que cruza directorios, territorios, comunidades, trabajadores y la relación con el Estado.

Un informe del Clapes UC estima que la delincuencia y la inseguridad representan un costo económico para Chile equivalente a entre 2,4% y 2,6% del PIB anual, lo que representa aproximadamente 9 mil millones de dólares anuales.

La tesis de fondo de Teixidó es incómoda para el mundo privado: la inseguridad ya no puede ser leída como un factor externo al negocio.

Para ella, “la seguridad, o la necesidad de generar un ambiente seguro para todo el entorno de la empresa, está como uno de los riesgos claves de hacer empresa. Por lo tanto, no es algo externo: es algo que tiene que estar en la discusión de los directorios”.

La conversación cruzó varios planos: rentabilidad, continuidad operacional, trabajadores, comunidades, territorios complejos, rol del Estado y límites éticos del sector privado. Para Teixidó, una de las claves es entender que la seguridad no se reduce al delito.

“La fractura social que hoy día vivimos en nuestro país es mucho más profunda; la seguridad es una expresión de ella, como otros hechos que ocurren”.

En otra parte de la conversación, dijo que la empresa puede articular, colaborar, invertir y levantar alertas, pero no reemplazar al Estado. “Es súper importante que no confundamos: la empresa no viene a suplantar al Estado”.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o la imagen del video de portada.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– El Centro de Estudios Públicos se suma a los que levantan alertas sobre el plan económico del Gobierno. Primero fue el FMI, luego el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y varios economistas privados y, ahora, el bastión del establishment. La advertencia es la misma: el déficit llega ahora; el crecimiento prometido, después. Y no está garantizado.

El CEP dice que el plan de Hacienda va en la dirección correcta al poner el crecimiento en el centro, pero se apoya en una apuesta riesgosa: asumir costos fiscales inmediatos con la expectativa de que la inversión, la productividad y la recaudación futura terminen cerrando la brecha.

Lo problemático. El CEP advierte que la rebaja tributaria tiene un costo inmediato, porque beneficia también a empresas ya existentes, mientras que la inversión nueva puede demorarse o no llegar con la fuerza esperada. Y sobre la permisología, el centro señala que hay medidas “de dulce y agraz”: buenas ideas, pero con diseños que deben perfeccionarse, especialmente en evaluación ambiental, judicialización y rol del SEA.

Lo bueno del proyecto. El informe reconoce que bajar el impuesto corporativo puede mejorar la competitividad de Chile, especialmente después de años en que otros países redujeron sus tasas mientras el nuestro subió a 27%. También valora la agenda para acelerar permisos, porque tiene potencial de mover inversión casi sin costo fiscal directo.

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– Caso Sartor: aumenta el foco en el abogado José Ramón Correa. Se cuestiona el origen de los fondos que usó para la compra de 9,5 millones de acciones de Azul Azul, sus vínculos con Michael Clark, y hay quienes hacen un doble clic en su vínculo con los audios de Hermosilla. Toesca pidió citar a declarar a Correa en una nueva querella contra los exdirectores y socios de Sartor.

La querella también pide que se abran las cartolas de Inversiones y Asesorías Sartor S.A., sociedad que concentró el 90% de las cuotas del fondo con que Sartor controló Azul Azul. Según los antecedentes citados, entre 2021 y 2023 hubo pagos por más de $10 mil millones a sociedades vinculadas a Victoriano Cerda y su entorno, mientras esos mismos vehículos inyectaron más de $7 mil millones a Sartor.

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– Lo que se habla en las mesas de dinero. Brasil aprieta a las dos grandes forestales chilenas: CMPC y Arauco. Cómo financiar sus ambiciones en Brasil comienza a pesarles a los Angelini y los Matte.

Ambas empresas, que se cuentan entre las forestales y productoras de celulosa más grandes del mundo, tienen megaproyectos en Brasil que en total requieren casi US$ 10.000 millones. Esa demanda de capital ocurre cuando la industria está pasando un momento complejo y ambas compañías están con desafíos de caja que tienen al mercado apostando a que, eventualmente, los Matte y los Angelini tendrán que gatillar un aumento de capital para financiar su sueños brasileños.

Arauco está avanzando rápido con Sucuriú, su megaproyecto de celulosa en Brasil. La inversión ronda los US$ 4.600 millones (cifra similar al costo del proyecto de CMPC). La obra ya va por delante del calendario. Buena noticia industrial. Menos cómoda para el balance.

Esta semana Empresas Copec anunció su decisión de adelantar una inyección de US$ 200 millones para apoyar el proyecto de Arauco. Sucuriú necesita caja, y Arauco llega a esta etapa con una deuda neta/Ebitda alta. Por eso Arauco está evaluando varias vías para levantar liquidez: la más polémica sería un aumento de capital.

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– CMPC vive una tensión parecida. Como hemos venido adelantando en este espacio, el Grupo Matte también tiene desafíos para financiar su proyecto Natureza, una planta de celulosa en Rio Grande do Sul que requiere una inversión de casi US$ 4.700 millones.

Hace unas semanas, Fitch rebajó a CMPC a BBB-, el último escalón del grado de inversión. En la junta anual de accionistas la familia controladora reconoció los desafíos y que la decisión final se tomará probablemente en la segunda mitad del año.

El problema es que un aumento de capital no tiene camino fácil. Los casi US$ 5.000 millones que necesita inyectar son más que el valor de CMPC en bolsa (US$ 3.400 millones) y los minoritarios podrían no querer acompañar a los Matte.

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– Las sospechas sobre los números de Codelco. Algunos de ustedes recordarán que hace unos meses, en este espacio, les contamos que en el mercado había dudas sobre el sorprendente salto de producción en diciembre del año pasado, cuando Codelco reportó 172.300 toneladas, muy por encima de su promedio del resto del año, y que le permitió cumplir con la promesa del presidente Máximo Pacheco de que la producción comenzaría a repuntar en 2025.

La pregunta que se hizo la industria cuando se publicaron los resultados del año: si ese cierre fue tan excepcional, cuesta no preguntarse cuánto hubo de recuperación genuina y cuánto de ajuste para cumplir la meta anual.

Bueno, esta semana un informe preliminar de auditoría interna confirmaría esas sospechas. De acuerdo con el informe, se habría sobreestimado la producción de cobre de Codelco durante diciembre de 2025. El DF dice que el documento detectó que cerca de 20 mil toneladas no cumplían con las especificaciones técnicas necesarias para haber sido incorporadas como producción del último mes del año. La minera estatal señala que la auditoría aún no termina, por lo que “no corresponde adelantar conclusiones”.

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– JP Luksic nuevamente en el polo de alto handicap en Inglaterra. La temporada está por arrancar y de nuevo tendrá presencia del hermano que encabeza el brazo minero de la familia. Lidera y financia el equipo Gaston Polo. Ahí jugará con el argentino Cruz Heguy, el uruguayo David Sterling (casado con chilena) y Beltrán Laulhe (también argentino) en los tres campeonatos más importantes de Inglaterra.

El hobby polero no es barato. Medios británicos aseguran que financiar un equipo para la temporada alta –que son dos meses y tres torneos– cuesta entre 6 y 10 millones de dólares. Caballos y sueldos incluidos.

¿Otro chileno que dirá presente? León Donoso, hijo un referente del polo chileno, José Donoso, y la socialité argentina Elina Blaquier. Con tan solo 15 años y handicap 5 (10 el máximo), ya se codea con la elite del polo mundial.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.