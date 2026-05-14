De metáfora a hipérbole: Kast aclara que su promesa migratoria no debía tomarse de manera literal

El Presidente José Antonio Kast volvió a referirse este jueves a la polémica generada por su promesa de campaña de expulsar a 300 mil migrantes irregulares “el primer día” de gobierno, aunque esta vez modificó la explicación que había entregado apenas un día antes.

Si el miércoles aseguró que aquella frase debía entenderse como una “metáfora”, ahora el Mandatario sostuvo que el concepto correcto sería otro. “Quizás la palabra era hipérbole, no metáfora”, afirmó Kast al ser consultado nuevamente sobre el tema.

La aclaración llega luego de una fuerte controversia política instalada tras sus declaraciones iniciales, especialmente porque la promesa migratoria fue uno de los ejes más visibles de su campaña presidencial y estuvo presente en discursos, debates y piezas comunicacionales del entonces candidato republicano.

El Mandatario intentó defender el fondo de su mensaje y sostuvo que la ciudadanía comprende el objetivo de su política migratoria más allá de la literalidad de la frase. “El ciudadano de a pie entiende lo que estamos haciendo, ve el cierre de la frontera, los aviones saliendo con migrantes irregulares”, afirmó.

Kast además insistió en que el proceso de expulsiones requiere previamente ordenar procedimientos administrativos y avanzar en cambios institucionales y legales. “Tenemos carpetas que quedaron sin firmar (…) primero tenemos que ordenar”, sostuvo.

En esa línea, adelantó que el Ejecutivo seguirá impulsando modificaciones legislativas para endurecer la política migratoria y facilitar procesos de expulsión.

El Presidente reiteró además que las primeras medidas estarán enfocadas en personas en situación migratoria irregular y en extranjeros que mantengan causas pendientes con la justicia. “Seguimos trabajando con las relaciones internacionales para que Venezuela abra la posibilidad de recibir a sus propios compatriotas (…) esto es sin vuelta atrás”, señaló.

La nueva explicación presidencial no logró cerrar completamente la controversia política. Desde la oposición cuestionaron que el Mandatario relativizara una de las promesas más emblemáticas de su campaña, mientras que sectores oficialistas han intentado reforzar que el objetivo central sigue siendo endurecer el control migratorio.

La discusión incluso derivó hacia el plano semántico luego de que Kast pasara de definir la frase como “metáfora” a “hipérbole”.

Según la definición de la Real Academia Española, la hipérbole es una figura retórica que consiste en “aumentar o disminuir exageradamente aquello de que se trata” o bien una “exageración de una circunstancia, relato o noticia”, y normalmente, no debe interpretarse de manera literal.