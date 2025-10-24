Casa de estudios impulsa jornada para derribar mitos y fortalecer la prevención del VIH

A nivel mundial, 40,6 millones de personas viven con VIH, de las cuales 31,6 millones acceden a terapia. Desde el inicio de la pandemia, más de 91 millones han sido diagnosticadas y 44 millones han fallecido a causa del virus. La situación en La Araucanía también es preocupante: existen más de 1.500 casos en control médico, el 80% corresponde a hombres y el 20% a mujeres, según datos del Hospital Hernán Henríquez Aravena de junio de 2025.

Frente a este desafío, la Universidad Católica de Temuco, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud, ha asumido un rol activo. Desde 2013, la institución forma parte de la Mesa Regional de Respuesta al VIH, colaborando en campañas de detección, educación sexual responsable y formación de monitores.

En este contexto, la universidad organizó la jornada “Hablemos de VIH: mitos, realidades y nuestro rol como estudiantes”, impulsada por la carrera de Tecnología Médica, con el objetivo de derribar prejuicios, fortalecer el conocimiento científico y fomentar una cultura de prevención y respeto.

“El propósito de la iniciativa es instalar una conversación informada y empática. Medimos conocimientos antes y después porque queremos evidencias de cambio”, precisó Marcela Andaur, académica de la carrera organizadora.

Diálogo y prevención

El encuentro combinó exposiciones y dinámicas participativas, abordando los principales mitos sobre el virus, sus rutas de transmisión, la importancia del testeo periódico y conceptos clave como PrEP (Profilaxis Pre-Exposición), tratamiento preventivo que reduce drásticamente el riesgo de infección.

El trabajo de los estudiantes de Tecnología Médica fue esencial: desde la planificación hasta la ejecución, lograron articular redes con la Seremi de Salud de La Araucanía y la Fundación Chile Positivo.

“Conozco de cerca a alguien que vive con VIH. Por eso participo en campañas y en el equipo de test rápidos y entrega de información hacia la comunidad. No se trata solo de medicamentos, sino de hablar sin miedo y de cuidarnos entre todos. La universidad nos ha apoyado y eso demuestra compromiso real”, explicó Diana Llanquihuen, estudiante organizadora.

Cifras que interpelan a la comunidad

Durante la actividad, Mónica Díaz, referente del Programa VIH/ITS de la Seremi de Salud Araucanía, presentó el mapa regional de prevalencia, donde Temuco, Padre Las Casas y Angol concentran la mayor cantidad de diagnósticos.

“El desafío está en diagnosticar precozmente, garantizar tratamiento y adherencia para lograr la indetectabilidad, es decir, que la persona no transmita el virus. La información adecuada y oportuna es la mejor herramienta para derribar mitos y disminuir la discriminación”, afirmó Díaz.

Por su parte, el Dr. Mauro Rivera del Río, investigador en estigmas sociales asociados a la salud, subrayó la importancia de que las universidades generen espacios de diálogo y formación transversal en temas de salud pública. Según su experiencia, “hablar con honestidad y generar encuentros horizontales entre grupos es esencial para reducir el estigma. La prevención debe ser integral: física, emocional y social”.