Del trabajo al bienestar: la alianza que transforma la forma de cuidar a los equipos

En un escenario marcado por la transformación constante y el aumento de las exigencias laborales, el bienestar de los trabajadores se ha consolidado como una prioridad estratégica para las empresas. De acuerdo con un informe global de Gallup, apenas un 33 % de los empleados en el mundo declara estar “prosperando” en su vida laboral, mientras que un 58 % enfrenta dificultades para mantener el equilibrio y un 9 % reconoce estar “sufriendo”. Estas cifras reflejan un desafío creciente: las organizaciones no solo deben centrarse en la productividad, sino también en construir entornos de trabajo saludables y sostenibles que favorezcan el desarrollo integral de las personas.

Bajo este contexto, VIBA+y WorkingMoms han decidido unir fuerzas para impulsar un nuevo modelo de apoyo al talento. Ambas plataformas ofrecen contenido on-demand enfocado en salud mental, desarrollo personal y equilibrio vida-trabajo, bajo un formato de membresía que permite a las empresas entregar beneficios reales y sostenibles a sus equipos.

Empoderar desde la experiencia: el modelo de WorkingMoms

Nacida de la experiencia personal de su fundadora, Nathalia Franco, WorkingMoms surgió como respuesta a los desafíos de compatibilizar la maternidad con la vida profesional. Lo que comenzó como una comunidad digital hoy reúne a más de 16.000 seguidoras en Instagram y se ha transformado en una plataforma de formación y acompañamiento para madres trabajadoras.

A través de su sitio workingmoms.cl, ofrece una experiencia similar a las plataformas de streaming, con cursos grabados, talleres, charlas y asesorías lideradas por especialistas en psicología, derecho, maternidad, nutrición y desarrollo profesional. Su propósito es claro: entregar herramientas concretas para que las mujeres puedan avanzar en sus carreras sin sacrificar su bienestar ni su vida familiar.

VIBA+: bienestar integral para todos

Por su parte, VIBA+ promueve una mirada integral del bienestar. Su propuesta combina cursos y encuentros en vivo sobre gestión del estrés, salud emocional, autocuidado, relaciones interpersonales y crecimiento personal, guiados por expertos hispanohablantes de alto nivel. La plataforma busca transformar la manera en que las personas se conectan consigo mismas y con su entorno, convirtiéndose en un aliado estratégico para la salud mental dentro de las organizaciones.

Un nuevo modelo de beneficio corporativo

Con esta alianza, VIBA+ y WorkingMoms ofrecen a las empresas una forma innovadora de fortalecer su cultura organizacional y cuidar el bienestar de sus equipos. A través de contenido accesible y de alto impacto, las compañías pueden entregar beneficios que van más allá de lo económico, promoviendo ambientes laborales más humanos, saludables y sostenibles.