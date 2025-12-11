Empleo regional en la agenda preelectoral: seminario reúne a expertos y presidentes de gremios

A pocos días de la definición electoral y con el debate económico en el centro de la agenda, el empleo regional vuelve a tomar protagonismo. La capacidad de cada territorio tendrá para generar trabajo, potenciar sus industrias y retener talento aparece hoy como un factor decisivo para el desarrollo del país.

Para profundizar en estas temáticas y proyectar respuestas desde los territorios, gremios y expertos se reunirán en el seminario “Reactivación y futuro laboral: visiones gremiales para la región”.

La instancia, organizada por Duoc UC Valparaíso en el marco de sus 50 años y en colaboración con El Mercurio de Valparaíso, contará con la exposición del economista David Bravo, especialista en temas de empleo. Además, el panel de conversación estará integrado por el rector de Duoc UC, Carlos Diaz, y las máximas autoridades de tres de las principales asociaciones gremiales del país: Alfonso Salinas, presidente de la Asociación de Empresas Región de Valparaíso (Asiva); Fernando Bustamante, presidente Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Valparaíso; y Javier Torrejón, presidente Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP).

Uno de los puntos clave de este encuentro será el análisis de la realidad laboral de las regiones, marcadas por sus industrias prioritarias. Como expresa Claudio Salas, director de Duoc UC sede Valparaíso, “este seminario busca generar un espacio de diálogo junto a los principales gremios de la Región de Valparaíso para analizar el estado actual de la economía y del mercado laboral, así como los desafíos que enfrentará el país en el contexto del cambio de gobierno el próximo 11 de marzo de 2026”, añadió Salas.

El seminario se realizará el viernes 12 de noviembre a las 09:00 horas en el Centro de Extensión del Edificio Cousiño (Errázuriz 1020, Valparaíso). Las inscripciones estarán disponibles aquí y se transmitirá vía streaming en directo por SoyTV (www.soychile.cl/tv ).