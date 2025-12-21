Personas mayores en Chile lideran una adopción creciente de Inteligencia Artificial y modelación 3D

El vínculo entre las personas mayores y la tecnología en Chile está experimentando una transformación silenciosa, pero constante. Así lo evidencia un estudio reciente de BondUP, que revela que desde febrero más de 2.500 personas han participado en talleres online y presenciales enfocados en Inteligencia Artificial y modelación 3D, reflejando un interés creciente por adquirir competencias digitales con una aplicación concreta en la vida cotidiana.

Los datos muestran que la mayor concentración de participantes se encuentra entre los 55 y 69 años, grupo que representa cerca del 80% del total. En particular, destacan los tramos de 60 a 64 y de 65 a 69 años, ambos con un 29,1%. En términos generales, la participación se concentra mayoritariamente entre los 55 y 74 años, reforzando la noción de un envejecimiento activo vinculado al aprendizaje permanente.

“Estamos observando un cambio cultural profundo: las personas mayores no están llegando a la tecnología por obligación, sino por convicción”, afirma Michelle Schnitzer, CEO de BondUP, red social para personas +55 que ya reúne a más de 25 mil usuarios.

Respecto a las motivaciones, el estudio indica que el 74% de los participantes busca mantenerse actualizado frente a los avances tecnológicos, mientras que un 20% aspira a desarrollar nuevas habilidades. Solo un 6% declara hacerlo principalmente por ocio, lo que da cuenta de un interés estratégico y consciente por la formación digital.

Desde una perspectiva territorial, el interés se concentra principalmente en zonas urbanas. El 73% de los participantes proviene de la Región Metropolitana, seguida por Valparaíso (12,4%), Biobío (4%), Coquimbo (2,7%) y Maule (2,4%). A nivel comunal, destacan Ñuñoa, Santiago, Las Condes, Providencia, Viña del Mar, La Florida, La Reina, Maipú, Puente Alto y La Serena, consolidando a las ciudades como polos clave de adopción tecnológica entre personas mayores.

En cuanto a los contenidos, los talleres se orientan al uso práctico de la tecnología, con énfasis en Inteligencia Artificial aplicada a tareas diarias, investigación, creación y edición de imágenes, generación de videos, modelación 3D y desarrollo de productos para impresión 3D. A estos se suman intereses complementarios como el uso de Excel, redes sociales y la creación de páginas web, ampliando el abanico de competencias digitales.

“El dato más revelador es que el 80% de las personas quiere profundizar aún más en el aprendizaje de Inteligencia Artificial, lo que confirma que este interés no es puntual, sino sostenido en el tiempo”, concluye Schnitzer.