Los Ríos lidera ataques de jaurías de perros asilvestrados

¿Cuándo llueve? Preguntas que no tienen respuesta –aunque me reten los amigos climatólogos–, como tampoco la que viene después, por allá por septiembre, octubre, incluso noviembre: ¿cuándo deja de llover? Lo que sí sabemos es que esta semana pasaron cosas en la región. Algunas llegaron a tribunales. Otras al Senado. Y algunas de ellas las seguimos, levantamos y reporteamos para ustedes en esta nueva edición de Aquí Los Ríos, que va más o menos así:

El Juzgado de Garantía de Valdivia declaró admisible una querella por homicidio simple presentada por la familia de M.A.S.M., hallado muerto en marzo de 2025 en los roqueríos de Palo Muerto , en Corral. El caso fue informado inicialmente como caída accidental, pero la causa de muerte sigue como “indeterminada en estudio” .

presentada por la familia de M.A.S.M., hallado muerto en marzo de 2025 en los roqueríos de , en Corral. El caso fue informado inicialmente como caída accidental, pero la causa de muerte sigue como . Tras la denuncia anónima publicada por este newsletter sobre el IP-IRC Valdivia , AFUSE cuestionó el anonimato y negó que el texto representara a todos los funcionarios. Su presidenta provincial, sin embargo, reconoció ingreso de drogas, déficit de Gendarmería y sumarios administrativos por el eventual encierro de jóvenes con candado. Funcionarios vinculados al primer comunicado insisten en que el anonimato responde al temor a represalias internas .

, AFUSE cuestionó el anonimato y negó que el texto representara a todos los funcionarios. Su presidenta provincial, sin embargo, reconoció por el eventual encierro de jóvenes con candado. Funcionarios vinculados al primer comunicado insisten en que el anonimato responde al . La mantención de caminos rurales en Los Ríos llegará tarde para el invierno. Aunque el MOP publicó nuevas licitaciones, la mantención efectiva de las rutas se espera recién para septiembre . En el Senado, la región apareció con 10 contratos terminados o por terminar y solo cuatro licitaciones publicadas.

. En el Senado, la región apareció con y solo cuatro licitaciones publicadas. Los Ríos aparece empatada con Los Lagos como la región con más denuncias por ataques de perros a animales, con 181 casos entre 2012 y 2026. El SAG también abordó influenza aviar en cisnes de cuello negro, propagación del visón americano y falta de atribuciones para capturar o manejar jaurías.

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La muerte en Palo Muerto que familia pide investigar como homicidio simple

El Juzgado de Garantía de Valdivia declaró admisible una querella por homicidio simple presentada por la madre y la hija de M.A.S.M., el hombre de 39 años que fue hallado muerto el 6 de marzo de 2025 en los roqueríos del sector Palo Muerto, en Corral. La resolución, dictada el 21 de mayo de 2026, ordenó remitir la acción penal a la Fiscalía Local de Valdivia. La causa de muerte permanece oficialmente como “indeterminada en estudio”.

El hecho fue cubierto inicialmente como un accidente. El Diario Austral publicó al día siguiente que la víctima consumía alcohol junto al único testigo y que, de acuerdo con los primeros antecedentes policiales, en la muerte “no habría intervención de terceras personas”.

La acción penal, patrocinada por el abogado Rodrigo Borneck, se dirige contra M.A.M.P., quien hasta ahora no ha sido formalizado y ha participado en la causa como testigo. Consultado por Aquí Los Ríos, Borneck señaló que la querella se funda en una indagatoria privada de su estudio jurídico, y que M.A.M.P. “hasta la fecha ha sido tratado procesalmente como testigo tanto por la Policía como por el Ministerio Público”.

El escrito, al que tuvimos acceso, describe un vínculo de 25 años entre M.A.S.M. y M.A.M.P. caracterizado, según la querella, por una dependencia económica estructural: M.A.M.P. habría financiado la totalidad de los gastos de la víctima, incluidas pensiones alimenticias y viajes al extranjero. Los certificados de la PDI citados en el escrito acreditan 18 viajes en conjunto entre 2011 y 2024 financiados por M.A.M.P. Como parte de su tesis sobre la naturaleza del vínculo, la querella también cita antecedentes de intimidad que M.A.M.P. habría mencionado en una declaración policial voluntaria.

Según la querella, el 5 de marzo de 2025 ambos viajaron desde Pucón hasta Corral y llegaron al sector Palo Muerto al mediodía. Alojaron en una cabaña aislada, sin vecinos cercanos, que M.A.M.P. conocía previamente y donde él mismo llevó sillas desde su vehículo porque sabía que no había en el lugar. Una de esas sillas fue fotografiada posteriormente al borde del acantilado. Durante la noche consumieron alcohol: la alcoholemia practicada en la autopsia arrojó 1,69 g/l en sangre, nivel que, según el escrito, comprometía severamente el equilibrio y la capacidad defensiva de la víctima.

A las 07:00 horas del 6 de marzo, M.A.S.M. envió dos mensajes simultáneamente a su hija y a una amiga: “cuídame” y, tres minutos después, “no confío”. La destinataria declaró haberlos recibido ante la PDI, pero según la querella ese antecedente no quedó debidamente consignado en el informe policial de la Brigada de Homicidios. Los mensajes fueron enviados 37 minutos antes del momento que M.A.M.P. señaló como la hora del accidente.

Según el escrito, la autopsia del SML registra lesiones cervicales calificadas como ‘recientes, vitales y coetáneas a las lesiones anteriores’, compatibles con compresión cervical activa, múltiples fracturas de alta energía y signos compatibles con agresión sexual reciente. La médico legista concluyó que “no se pueden descartar lesiones atribuibles a terceros”, sin contar con mayores antecedentes del sitio del suceso y los exámenes de laboratorio pendientes.

Según la querella, M.A.M.P. retuvo la totalidad de las pertenencias de la víctima durante aproximadamente siete días: teléfono, cámara fotográfica, un smartwatch y su billetera, mientras la madre habría concurrido al menos tres veces a su domicilio a solicitarlas sin resultado. A testigos identificados en la querella, M.AM.P les habría expresado su intención de formatear el teléfono aduciendo que contenía material íntimo, y en su propia declaración policial admitió haber pensado en entregarlo formateado. La extracción digital del dispositivo fue enviada a la PDI el 28 de octubre de 2025. Los resultados estaban pendientes al momento de la querella.

Consultado por Aquí Los Ríos, M.A.M.P. dijo estar al tanto de la acción penal. Lo único que declaró sobre la investigación fue: “Que avance, que avance. Yo no tengo nada que ocultar. Solo quiero que salga la verdad“.

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Comunicado anónimo abrió disputa gremial por la seguridad del IP-IRC Valdivia

Al día siguiente de que Aquí Los Ríos publicara antecedentes sobre una crisis de seguridad en el IP-IRC Valdivia, la directiva provincial de AFUSE (Asociación Sindical de Funcionarios y Trabajadoras del Sename) emitió un comunicado de rechazo. Cuestionó el anonimato del comunicado, negó que el documento representara a todos los funcionarios del centro y sostuvo que las anomalías deben denunciarse ante las autoridades y no en la prensa. Consultada por Aquí Los Ríos, su presidenta provincial, Marcia Montesinos, insistió en esa crítica, pero reconoció la existencia de problemas en el recinto, entre ellos: ingreso de drogas, déficit de Gendarmería y sumarios administrativos por el eventual encierro de jóvenes con candado.

El comunicado, firmado genéricamente como “Funcionarios IP-IRC Valdivia”, titulado “No queremos esperar una muerte para que el Estado reaccione”, denunciaba ingreso de armas, municiones, drogas y celulares mediante “pelotazos”; fiestas clandestinas; jóvenes durmiendo en el suelo; presuntas irregularidades en la administración de medicamentos; y episodios de encierro con candado en sectores de segregación.

En su propio comunicado, AFUSE responsabilizó a las autoridades nacionales por la falta de infraestructura, capacitación, seguridad y recursos. Y sospechó, sin nombrarlo, que quienes redactaron el primer documento se escudan “bajo un partido político o en el fuero de un gremio”.

Al ser consultada por Aquí Los Ríos, Montesinos dijo: “No puede ser que una carta anónima, sin fecha, sin firma, dé cuenta de situaciones que ocurren allá. Nadie desconoce que ocurran cosas, pero nadie haciéndose cargo de ese tipo de denuncia es algo que nos preocupa“. Al ser consultada por los hechos concretos, reconoció que ocurren situaciones de crisis y que faltan recursos para cubrir infraestructura y seguridad.

Sobre hechos específicos, admitió que en 2024 ingresó “algo parecido a un arma, una pistola de fogueo o algo así“, que el ingreso de drogas ocurrió por problemas de seguridad perimetral, y señaló lo siguiente sobre el episodio de los candados: “Hay sumarios, hay investigaciones que están en curso para verificar si eso efectivamente ocurrió“.

Desde dentro del centro, un funcionario contactado por Aquí Los Ríos –que pidió reserva de identidad– describió el comunicado de AFUSE como una defensa corporativa: el director del recinto integra el gremio, sostuvo, y eso explica la reacción. Montesinos lo rechazó. “No tiene nada que ver que las jefaturas pertenezcan a un gremio. Las denuncias e irregularidades se hacen igual“, respondió.

Esa misma fuente, con más de dos décadas trabajando en el recinto, afirmó que los hechos del comunicado anónimo “no son mentira”, y que el anonimato se explica por temor a represalias internas. Sobre el episodio de los candados, recordó una circular nacional vigente desde 2007 que prohíbe ese mecanismo, y también aseguró que existen antecedentes por teléfonos celulares encontrados al interior del recinto.

El propio Servicio de Reinserción Social Juvenil emitió el 18 de mayo una declaración pública en la que la Dirección Regional reconoció que se instruyeron sumarios administrativos y que se presentaron denuncias ante el Ministerio Público para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

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El invierno llegará antes que la mantención de caminos rurales en Los Ríos

La mantención de caminos rurales en Los Ríos llegará tarde para el invierno. Aunque el MOP ya publicó nuevas licitaciones para la conservación vial en la región, la mantención efectiva de las rutas se espera recién para septiembre, luego del proceso de adjudicación.

El rezago apareció en una sesión de la Comisión de Obras Públicas del Senado. El MOP informó que Los Ríos tenía 10 contratos de conservación global terminados o por terminar, pero solo cuatro licitaciones publicadas. El senador Alfonso De Urresti cuestionó que la región apareciera entre las más rezagadas pese a su tamaño: “En la Región de Los Ríos, cuatro de diez, ni siquiera el 50%. Es la región, junto con Los Lagos, con mayor cantidad de contratos globales, no obstante que es bastante más pequeña. Me llama la atención por qué son tantos”.

Desde el MOP respondieron que Los Ríos tiene 17 contratos globales en su universo operativo, equivalentes a unos 4.600 kilómetros, y que los 10 contratos mencionados correspondían a una “foto” de marzo: globales ya terminadas o por terminar. Sobre las seis licitaciones pendientes, el Ministerio señaló que estaban programadas principalmente para mayo.

En la misma sesión se advirtió que las lluvias, heladas y caminos en mal estado ya aparecen entre las principales demandas de comunidades rurales y APR. En los períodos sin contrato vigente, la respuesta de emergencia es la administración directa de Vialidad, pero el propio Ministerio reconoció que ese mecanismo “no da abasto” para cubrir toda la red.

El problema forma parte de un atraso nacional. En abril, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, informó que más de 30 contratos de mantención habían vencido hace meses y otros 30 estaban por vencer, dejando cerca de 10.500 kilómetros de caminos rurales sin mantención. Luego, el MOP publicó 42 contratos globales para reactivar más de 15 mil kilómetros, con una inversión cercana a los $250 mil millones.

En Los Ríos, la actualización posterior incluyó cinco contratos de conservación global por $23.534 millones y otros cinco contratos de caminos indígenas por $9.960 millones, según información del Consejo de Políticas de Infraestructura publicada en SoyChile Valdivia.

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Fauna en riesgo: Los Ríos lidera denuncias por ataques de perros a animales

Los Ríos aparece empatada con Los Lagos como la región con más denuncias asociadas a ataques de perros a animales en el país. Según cifras expuestas por el SAG en la Comisión de Agricultura del Senado, entre 2012 y 2026 el servicio registra 888 denuncias vinculadas a perros, equivalentes al 19% del total de denuncias por ataques de carnívoros. Los Ríos y Los Lagos encabezan el listado con 181 casos cada una, seguidas por Aysén con 177 y Magallanes con 125.

En su presentación, el SAG también vinculó el problema con depredación, competencia y desplazamiento de fauna silvestre, transmisión de enfermedades a seres humanos y otros animales, y ataques a turistas, investigadores y residentes rurales.

El propio SAG precisó que el concepto más exacto no es solo “perros asilvestrados”, sino “perros de libre deambular”. Ahí caben desde jaurías ferales hasta perros domésticos, con o sin dueño, que atacan fauna, ganado o personas. Según expuso el servicio, los perros asilvestrados no tienen una definición legal vigente y el SAG puede documentar y reportar ataques, pero no tiene mandato legal para capturar ni manejar jaurías.

La exposición también abordó otras dos presiones sobre la fauna regional: la influenza aviar de alta patogenicidad, que ya ha costado la vida de más de 137 cisnes de cuello negro dentro del Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo, y la continua propagación del visón americano. Sobre este último, el subdirector nacional de Operaciones del SAG, Óscar Camacho, explicó además que el programa de control del visón permite contener el problema cuando hay denuncias de agricultores por ataques a gallineros, pero no ha logrado erradicar a la especie invasora.

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