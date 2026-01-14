ENVIS 2027 y la vinculación social desde el Biobío

De manera constante y silenciosa, la Región del Biobío deja atrás el viejo modelo industrial que marcó su identidad histórica, transitando hacia una construcción social sustentada en una matriz diversa. Esta transformación abre oportunidades, pero también expone una falla estructural: la desconexión entre las rutas de desarrollo que se buscan edificar y las competencias que demanda el territorio, junto con la necesidad de una participación genuina.

En el mundo rural la fractura es aún más profunda. Familias productoras, cooperativas y emprendimientos locales enfrentan mercados inaccesibles, financiamiento precario y asistencia técnica intermitente. Las políticas centradas en el crecimiento agregado no logran incorporar la riqueza de los saberes locales ni las formas de gobernanza propias. El resultado es planificación fragmentada, proyectos desalineados y una erosión de la confianza social.

El Encuentro Nacional de Vinculación Social (ENVIS), impulsado por Balloon Latam y Corporación 3xi, es precisamente un espacio para revertir estas tendencias. Su última edición, realizada en Antofagasta, demostró la potencia de reunir actores diversos para pensar el desarrollo desde los territorios. En 2027, en su octava edición, ENVIS regresa al Biobío, donde nació, para convertirse en una verdadera plataforma de transformación.

Que Biobío sea sede significa mucho más que recibir un evento: es la oportunidad de instalar un tema país desde nuestra región, proyectando al Biobío como laboratorio de futuro y como epicentro de la conversación nacional.

Una de las inspiraciones surge del entendimiento de la sociocracia, que ofrece un marco para redistribuir poder en la toma de decisiones, integrando actores locales en círculos de retroalimentación continua.

El llamado es claro: participar en ENVIS 2027 no es un gesto simbólico, sino un mensaje contundente de redefinir lo público como un desafío país, desde el Biobío debemos escuchar, co‑diseñar y sostener juntos las rutas de futuro.