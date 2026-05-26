Fiscalía no descarta citar a Máximo Pacheco por sobreproducción en Codelco

El Fiscal Regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, no descartó citar a declarar a Máximo Pacheco, expresidente del directorio de Codelco, en la investigación por eventuales irregularidades vinculadas a la sobreestimación de la producción de cobre de la estatal. “El abogado de él se ha contactado con nosotros y nos ha manifestado su disposición a colaborar con la investigación y también a que coordinemos prontamente su declaración”, afirmó el persecutor.

El caso se abrió luego de que Codelco reconociera, tras una auditoría interna, una desviación de producción durante 2025. Según la información de la empresa, se reportaron como producidas 26.875 toneladas, en contra de sus normas internas: 20 mil toneladas contenidas en óxidos de la división Chuquicamata y 6.875 toneladas contenidas en arsénico de calcio de la división Ministro Hales.

La estatal había anunciado una denuncia ante la Fiscalía para que se indague la eventual existencia de delitos. El Ministerio Público designó a Cubillos a cargo de la causa, que también incluirá la denuncia presentada por el diputado Jaime Mulet.

El fiscal calificó la indagatoria como “altamente compleja” y adelantó diligencias para los próximos días. Entre ellas, mencionó declaraciones de quienes participaron en la auditoría y de directores involucrados en la denuncia.

Cubillos indicó que la investigación contempla posibles delitos como falsificación de instrumento público, fraude al fisco, eventual malversación de caudales públicos y, probablemente, administración desleal.

La directora de Codelco y presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnic, dijo que recibió una denuncia anónima con “cuatro o cinco” puntos, uno de los cuales advertía: “denle una miradita a la producción”. También señaló que falló “la segunda línea” de control, aunque la auditoría logró detectar la desviación.

Cubillos ya investigaba a Codelco por el fatal accidente ocurrido en la mina El Teniente el 31 de julio de 2025. Consultado por esa causa, sostuvo que Pacheco mantiene su calidad de imputado.