Hobby Dogging: la tendencia viral de pasear perros imaginarios que genera debate en redes

Un nuevo fenómeno ha comenzado a llamar la atención en redes sociales: personas que salen a la calle a pasear y entrenar perros que no existen. Esta práctica, conocida como “Hobby Dogging”, se ha ido popularizando en Europa y Asia, y quienes la realizan simulan actividades propias de dueños de mascotas, como caminar, correr o entrenar a sus canes imaginarios. Estas dinámicas asociadas al mundo animal han comenzado a ganar visibilidad, despertando curiosidad y preocupación, de manera similar a lo que ocurre hoy en distintos países con los Therian.

Según explicó Carolina Cáceres, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad UNIACC, “esta práctica puede verse como algo recreacional y lúdico, que sí sale de las normas de lo convencional, pero que permite a sus participantes desarrollar actividad física, tener contacto con el exterior y gestar una comunidad a través del uso de la imaginación, lo que puede obviamente impactar positivamente en el sujeto”.

La especialista agregó que “no corresponde a ningún tipo de psicopatología y, hasta el momento, no se relaciona con ninguna tampoco, ya que los participantes de esta actividad manifiestan estar conscientes de la ausencia del perro. Muy diferente sería si la persona pierde contacto con la realidad y comienza a pensar que efectivamente está en compañía de un perro en el desarrollo de estas actividades”.

Respecto a las motivaciones detrás del “Hobby Dogging”, la profesional indicó que son variadas y a veces se combinan: algunos lo hacen por moda o ironía, otros buscan estimular la creatividad, mientras que hay quienes lo usan como incentivo para caminar a diario o acercarse a deportes como el agility sin asumir la responsabilidad de tener una mascota, ya sea por tiempo, recursos o espacios.

Sobre los factores que explican la masificación de estas prácticas en redes sociales, señaló que “lo que se sale de lo común suele llamar nuestra atención, por eso no sorprende que este tipo de prácticas se vuelvan virales. A algunas personas les parece ridículo, a otras les causa gracia, y a otras simplemente les despierta curiosidad. Esa diversidad de opiniones hace que se comente, se comparta, y se popularice aún más”.

Además, agregó que cuando alguien se siente identificado con estas actividades, “puede comenzar a construir cierta identidad digital en torno a ellas y nuevamente generar comunidades que comparten este sentir, de atreverse a hacer algo que otros consideran extraño, porque también dice algo sobre uno mismo, una autoexploración y asimilación sobre cómo nos relacionamos con el juicio ajeno, con el humor y con lo convencional”.

En cuanto a las posibles similitudes con el fenómeno de los Therian, la docente de la UNIACC destacó las diferencias: “Mientras ese grupo se asocia a reconocerse personalmente con un animal de forma parcial, en el “Hobby Dogging” se trata de imaginar, específicamente, a un perro para satisfacer necesidades personales. Pero, obviamente, se comparte el factor animal en ambos, y en ambos procesos el sujeto debe explorar quién es y cómo se relaciona consigo mismo para participar en una actividad poco común”.

Sobre las necesidades emocionales que podría satisfacer esta práctica, aclaró que “no sé si necesariamente se trate de buscar la compañía de un animal al hacerlo ‘invisible’, sobre todo cuando la persona sabe que no está ahí. Más bien parece un ejercicio de imaginación llevado al espacio público, pero algunas personas pueden involucrarse emocionalmente bastante en esa experiencia”

Frente a la preocupación que ha generado este fenómeno y a las críticas que han empezado a circular en redes sociales, la psicóloga clínica aseguró que “las personas siempre buscamos la coherencia en las cosas, y hacer algo que normalmente se hace con un perro, pero sin él, introduce un componente absurdo que puede producir una sensación de confusión e incomodidad en la gente”. Además, explicó que “este tipo de conductas rompe con cómo comúnmente se espera que alguien actúe en público; algunas personas lo sienten como una provocación o como algo que altera el orden, por lo que reaccionan a la defensiva”.