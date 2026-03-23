“Saca Tu Permiso Rural”: la campaña que permite apoyar comunas rurales con el permiso de circulación

Cada año, millones de conductores en Chile realizan el trámite del permiso de circulación. A partir de ese proceso habitual, la campaña “Saca Tu Permiso Rural” propone una alternativa: trasladar el pago a comunas rurales del país para contribuir directamente a sus ingresos municipales y apoyar el desarrollo de territorios con menor actividad económica.

La campaña Saca Tu Permiso Rural se realiza por sexto año consecutivo y es impulsada por Balloon Latam y Comunidades Portal. Su objetivo es permitir que el pago del permiso de circulación pueda destinarse a comunas rurales o rezagadas, fortaleciendo sus recursos municipales.

Desde su creación, la iniciativa ha beneficiado a más de 34 comunas rurales, algunas de las cuales han logrado aumentar hasta en un 50% sus recursos gracias a este mecanismo.

Según explican desde la organización, el contexto territorial del país explica parte del problema: más del 80% del territorio nacional corresponde a comunas rurales, caracterizadas por menor densidad poblacional, mayores distancias a servicios y brechas sociales persistentes.

En ese escenario, la campaña propone utilizar un trámite cotidiano como herramienta para apoyar el financiamiento local.

Sebastián Salinas, director ejecutivo de Balloon Latam, explica que ” Saca tu Permiso Rural (STPR) nace como un hito de innovación social y de corresponsabilidad ciudadana, que permite convertir un trámite cotidiano como es el pago del permiso de circulación, en una herramienta concreta de equidad territorial”.

Cómo funciona la portabilidad del permiso de circulación

La iniciativa se basa en el mecanismo de portabilidad del permiso de circulación, que permite pagar este documento en una comuna distinta a la de residencia del conductor.

A través de una plataforma digital, los usuarios pueden elegir a qué municipio destinar el pago. El proceso se realiza de forma online y puede repetirse cada año, lo que permite cambiar la comuna beneficiada según la decisión del conductor.

El trámite se realiza en cinco pasos: ingresar al sitio web, seleccionar la comuna rural que se desea apoyar, completar los datos del vehículo, realizar el pago en línea y recibir el permiso de circulación correspondiente en formato digital.

La campaña también permite que empresas se sumen destinando el permiso de circulación de sus flotas a estas comunas.

Municipios rurales con menos ingresos propios

Las comunas rurales suelen contar con un parque automotriz reducido y menor actividad económica, lo que limita su recaudación por concepto de permisos de circulación.

Esto las vuelve más dependientes del Fondo Común Municipal y de transferencias del Estado, reduciendo su capacidad de inversión en infraestructura, servicios y proyectos comunitarios.

La iniciativa busca revertir parcialmente esa situación al generar ingresos adicionales para estos territorios.

Hasta la fecha, la campaña ha logrado gestionar 5.110 permisos de circulación y ha generado un beneficio directo de aproximadamente 1.300 millones de pesos para municipios rurales.

De acuerdo con los datos de la campaña, los recursos obtenidos han sido utilizados principalmente en mejoras de infraestructura y espacios públicos (25%), programas de desarrollo comunitario y apoyo social (20%), iniciativas culturales y educativas (19%), proyectos de gestión ambiental (19%) y fortalecimiento de capacidades municipales (18%).

El impacto de estos recursos se traduce, según los impulsores de la iniciativa, en comunidades que pueden recuperar espacios públicos, mejorar servicios básicos y desarrollar proyectos locales.

Comunas participantes en la campaña

Este año, la iniciativa contempla comunas de distintas regiones del país.

En la región del Biobío participan Santa Juana y Alto Biobío; en el Maule, Licantén; en Los Lagos, Futaleufú, Palena, Hualaihué y Chaitén; y en la región de Aysén, Cochrane, Río Ibáñez, Tortel, O’Higgins, Guaitecas, Cisnes, Chile Chico y Lago Verde.

En la región de Magallanes también forman parte Timaukel, San Gregorio, Primavera y Laguna Blanca.

La campaña se desarrolla en conjunto con Bomberos de Chile —a través del SOAP— y la compañía aseguradora Southbridge Compañía de Seguros.

Con esta iniciativa, sus impulsores buscan que un trámite obligatorio para los conductores pueda transformarse en una herramienta de apoyo directo al desarrollo de comunas rurales del país.