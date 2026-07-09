Emplea Chile: la plataforma con IA que conecta a más de 200 mil usuarios y 16 mil empresas

Con una tasa de desocupación que alcanzó el 9,4% en el trimestre marzo-mayo, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y que afecta especialmente a regiones como Valparaíso y O’Higgins (10,2%), Ñuble (10,1%) y Maule (10%), encontrar trabajo sigue siendo uno de los principales desafíos para miles de personas en Chile. Sin embargo, mientras muchos buscan nuevas oportunidades laborales, las empresas también enfrentan dificultades para encontrar talento con las competencias que hoy demanda el mercado.

En este contexto, acceder a herramientas de orientación y a plataformas que conecten la oferta y la demanda laboral cobra cada vez mayor relevancia. Una de ellas es Emplea Chile (www.emplea.inacap.cl), la red laboral gratuita y abierta desarrollada por INACAP, que desde su apertura a toda la comunidad en noviembre de 2025 busca impulsar la empleabilidad en todas las regiones del país.

Durante los últimos doce meses, la plataforma registró más de 90 mil vacantes laborales y de práctica profesional, además de 8 mil contrataciones efectivas, conectando a más de 16 mil empresas con una comunidad que ya supera los 200 mil usuarios registrados.

“Aprovechar las herramientas que ofrece la inteligencia artificial representa una oportunidad única en el contexto laboral actual. Por eso, Emplea Chile, una plataforma de uso público, incorpora herramientas basadas en IA para apoyar a las personas en la búsqueda de oportunidades de trabajo y a las empresas a encontrar el talento que necesitan. Nuestro propósito es que la tecnología contribuya a reducir brechas y entregue herramientas concretas para mejorar la empleabilidad de muchas personas”, aseguró Lucas Palacios, rector de INACAP.

Entre las herramientas disponibles destaca un Coach Laboral con IA, que entrega recomendaciones personalizadas para mejorar el currículum y el perfil profesional; un sistema de entrenamiento para entrevistas, que permite practicar mediante simulaciones y recibir retroalimentación automática; además de evaluaciones laborales orientadas a identificar fortalezas y competencias. Para las empresas, la plataforma cuenta con un Headhunter con IA, capaz de analizar múltiples postulaciones y recomendar los perfiles con mayor compatibilidad para cada vacante.

Oportunidades laborales en todo Chile

Las oportunidades laborales se distribuyen a lo largo de todo el país. De acuerdo con las vacantes publicadas en Emplea Chile desde junio de 2024, cada macrozona presenta una demanda distinta, reflejo de las características productivas y económicas de cada región.

“Las cifras muestran que las oportunidades laborales no están concentradas en una sola región ni en un solo sector productivo. Hoy existe demanda por talento en todo el país, y el desafío es conectar a las personas con esas oportunidades mediante herramientas que reduzcan las brechas de información y acerquen el empleo a quienes lo necesitan”, afirmó Lucas Palacios, rector de INACAP.

En el norte del país, más de 18 mil vacantes publicadas en Emplea Chile reflejan el dinamismo de industrias estratégicas como Minería, Energía y Recursos Naturales, además de Transporte y Logística, Telecomunicaciones e Ingeniería. La demanda se concentra en especialistas, profesionales técnicos, analistas y supervisores.

La zona centro reúne la mayor oferta laboral registrada por Emplea Chile desde 2024, con más de 65 mil vacantes distribuidas entre la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins. Destacan sectores como Servicios Financieros, Tecnología, Marketing, Consultoría, Construcción e Ingeniería, donde las empresas buscan desde profesionales que inician su carrera hasta especialistas y cargos de liderazgo.

Finalmente, en la macrozona sur y austral, la plataforma ha registrado cerca de 22 mil vacantes, concentradas en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Las oportunidades se distribuyen entre sectores como Industria, Transporte y Logística, Construcción e Ingeniería, Turismo y Servicios, Salud y Telecomunicaciones, con una demanda sostenida por profesionales técnicos, especialistas y cargos de gestión que acompañan el desarrollo productivo de estas regiones.