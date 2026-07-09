El peso vuelve a ser el fusible del riesgo y el Banco Central entra en terreno complejo

¡Buenas y feliz jueves! Partimos con el mercado mirando otra vez a Irán y el estrecho de Ormuz. Cuando parecía que la conversación volvía a la inteligencia artificial, los resultados corporativos y la próxima jugada de la Fed, Trump volvió a poner a Irán en el centro del tablero: advirtió que si siguen las agresiones, los ataques serán “mucho peor”. El petróleo saltó, el dólar se fortaleció y las bolsas acusan recibo.

Para Chile, el timing no podría ser más incómodo. El IPC de junio no cayó como esperaba el mercado: marcó 0% mensual y la inflación anual subió de 3,9% a 4,3%. No es una tragedia, pero sí un recordatorio de que la batalla inflacionaria no está ganada. Menos aún si el petróleo vuelve a meter ruido.

En paralelo, esta semana el FMI se sumó a los que le están bajando un cambio a la economía chilena. Recortó su proyección de crecimiento 2026 de 2,2% a 1,8%, todavía algo más optimista que el Banco Central. El Fondo le dejó tarea política al Gobierno de Kast. Valora el intento de ordenar la casa fiscal y empujar crecimiento con desregulación, comercio e inversión, pero pide priorizar, secuenciar y demostrar que los números cierran en la megarreforma. La mala noticia es que estima que para 2030, el fin del actual Gobierno, la deuda pública alcanzaría el 48,4% del PIB y que en 2033 llegaría al peak de 50%.

Y en La Moneda ya tomaron nota de que el bolsillo volvió al centro de la agenda. Después de la megarreforma, el Gobierno prepara una batería de medidas para empleo y actividad. La seguridad sigue pesando, pero la economía empieza a comerse la escena. Eso sí, anoche el Gobierno se anotó un poroto: el ministro Quiroz acogió gran parte de la propuesta del PPD (rompiendo a la oposición) y reemplazó la invariabilidad de 25 años por un esquema escalonado según el monto de la inversión.

También en esta edición de El Semanal Exprés: el peso vuelve a ser el fusible del riesgo para la economía y el Banco Central entra en terreno complejo; la advertencia del exDipres de Piñera: “No hemos logrado ponernos de acuerdo como sociedad sobre qué gastos queremos financiar, con qué impuestos y cuánto de ese costo se lo traspasamos a las próximas generaciones”; y la globalización de los fruteros chilenos.

Además, pensiones y fondos generacionales: LarrainVial anticipa empujón acotado para acciones chilenas y bonos soberanos; el ruido que hace que el ministro de Defensa esté ahora metido en la polémica del cable chino; y Santiago Centro cambia de vitrina: menos bancos, más cafés, comida rápida y servicios.

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EL RIESGO DEL PESO Y EL DILEMA DEL BANCO CENTRAL

El peso chileno vuelve a ser el fusible del riesgo para la economía y el Banco Central entra en terreno complejo. Una inflación mayor a lo esperado, una economía debilitada y la Reserva Federal de Estados Unidos señalando posibles alzas de tasas ponen presión en la moneda chilena y una nueva preocupación para Hacienda.

El fin a la tregua en Irán tampoco ayuda y ocurre justo cuando se anunció un nuevo alivio para los consumidores: bencinas caerán $100 y el diésel retrocederá $155 desde este jueves.

La foto de mercado tiene varias capas. Por fuera, pesan la Fed más dura, el petróleo más caro y la renovada tensión geopolítica. Por dentro, pesan una economía chilena débil, expectativas de crecimiento modestas y un mercado que sigue buscando razones para apostar por el peso más allá del cobre.

Este miércoles el vicepresidente del Banco Central, Alberto Naudon, hizo una presentación en el CFO Forum Santiago, organizado por Council of the Americas (COA) en la que admitió que “internamente, coexisten una inflación que subió rápidamente producto del shock externo y una actividad que ha sido más débil que lo previsto a inicios de año”.

Agregó que el “alza rápida y significativa del precio de los combustibles redujo el poder adquisitivo de los hogares y afectó negativamente las expectativas de los consumidores”.

El análisis interno de un banco de inversión local es que el peso chileno volvió a quedar atrapado como termómetro instantáneo del riesgo global y de las dudas locales. El dólar se instaló nuevamente en la zona de $920-$930, lejos del pánico, pero también lejos de la tranquilidad que sugería el arranque de año. Según Bloomberg, en las últimas 7 semanas es la moneda que más cae frente al dólar en la región este año.

El dato que encendió las alarmas en las mesas de dinero es que los no residentes acumulan posiciones récord contra el peso chileno en derivados. El DF informó que hay plata grande apostando a que el dólar siga alto o que el peso tenga poco espacio para recuperarse rápido. En total serían casi US$15 mil millones de apuestas contra el peso.

La paradoja. El cobre sigue siendo un soporte relevante para Chile, pero ya no basta para sostener al peso. La caída reciente del metal rojo, sumada al salto del petróleo, golpea justo donde más duele y significa menos viento a favor por exportaciones y más presión por importaciones de energía.

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EL CAMPO CHILENO SE GLOBALIZÓ

Del fin del mundo a plantar en Europa: la globalización de los fruteros chilenos. La fruticultura chilena ya no solo exporta desde el “fin del mundo”: ahora también planta en Europa y el norte de África. La historia la cuenta Ximena Pérez en este reportaje en El Mostrador.

Lo que partió como una industria acostumbrada a mirar a Perú, Colombia, México o Estados Unidos, dio un salto más ambicioso: productores chilenos están operando campos en Inglaterra, Portugal, España y Marruecos, buscando estar más cerca del consumidor final, vender todo el año y capturar mejores márgenes.

El caso más llamativo es el de Andrew Wallace y Luis Chadwick, de San Clemente, que terminaron convertidos en los mayores productores de cerezas de Inglaterra. La postal es surrealista: cerezas inglesas cosechadas por trabajadores chilenos, que viajan en invierno, ganan sueldos muy superiores a los de la temporada local y vuelven con varios millones en el bolsillo.

Hortifrut, pionera chilena de los arándanos, lleva años aplicando la misma fórmula: “todos los berries, a todo el mundo, todos los días”. Tiene operaciones en España, Marruecos y Portugal, además de Perú, China, India, Colombia y Brasil.

Y no son solo berries o cerezas. Alfonso Swett, a través de Olinorte, apostó por olivos en Portugal, donde ya tiene 1.400 hectáreas plantadas, casi lo mismo que en Chile, aprovechando mejores rendimientos, agua de calidad y el boom del aceite de oliva europeo. También hay proyectos de paltas chilenas en Cádiz.

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LA MESA: PROBLEMAS FISCALES CON UN EX DIPRES

Matías Acevedo: “No hemos logrado ponernos de acuerdo como sociedad sobre qué gastos queremos financiar, con qué impuestos y cuánto de ese costo se lo traspasamos a las próximas generaciones”.

El exdirector de Presupuestos de Sebastián Piñera pasó por La Mesa de El Mostrador y dejó una advertencia: Chile lleva 17 años financiando gasto con cargo a generaciones futuras, mientras sigue atrapado entre subir impuestos, apostar al crecimiento y esquivar el debate de fondo.

El exdirector de Presupuestos de Sebastián Piñera dice que la discusión tiene que pasar por qué tipo de Estado quiere financiar Chile, quién paga la cuenta y cuánto de esa cuenta se le sigue cargando a las generaciones futuras.

Su diagnóstico fue directo:

“Llevamos 17 años financiando el gasto contra las generaciones futuras”

“La fórmula de subir impuestos no solo no recaudó lo que prometió, sino que además no generó más oportunidades de empleo”, afirmó.

Acevedo cree que el actual gobierno está intentando cambiar la apuesta: menos énfasis en recaudar vía impuestos y más foco en crecimiento, inversión y empleo. Pero también puso paños fríos sobre las expectativas.

“Esta reforma por sí sola no va a arreglar nuestros problemas de crecimiento ni nos va a devolver automáticamente al 4%”, advirtió.

“El principal problema que veo hoy en Chile es el empleo. Eso es un drama social y no resiste ningún análisis de izquierda o derecha”, dijo. Y remató con otra frase de alto impacto: “Un mercado laboral que no puede absorber a un millón de personas es un drama”.

Eso sí, no compró todo el paquete del Gobierno. Consultado por la eliminación de contribuciones para mayores de 65 años, fue tajante:

“No puedo estar más de acuerdo contigo: no entiendo lo de eliminar contribuciones para mayores de 65 años. Lo veo como una promesa de campaña y comparto todas las críticas”.

El programa con la entrevista completa está disponible en La Mesa de El Mostrador o en el video de la portada.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Fondos generacionales: LarrainVial anticipa empujón acotado para acciones chilenas y bonos soberanos. El departamento de estudios de la firma le puso números al cambio más grande en inversiones previsionales en dos décadas y su conclusión es menos dramática de lo que algunos esperaban. El nuevo régimen tendría un impacto “marginalmente favorable” para el mercado local, en particular para la renta variable chilena y los bonos soberanos.

Como adelantamos la semana pasada, la propuesta de la Superintendencia de Pensiones puso a consulta la fórmula para reemplazar los actuales multifondos A, B, C, D y E por diez fondos generacionales, asociados a la edad de los afiliados.

Significará más riesgo para los jóvenes y una trayectoria más conservadora a medida que se acerca la jubilación. El objetivo es sacar de las manos del afiliado la decisión táctica de cambiarse de fondo y convertirla en una ruta automática de inversión de largo plazo.

El punto más incierto es el dólar. El informe advierte que el efecto sobre el peso chileno dependerá de cómo las AFP ajusten sus posiciones externas, de la velocidad de la transición y de los rebalanceos que hagan durante el proceso.

El análisis llega en un momento políticamente sensible. El Gobierno está afinando la implementación de la reforma previsional, mientras las AFP y parte del mercado presionan por ajustes, plazos más largos y menores riesgos de dislocación en precios. La lectura de LarrainVial es que sí habría efectos, pero marginales.

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– La gestoría de fondos chilena sigue pasando por caja. MBI Inversiones y Quest Capital sellaron su integración y darán origen a MBIQ, una nueva plataforma con más de US$3.000 millones bajo gestión y asesoría. En el papel, una operación para “robustecer la propuesta de valor”. En la práctica, otra señal de que en esta industria la escala dejó de ser un lujo y se convirtió en el negocio.

El movimiento tiene aire de época. Lo mismo que se vio con Toesca y Frontal Trust: administrar fondos, captar clientes sofisticados, cumplir regulación, invertir en equipos, tecnología y distribución cuesta cada vez más.

El control queda del lado de MBI. La nueva sociedad MBIQ tendrá como accionistas mayoritarios a José Manuel Ugarte, Arturo Claro, Karin Küllmer y Jorge del Puerto. A los diez socios de Quest se les pagó una parte en efectivo y el resto en acciones de la nueva entidad y con una parte importante variable, que dependerá de la rentabilidad de la nueva operación.

Lo que compra MBI —además de activos bajo gestión— es el expertise de los diez socios de Quest: clientes patrimoniales, manejo de renta variable chilena, asesoría de largo plazo y una pata de finanzas corporativas, M&A y valorizaciones. Quest llega con su bandera de haber superado consistentemente al IPSA por más de 15 años; MBI aporta su músculo en renta fija local, donde destaca su fondo Deuda Plus.

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– Kast deja a Julio Friedmann al mando de ENAP: parece que la caja pesó más que la política. El Gobierno de Kast optó por la continuidad en la energética estatal, presidido por Cristián Muga, ratificó a Friedmann como gerente general, pese a que llegó al cargo nombrado por el expresidente Gabriel Boric. En una empresa donde suelen pesar las cuotas políticas, esta vez primó la caja.

Los números son difíciles de ignorar: ENAP cerró 2025 con cinco años consecutivos de resultados positivos, redujo su deuda en más de US$2.000 millones desde 2022 y alcanzó récords de producción, según destacó la propia compañía.

La mirada política. Kast mantiene a un ejecutivo elegido en el ciclo Boric, pero lo hace desde un directorio ya alineado con su administración. La señal al mercado es que no habrá cirugía mayor en una estatal clave justo cuando el negocio enfrenta márgenes más estrechos.

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– Santiago Centro cambia de vitrina: menos bancos, más cafés, comida rápida y servicios. El último reporte de la consultora CBRE muestra que la vacancia de locales a pie de calle en el casco histórico bajó a 12,48%, encadenando tres semestres consecutivos de mejora.

Pero la foto nueva no se parece a la de hace una década. El Santiago centro de los bancos, sucursales financieras y oficinas de atención está cediendo espacio a otro tipo de comercio. Los que están ganando espacio son restaurantes, cafeterías, comida rápida, farmacias, ópticas, salud, cuidado personal y vestuario.

Según CBRE, el rubro Esparcimiento ya lidera la superficie ocupada, con 20,46%. Le siguen Vestuario, Calzado y Accesorios, con 15%, y Salud y Cuidado Personal, con 14%. Los servicios financieros, que a fines de 2015 eran el actor dominante con 24%, hoy bajaron a 13% y quedaron en cuarto lugar.

El mayor dinamismo también empieza a pegar en precios. El arriendo promedio subió 6,6% respecto del semestre anterior, desde 0,70 UF/m² a 0,75 UF/m². En el sector Paseos, el alza fue más fuerte: 7,9%, hasta 0,83 UF/m².

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– El ruido que hace que el ministro de Defensa esté ahora metido en la polémica del cable chino. Hace unos días se supo que el proyecto sigue bajo análisis de seguridad nacional por parte del ministerio que lidera Fernando Barros. La ironía, dice una fuente que está involucrada en el tema, es que precisamente su estudio de abogados, Barros & Errázuriz, era el representante del consorcio cable chino y ahora aparece como su verdugo.

La misma fuente destaca que hay al menos nueve abogados/exmiembros de Barros & Errázuriz instalados en el Gobierno de José Antonio, “mas que la UDI”.

El Gobierno dice que el análisis ya no puede limitarse a aspectos técnicos, sino que debe incorporar dimensiones geopolíticas, de ciberseguridad y protección de datos. Según El Mercurio la Subsecretaría de Telecomunicaciones informó que se pidieron más antecedentes a la empresa china para evaluar el cable “desde una perspectiva amplia e integral”.

Hagamos memoria. El proyecto quedó enredado después de que, en febrero, el Departamento de Estado de EE.UU. revocara visas a tres exautoridades del Gobierno de Gabriel Boric —el exministro Juan Carlos Muñoz, el exsubsecretario Claudio Araya y el exjefe de gabinete Guillermo Petersen— acusándolos de haber puesto en riesgo la seguridad regional por su rol en esta iniciativa.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.