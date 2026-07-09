Winter oficia a todos los ministerios tras respuesta de La Moneda por reunión Kast-Peter Thiel

El diputado Gonzalo Winter anunció que oficiará a todos los ministerios y organismos del Ejecutivo luego de que la Presidencia respondiera su solicitud de transparencia sobre la reunión sostenida entre el Presidente José Antonio Kast y el empresario estadounidense Peter Thiel, asegurando que no existen registros oficiales, actas ni antecedentes detallados del encuentro.

De acuerdo con la respuesta entregada por La Moneda, la reunión efectivamente se realizó en el Palacio de La Moneda, tuvo un carácter “breve” y “protocolar”, y durante ella se abordaron “materias de índole amplia vinculadas a las oportunidades y desafíos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial en el contexto actual, así como sus potenciales implicancias para los Estados y el ejercicio de la función pública”.

Sin embargo, la Presidencia afirmó que no existen registros de la audiencia, nómina de asistentes, actas, minutas, memorándums ni otros documentos relacionados con la reunión. Asimismo, señaló que tampoco constan antecedentes sobre propuestas, negociaciones o acuerdos con empresas vinculadas a Thiel, entre ellas Palantir Technologies.

En su respuesta, además, recordó que el Presidente de la República no está sujeto a las obligaciones de registro establecidas en la Ley de Lobby, por lo que no existe un deber legal de mantener un registro público de este tipo de reuniones. También indicó que, tras revisar las bases de datos correspondientes, no fue posible identificar un registro de ingreso de Peter Thiel ni de una eventual comitiva a dependencias del Palacio de La Moneda.

El documento agrega que, aun cuando existieran determinados antecedentes sobre este tipo de encuentros, estos podrían quedar amparados por las causales de reserva previstas en la Ley de Transparencia, en la medida que su divulgación pudiera afectar el debido cumplimiento de las funciones presidenciales, el interés nacional o la seguridad del Estado.

Tras conocer la respuesta, Winter cuestionó el contenido del oficio y sostuvo que existen contradicciones en la explicación entregada por Presidencia.

“Se niegan a informar quiénes participaron o si hubo documentos asociados”, afirmó el parlamentario, agregando que resulta “llamativa” la explicación entregada por La Moneda, ya que “dicen que no tienen los antecedentes, pero que si los tuvieran, no los entregarían por considerarlos reservados, dado que afectaría la seguridad de la Nación y el interés nacional”.

El diputado sostuvo además que el debate trasciende la reunión en sí y apunta a la necesidad de transparencia cuando participan empresarios ligados a tecnologías de inteligencia y vigilancia.

“Peter Thiel es uno de los empresarios más influyentes del mundo en tecnologías de vigilancia e inteligencia, a través de empresas que hacen negocios con Estados. Cuando quien conversa reservadamente con el Presidente tiene ese poder, esos intereses y esa visión del mundo, la transparencia deja de ser un detalle administrativo”, advirtió.

En ese contexto, Winter anunció que extenderá las consultas al resto del Ejecutivo para determinar si existieron reuniones con Thiel o con representantes de sus empresas.

“Vamos a oficiar a todos los ministerios y organismos del Ejecutivo para conocer si sostuvieron reuniones con Peter Thiel o con representantes de sus empresas”, concluyó.

El plazo venció y la Presidencia de la República ha respondido a nuestra solicitud de transparencia sobre los detalles de la reunión entre José Antonio Kast y Peter Thiel. La respuesta confirma que la reunión no fue solamente protocolar, hablaron sobre “oportunidades y desafíos… pic.twitter.com/2YyUaG6dAD — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) July 9, 2026