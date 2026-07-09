Espinoza (PS) y acuerdo senadores PPD-Quiroz: “Tienen una contradicción vital”

El senador del Partido Socialista Fidel Espinoza cuestionó el acuerdo alcanzado entre el comité de senadores del PPD y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para modificar la invariabilidad tributaria contemplada en la megarreforma del Gobierno, asegurando que la decisión dividió al Socialismo Democrático y dejó al descubierto contradicciones al interior de esa colectividad.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el parlamentario sostuvo que el anuncio los tomó por sorpresa y criticó la forma en que se desarrollaron las conversaciones con el Ejecutivo.

“Cuando estábamos culminando nuestra labor del día de ayer, fuimos sorprendidos claramente por la presencia del senador Celis y la senadora Carvajal, quienes junto a Paulina Núñez (…) aparecieron junto al ministro Quiroz (…) y dieron a conocer esta noticia que nos sorprende, que nos provoca sin lugar a dudas molestia”, afirmó.

Espinoza sostuvo que, a su juicio, el entendimiento no debió concretarse sin una consulta previa a la militancia del PPD. “Claramente este es un proyecto que bajo punto de vista alguno puede ser aprobado en los términos en cómo lo ha hecho o lo quiere hacer el PPD sin haber consultado ni a sus propias bases partidarias”, señaló.

El senador también respaldó las críticas formuladas por la juventud del PPD, que cuestionó el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo. “La mejor demostración es (…) que la juventud del PPD dijo una frase que es lapidaria, están representando intereses personales y no los intereses de la ciudadanía de Chile”, indicó.

Consultado sobre si compartía esa apreciación, respondió: “La comparto absolutamente”.

Respecto del argumento planteado por los senadores del PPD, quienes sostienen que el proyecto fue mejorado mediante la reducción de los plazos de invariabilidad tributaria y la incorporación de una denominada “invariabilidad social”, Espinoza desestimó esa explicación.

“Es un maquillaje, una forma un poquito absurda de pretender justificar una acción que está siendo repudiada dentro de su propia base del Partido por la Democracia”, sostuvo.

El parlamentario también abordó la declaración posterior emitida por la directiva nacional del PPD, que reafirmó su rechazo a la megarreforma y anunció que el partido mantiene su intención de recurrir al Tribunal Constitucional. “Es bastante contradictorio, tiene una contradicción vital”, afirmó.

Finalmente, Espinoza aseguró que, tras el acuerdo alcanzado por los senadores del PPD, la oposición debe reforzar la estrategia jurídica para impugnar el proyecto.

“Lo que tenemos que hacer nosotros sí es recurrir a la instancia que la ley nos permite y por eso creo que hoy día va a haber un sólido afianzamiento del Partido Socialista y las demás fuerzas opositoras ajenas al PPD para recurrir al Tribunal Constitucional”, concluyó.