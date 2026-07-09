Personas en situación de calle: una realidad insoslayable

Con la llegada del invierno y las jornadas de bajas temperaturas, vuelve a hacerse visible una realidad que muchas veces permanece fuera de la conversación cotidiana: la de las personas que viven en situación de calle.

Mientras la mayoría puede resguardarse del frío en un hogar, cientos de personas enfrentan las noches expuestas a condiciones que ponen en riesgo su salud e incluso su vida. Cada descenso importante de la temperatura recuerda que detrás de las cifras existen historias humanas marcadas por la exclusión, la soledad y la falta de oportunidades.

La respuesta frente a esta situación no puede limitarse a las emergencias climáticas. Si bien es fundamental fortalecer los albergues, las rutas de apoyo y la coordinación interinstitucional, durante los días más fríos, también es necesario comprender que la situación de calle es un fenómeno complejo, multifactorial, que requiere soluciones permanentes.

La falta de vivienda, los problemas de salud mental, el consumo problemático de drogas y alcohol, las dificultades económicas y la ruptura de redes familiares, son factores que muchas veces se combinan.

Por eso, además de la ayuda inmediata, se necesitan políticas públicas sostenidas que permitan avanzar en inclusión social, acceso a servicios y oportunidades reales de reinserción social. Como comunidad, también tenemos una responsabilidad que va más allá de la solidaridad ocasional: reconocer la dignidad de estas personas y evitar la indiferencia.

Las bajas temperaturas que hoy afectan a nuestro país deben ser una señal de alerta, pero también una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Ninguna persona debería enfrentar el invierno sin protección ni apoyo.

Más que observar esta realidad desde la distancia, corresponde asumir que la situación de calle es un problema de todos y que proteger la vida y la dignidad de quienes más lo necesitan debe ser una prioridad permanente, especialmente en los días más duros del invierno.