“Pobreza, mucho más que no tener”: cifras de la Casen reabren debate sobre cómo enfrentarla

Más de 450 representantes del mundo político, empresarial, social, académico y cultural participaron este jueves en una nueva edición del Encuentro 3xi, realizado en la Estación Mapocho, instancia que este año estuvo dedicada a reflexionar sobre la pobreza en Chile bajo el lema “Pobreza, mucho más que no tener”.

El encuentro se desarrolló en un contexto marcado por las nuevas cifras de la Encuesta Casen 2024, elaboradas con la metodología oficial recientemente actualizada, que muestran que el 17,3% de la población vive en situación de pobreza por ingresos, mientras que el 17,7% enfrenta pobreza multidimensional. Asimismo, más de un millón de niños y niñas habitan en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica, siendo la primera infancia, los sectores rurales y los campamentos los grupos más afectados.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, sostuvo que el fenómeno requiere una mirada más amplia que la dimensión económica y enfatizó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y otros actores.

“La pobreza no se reduce únicamente a los ingresos. También significa enfrentar barreras para acceder a oportunidades, a redes de apoyo, a una vivienda adecuada, al trabajo, a la salud y a una vida digna. El Estado tiene una responsabilidad irrenunciable en la protección social, pero esa tarea es mucho más efectiva cuando logra articular capacidades con la sociedad civil, el mundo privado y las comunidades”, afirmó.

En la misma línea, el director ejecutivo de la Corporación 3xi, Camilo Herrera, planteó que la superación de la pobreza constituye un desafío que trasciende al Estado y requiere el compromiso de toda la sociedad.

“Hemos hablado de pobreza porque es un tema que las personas en Chile perciben como un problema al que el país debe abocarse. Cuando un país no logra superarla, las consecuencias terminan afectando su desarrollo, crecimiento, salud y seguridad. Por eso es importante que las comunidades, las empresas y el Estado asuman un rol activo”, señaló.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, llamó a fortalecer la inclusión mediante la generación de oportunidades laborales y sociales.

“Necesitamos mirarnos, escucharnos y trabajar juntos para abrir espacios de inclusión, de empleo y de desarrollo. Solo cuando las personas vuelven a sentirse parte es posible comenzar a superar la pobreza. Es una tarea que nos involucra a todos”, indicó.

La jornada incluyó testimonios de personas que compartieron experiencias de superación, además de conversaciones en mesas de diálogo donde los asistentes abordaron distintas dimensiones de la pobreza, desde el acceso a oportunidades hasta la cohesión social y las condiciones de vida.

Entre los expositores participaron la senadora Paulina Vodanovic, el diputado Diego Schalper, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; la gerente de OTIC Sofofa, Natalia Lidijover; el presidente de Fundación Invica, Benito Baranda; el director ejecutivo de Fundación Colunga, Arturo Celedón, y el actor Álvaro Escobar, entre otros.

El encuentro fue organizado por la Corporación 3xi y es el resultado de un trabajo colaborativo iniciado a fines de 2025 por un grupo integrado por organizaciones sociales, centros de estudio, universidades, gremios empresariales y organismos internacionales. El objetivo, según sus organizadores, es reinstalar la pobreza en el centro de la discusión pública, promoviendo una comprensión del fenómeno que incorpore no solo la falta de ingresos, sino también factores como el acceso a oportunidades, la integración social y la calidad de vida.