Atención previsional sale de las sucursales tradicionales y se expande a centros comerciales

La ampliación de horarios y la instalación de sucursales en centros comerciales ya no es exclusiva de bancos, notarías o el Registro Civil. La tendencia de acercar los servicios a espacios de alta afluencia y con atención durante fines de semana también comenzó a extenderse al sistema previsional, en respuesta a una demanda creciente por trámites más compatibles con la rutina de las personas.

De acuerdo con el Estudio 5C de Cadem correspondiente a la primera semana de julio, los centros comerciales siguen siendo uno de los espacios con mayor interacción cotidiana en el país: siete de cada diez personas señalan haber tenido alguna experiencia como clientes o usuarios durante los últimos tres meses, posicionando a esta industria entre las de mayor contacto con la ciudadanía.

En ese escenario, distintos servicios han fortalecido su presencia en malls, incluyendo notarías, oficinas del Registro Civil, centros médicos, bancos y casas de cambio. A esa lista se incorporó recientemente la industria previsional, luego de que AFP Capital implementara el primer modelo de atención para afiliados y pensionados al interior de centros comerciales.

La iniciativa comenzó con la apertura de un centro de servicio en Mall Arauco Maipú y posteriormente se extendió a Mall Paseo Los Ríos, en Valdivia. Más tarde se sumaron nuevos espacios en Mall Plaza Vespucio, en La Florida, y Mall Plaza Copiapó. Con esta red, la administradora busca facilitar el acceso a los trámites previsionales en lugares con alta conectividad y horarios más amplios que los de una sucursal convencional.

Un modelo que combina atención presencial y remota

Los centros operan mediante un sistema híbrido que integra videollamadas con ejecutivos de AFP Capital, módulos de autoservicio y apoyo presencial de anfitriones. A través de este formato, afiliados y pensionados pueden realizar los mismos trámites disponibles en una sucursal tradicional, como ingreso de solicitudes, consulta del estado de gestiones, emisión de certificados y solicitudes de giros mediante clave personal.

“Actualmente, las personas buscan resolver sus trámites de una manera más compatible con sus actividades cotidianas. Es por lo anterior que estamos desarrollando este nuevo modelo, llevando la atención previsional a lugares de alta accesibilidad. El acercar la atención a nuestros afiliados y pensionados”, expresó el subgerente de Servicios Sucursales de AFP Capital, Emilio Rojas.

El primer centro habilitado, ubicado en Mall Arauco Maipú, ha servido como piloto para la expansión de la iniciativa. Desde su apertura registra un promedio de mil atenciones mensuales y cerca de 40 usuarios diarios.

Horarios extendidos y nuevos puntos para 2026

Los cuatro centros de servicio funcionan con horarios más amplios que los de una sucursal previsional tradicional. El módulo de Mall Arauco Maipú atiende de lunes a domingo entre las 10:00 y las 20:00 horas, mientras que los espacios de Mall Plaza Vespucio y Mall Plaza Copiapó operan de lunes a domingo, incluidos los festivos, entre las 10:30 y las 20:00 horas.

En Valdivia, el centro ubicado en Mall Paseo Los Ríos recibe público de lunes a sábado entre las 10:00 y las 20:00 horas, y los domingos y festivos entre las 11:00 y las 20:00 horas.

Durante los días hábiles, los usuarios pueden conectarse por videollamada con ejecutivos de AFP Capital. Los fines de semana, en tanto, el servicio continúa disponible mediante módulos de autoservicio, con apoyo presencial para quienes requieran asistencia.

Como parte de su plan de expansión, AFP Capital proyecta inaugurar durante 2026 dos nuevos centros de servicio en centros comerciales de Arica y Osorno, priorizando comunas con alta concentración de afiliados y buena conectividad urbana.