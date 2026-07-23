La Moneda celebra a medias y Wall Street advierte que la reforma no se paga sola

¡Buenas y feliz jueves! Lo que todos temíamos y que encendió todas las alarmas: la empresa creadora de ChatGPT, OpenAI, reconoció que su IA realizó por sí sola un hackeó a otra empresa. Explicó que fueron chatbots y generadores de imágenes, conocidos como “agentes” que actúan de forma autónoma para realizar tareas en el mundo real.

La empresa lo calificó como un “incidente sin precedentes”. Historia en desarrollo.

Ahora a la nuestro: La Moneda celebra. El Congreso aprobó los cambios restantes a un amplio paquete de reformas fiscal y económica promovido por el presidente José Antonio Kast. Así, a menos de seis meses de asumir, el “corazón” de su proyecto esta aprobado y cerca de ser ley (eso sí, tendrá que esperar hasta agosto para cerrar el artículo del financiamiento a las municipalidades/eliminación de contribuciones). Es una victoria política y legislativa para el Gobierno. El tiempo dirá si se podrá decir lo mismo sobre su impacto en la economía.

El Ejecutivo ya avisó que vetará (y cuenta con los votos para sostenerlos) la prohibición del anatocismo -el cobro de intereses sobre intereses impagos-; el olvido financiero, que elimina registros de deudas después de cinco años; el pago a pymes en 30 días y el que prohíbe cortar la luz o el agua por no pagar en sectores afectados por emergencias.

Tema aparte lo del anatocismo. Es insólito. Economistas transversales, incluyendo el asesor de Jeannette Jara y el ex ministro de Hacienda de Bachelet II, advierten que el impacto sería similar a los retiros de las AFP.

Hacienda también con un ojo haciendo cuentas del impacto de la seguidilla de tormentas. No hay cifras oficiales pero economistas privados dicen que el costo de la emergencia podría llegar a los US$ 950 millones. Se da por descontado que tendrá un impacto sobre el Imacec de julio. El lado positivo: nieve hasta octubre para el turismo de ski y embalses llenos por 4 años (eléctricas). Riesgo de racionamiento de energía se aleja.

La próxima semana se realizará la Reunión de Política Monetaria y las cifras sectoriales de junio. Ahí tendremos más claro si entramos en una recesión técnica, lo que el Consejo del Banco Central piensa sobre la escalda del dólar y cómo evalúa el fin de la tregua entre Estados Unidos e Irán.

También en esta edición de El Semanal: la sentencia de JP Morgan que Quiroz no quiere escuchar: mejora fiscal de corto plazo, pero la reforma deja un desafío estructural; el cambio en la manera en que las AFP están tomando riesgo fuera de Chile; y la startup chilena que tiene el apoyo del fondo más poderoso de Silicon Valley,

Además, Victoriano Cerda vuelve a aparecer en la trama Sartor-Azul Azul y se confirmarían las sospechas; Permisología no solo en Chile; y en medio de la tormenta del siglo se cae el “imperio del esquí” por los temores de la FNE sobre el peligro de crear un monopolio

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WALL STREET: MEGARREFORMA SE QUEDA CORTA

La sentencia de JP Morgan que Quiroz no quiere escuchar: mejora fiscal de corto plazo, pero la reforma deja un desafío estructural. El último Informe de Finanzas Públicas (IFP) entrega una mejor fotografía para las cuentas fiscales de 2026, pero no resuelve el problema de fondo. Y la reforma tampoco.

Ese es el principal mensaje del análisis del influyente banco de inversión. El banco estima que el déficit efectivo caerá a cerca de 2% del PIB gracias al mayor precio del cobre y del litio, junto con nuevos recortes de gasto, aunque advierte que esta mejora responde principalmente a factores cíclicos y no a un fortalecimiento permanente de las finanzas públicas.

El informe destaca que el Gobierno logró mejorar las proyecciones fiscales por dos vías: mayores ingresos provenientes de la minería y medidas adicionales de contención del gasto por unos $710 mil millones. Sin embargo, JP Morgan cree que la Dirección de Presupuestos sigue siendo más optimista que ellos respecto al crecimiento económico de este año. Mientras el Gobierno proyecta una expansión de 1,8%, el banco estima solo 1,2%, aunque reconoce que la diferencia tendría un impacto acotado sobre el déficit de 2026.

JP Morgan coincide en que la aprobación e implementación de la megarreforma podría elevar significativamente el crecimiento potencial mediante un aumento de la inversión y una reducción de los tiempos de permisos. Bajo el escenario oficial, el PIB crecería 3,7% en 2027 y alrededor de 3,5% anual hacia el final de la década.

El problema es que ese mayor crecimiento no alcanza para financiar completamente el costo de la reforma. La rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% y otros incentivos tributarios generan una pérdida permanente de ingresos que solo se compensa parcialmente con una economía más dinámica. Por ello, aunque el déficit efectivo y la deuda pública mejoran gracias a un mayor PIB, el déficit estructural permanece por encima de las metas fiscales durante todo el período proyectado.

La principal conclusión es que Chile aún necesitará una consolidación fiscal adicional. Incluso bajo un escenario de crecimiento más conservador, la deuda pública bordearía el límite de 45% del PIB, dejando poco margen frente a eventuales shocks.

Para cumplir las metas estructurales y reconstruir un colchón fiscal, el banco estima que será necesario aplicar ajustes adicionales del gasto equivalentes, en promedio, a cerca de 0,7% del PIB anual entre 2027 y 2030. En otras palabras, la reforma podría impulsar el crecimiento, pero no elimina la necesidad de seguir ajustando las cuentas fiscales.

La historia completa la pueden leer acá en El Mostrador.

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LAS AFP EN JUNIO SE REFUGIAN EN CASA

AFP ponen sus fichas en bonos convertibles y reducen exposición a las bolsas internacionales. El portafolio internacional de las AFP volvió a retroceder en junio, con salidas netas por US$924 millones.

Hay un cambio interesante en la manera en que las AFP están tomando riesgo fuera de Chile. El informe mensual de HMC Capital muestra que los bonos convertibles se han convertido en el principal receptor de nuevos recursos durante 2026. Solo en junio recibieron entradas netas por US$409 millones y acumulan US$2.600 millones en el año.

¿Qué explica el atractivo? Los convertibles están a medio camino entre un bono y una acción. Pagan cupones y ofrecen parte de la protección característica de la renta fija, pero incorporan la posibilidad de convertirse en acciones del emisor. En simple: permiten participar de una eventual subida de la bolsa, pero con un colchón mayor frente a una caída. Una combinación particularmente atractiva en un escenario de mayor volatilidad.

El movimiento contrasta con lo que está ocurriendo en renta variable. Asia volvió a liderar las ventas, con salidas por US$844 millones en junio y US$3.200 millones acumulados durante el año. Europa registró otros US$269 millones de salidas.

Y apareció una novedad: Latinoamérica, que hasta ahora había sido la excepción positiva de 2026, sufrió retiros por US$328 millones. Estados Unidos también volvió a números rojos, con salidas por US$70 millones.

El panorama general, sin embargo, fue negativo. Los fondos mutuos y ETF internacionales utilizados por las AFP registraron salidas netas por US$924 millones. La valorización positiva de los mercados, equivalente a US$246 millones, amortiguó parcialmente el golpe, pero no logró compensarlo.

El telón de fondo: después del desplome de marzo, cuando el portafolio perdió US$9.447 millones, y del rebote de abril y mayo, junio representó una segunda —aunque bastante más moderada— corrección.

Y ya que estamos, el BCI sacó su informe respecto del impacto sobre el mercado financiero de los cambios a fondos generacionales: será muy acotado. El informe estima que la suma de los movimientos en renta fija y renta variable local representa menos del 0,2% del total de los activos administrados del sistema.

La historia completa la pueden leer acá en El Mostrador.

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LA MESA: UNA STARTUP QUE SE QUIERE COMER EL MUNDO

Gabriel Cid: “¿Puede la inteligencia artificial cerrar una venta sin una persona? Sí, ya lo hemos hecho”

La inteligencia artificial ya no solo escribe textos, resume documentos o responde preguntas. También vende. Esa es la apuesta de Nexor, la startup chilena fundada por Cid, Ian Lee y Daniel Jiménez, que desarrolla agentes de IA capaces de contactar clientes, calificarlos, hacer seguimiento y avanzar a través de buena parte del proceso comercial.

“Nos gusta decir que a los vendedores los convertimos en súper vendedores”, explica Cid en una nueva edición de La Mesa.

Pero la tecnología ya puede ir un paso más allá. Explica que los agentes pueden operar por teléfono, WhatsApp, email e Instagram y mantener conversaciones que, según el emprendedor, pueden extenderse por más de media hora.

Nexor nació recién a comienzos de 2026, pero ya consiguió levantar cerca de US$1,9 millones y entrar a16z Speedrun, el programa de aceleración de Andreessen Horowitz, el fondo detrás de Meta, Instagram y Airbnb, entre otros.

Una anécdota. Cid cuenta que la selección fue particularmente inusual: “Antes de que abrieran las postulaciones, nosotros ya estábamos aceptados, estábamos adentro”, cuenta Cid. Y asegura que el atractivo no era solamente el financiamiento: “Nosotros no necesitábamos su capital, queríamos su experiencia, su red y todo lo que involucra estar con ellos”.

La ambición es competir fuera de Chile desde el comienzo. Nexor ya está explorando mercados como Estados Unidos, Dubái, Singapur y Australia mediante un modelo basado en socios locales.

“Uno no crece montando sociedades y equipos propios. Al igual que Google o Microsoft, uno crece con partners”, explica Cid. La compañía sostiene que ya tiene clientes o pilotos en distintos países y proyecta alcanzar los US$10 millones en ingresos anualizados.

La conversación inevitablemente desemboca en el empleo. Si un agente puede contactar miles de potenciales clientes, calificarlos, hacer seguimiento e incluso cerrar una venta, la pregunta es qué ocurre con los vendedores humanos. Cid sostiene que la herramienta puede utilizarse tanto para crecer como para reducir costos.

“Conectas Nexor y automáticamente vas a ser más eficiente y vas a generar más ventas. Después es decisión del dueño si quiere crecer o reducir costos”.

Frente al riesgo de que la IA termine destruyendo puestos de trabajo, particularmente en una economía chilena que ya enfrenta problemas para crear empleo, Cid apuesta por el efecto contrario en el largo plazo. “Con la inteligencia artificial van a nacer nuevas profesiones”, sostiene, y pone como ejemplo la aparición de especialistas dedicados a instalar y operar sistemas de IA dentro de las empresas.

La entrevista completa está disponible en La Mesa de El Mostrador o haciendo click en este enlace.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Victoriano Cerda vuelve a aparecer en la trama Sartor-Azul Azul y se confirmarían las sospechas. La declaración ante la Fiscalía de Alfredo Harz, exsocio de Sartor, pone al empresario en una posición hasta ahora poco conocida en la operación que terminó con el control de Azul Azul en manos de Michael Clark. El vínculo pasa por el financiamiento de la compra y por episodios posteriores relacionados con los contratos de venta.

En el mercado hace años que se sospecha que Cerda –excontrolador de Huachipato – estaba detrás de Clark y la U.

Lo que contó Hartz a la fiscalía. Según su testimonio, inicialmente unos $4.000 millones provenientes de tres fondos administrados por Sartor fueron utilizados para financiar la toma de control de Azul Azul. Pero posteriormente habría descubierto que existía una segunda fuente de recursos: más de $8.000 millones que habrían ingresado a través de Marinvest, sociedad que en su declaración vincula a Cerda.

Cerda aparece en otro episodio sensible: la venta de las cuotas del fondo que controlaba Azul Azul a una sociedad de Michael Clark, operación realizada en diciembre de 2024, pocos días antes de la intervención de Sartor AGF por parte de la CMF. Harz afirma que meses después debió firmar una nueva versión del contrato sobre el capó de su auto, cerca de las oficinas de Victoriano Cerda. Incluso sostiene que pudo haber firmado una tercera versión durante 2025.

La declaración no establece que Cerda haya cometido una irregularidad, pero lo ubica cerca de dos momentos clave de la trama: el financiamiento que permitió adquirir el control de Azul Azul y las posteriores modificaciones de los documentos asociados a su traspaso a Clark. La pregunta que queda abierta para la investigación es cuál fue exactamente el papel de Cerda y Marinvest y cuál fue el origen y las condiciones de esos más de $8.000 millones.

La historia completa la pueden leer acá en El Mostrador.

– ⛷️ En medio de la tormenta del siglo se cae el “imperio del esquí” por los temores de la FNE sobre el peligro de crear un monopolio. El sueño de construir el mayor dominio esquiable del hemisferio sur acaba de sufrir un duro revés. El fondo estadounidense Mountain Capital Partners (MCP) y el Grupo Cururo desistieron del acuerdo que buscaba fusionar a La Parva, Valle Nevado con El Colorado y Farellones. La decisión pone fin, al menos por ahora, al plan de integrar bajo un mismo operador los cuatro principales centros de esquí de la Región Metropolitana.

La operación enfrentaba una fuerte resistencia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que advirtió que la transacción podía derivar en un “cuasi monopolio”. Según su análisis preliminar, MCP habría concentrado hasta un 97% del mercado de tickets para personas naturales y más de 80% en otros segmentos, con riesgos de mayores precios, menor calidad y menos competencia.

Para la FNE la caída de la operación representa una validación de su postura frente a operaciones de alta concentración en mercados con escasas posibilidades de entrada de nuevos competidores.

La historia completa la pueden leer acá en El Mostrador.

– Permisología no solo en Chile. Un estudio de S&P Global Market Intelligence sobre 232 proyectos mineros en todo el mundo muestra que el plazo entre el descubrimiento de un yacimiento y el inicio de la producción trepó a casi 30 años, cinco veces más que en los años 90. En la mayoría de los casos, el principal obstáculo no es geológico ni financiero, sino la demora en la obtención de permisos.

Las respuestas para agilizar los procesos. Australia unificó la revisión en una sola vía, Canadá redujo la superposición entre evaluaciones federales y provinciales, Chile creó una ventanilla digital única que busca recortar los plazos entre un 30% y un 70%, y la Unión Europea fijó un plazo de 27 meses para resolver proyectos de extracción.

La historia completa la pueden leer acá en El Mostrador.

– Un Luksic celebra en Londres. Hablo de Jean Paul, presidente de Antofagasta PLC, el brazo minero de la familia. El menor de los tres hermanos es polista y es el “patrón” de Gastón Polo Team, equipo que caba de ganar el Abierto Británico en Cowdray Inglaterra. El campeonato es considerado como uno de los tres más importantes del mundo, junto con el Abierto Argentino de Palermo (Buenos Aires) y el Abierto de Estados Unidos.

El equipo lo completan los argentinos Cruz Heguy, Beltrán Laulhé y Gonzalo Ferrari. Luksic juega con handicap 0 (10 es el más alto) y hace años que juega la temporada británica y en Chile a fin de año.

Hay que tener billetera. Ser patrón de un equipo de polo en Inglaterra para competir en la temporada de alto handicap cuesta entre US$1.5 millones y US$5 millones por temporada. El gasto cubre la compra o alquiler de una veintena de caballos de primer nivel, los salarios de jugadores profesionales, el cuidado de los animales y el alojamiento

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.