Hito clave para Bachelet: participará en el primer debate oficial entre candidatos a dirigir la ONU

La carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas vivirá este jueves uno de sus primeros hitos públicos con el desarrollo del primer debate oficial entre los candidatos al cargo, instancia en la que participará la expresidenta Michelle Bachelet junto a los demás aspirantes.

Bajo el título “Diálogo abierto de la ONU: El próximo Secretario General”, la actividad se realizará en el Salón de la Asamblea General, en Nueva York, a partir de las 17:00 horas de Chile (21:00 GMT), y será transmitida por Naciones Unidas (en este link).

Según informó el organismo internacional, el encuentro “marcará un hito importante en el proceso de selección y nombramiento del próximo Secretario General”. La actividad será organizada por la Oficina del Presidente de la Asamblea General con apoyo de Bloomberg y contará con la moderación de periodistas.

Bachelet llega a esta etapa con el respaldo oficial de México y Brasil, luego de que el Gobierno del presidente José Antonio Kast retirara el apoyo que había comprometido previamente la administración de Gabriel Boric.

El embajador de Brasil en Chile, Paulo Soares Pacheco, sostuvo recientemente que, aunque el respaldo del Gobierno chileno habría tenido un valor simbólico mayor, el apoyo de dos de las principales economías latinoamericanas “tiene su peso específico”.

Durante las últimas semanas, la exmandataria desarrolló una intensa agenda internacional que incluyó reuniones con autoridades de Bahréin, Qatar y Pakistán, en medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, además de visitas a Liberia y Somalia.

En su campaña, Bachelet ha planteado que, de llegar a encabezar Naciones Unidas, impulsará una mayor diplomacia preventiva y fortalecerá los mecanismos de mediación para enfrentar conflictos internacionales.

Asimismo, ha señalado que buscará que las operaciones de paz sean más ágiles y eficientes, promoviendo además una mayor participación de las mujeres en la construcción y mantenimiento de la paz.

“La diplomacia siempre debe ser la primera línea de defensa”, ha señalado la ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien también ha defendido el diálogo como la principal herramienta para resolver los conflictos internacionales.

Uno de los principales desafíos de su candidatura será obtener el respaldo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China—, cuyos gobiernos cuentan con derecho a veto durante el proceso de selección.

Junto a Bachelet participan en la carrera la costarricense Rebeca Grynspan, el argentino Rafael Grossi, el expresidente senegalés Macky Sall, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y Carolyn Rodrigues Birkett, propuesta por Guyana.

Tras este primer debate comenzará el próximo 30 de julio la etapa de los denominados “straw polls”, votaciones de prueba realizadas por el Consejo de Seguridad para medir el respaldo que reúne cada candidatura. Aunque esos sondeos no son vinculantes, históricamente han anticipado el nombre del postulante que posteriormente recomienda el Consejo de Seguridad a la Asamblea General para su designación definitiva.

La persona elegida asumirá el cargo el 1 de enero de 2027, sucediendo al actual secretario general, António Guterres.

Mientras tanto, la lista de candidatos aún podría ampliarse. Según informó The New York Post, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría promoviendo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como eventual candidato al máximo cargo de Naciones Unidas, aunque hasta ahora no existe una postulación oficial.