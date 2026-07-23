Guido Romo: “Es una derrota” para Kast que la gente se sienta igual de segura con él que con Boric

El director de Scanner Social y consultor político, Guido Romo, afirmó que los resultados del último estudio elaborado por Gemines Consultores muestran señales de alerta para el Gobierno de José Antonio Kast, especialmente en materia de seguridad, credibilidad presidencial y respaldo ciudadano a la agenda económica.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Romo sostuvo que el sondeo identificó cuatro “grietas” que, a su juicio, marcarán la gestión del Ejecutivo durante los próximos meses.

La primera de ellas, explicó, corresponde a la percepción de seguridad de la ciudadanía. “Hay una pregunta que dice si se siente más seguro con este gobierno que en el gobierno de Boric. Y salen prácticamente empatados, 51 o 49, se siente más seguro en uno u otro gobierno”, indicó.

Para el analista, ese resultado constituye un revés político para el Mandatario. “Desde el punto de vista político es una derrota para la principal promesa de campaña del presidente Kast. La verdad es que nosotros esperábamos que ahí ganara por paliza Kast este gobierno, y no ocurrió así”, afirmó.

A su juicio, el Ejecutivo no ha conseguido instalar una percepción de mejora en una de las materias centrales de su programa. “No se está transmitiendo una transición de seguridad, principal promesa de campaña. Eso es una grieta grave”, sostuvo.

Romo también advirtió problemas en la estrategia comunicacional del Gobierno. “Hay un problema en la comunicación”, señaló, agregando que la ausencia de un ministro vocero titular ha dificultado la transmisión de los mensajes del Ejecutivo.

Asimismo, afirmó que el estudio detectó una disminución en la confianza hacia el Presidente tras la última Cuenta Pública. “La imagen del Presidente, la confianza en el Presidente, disminuye al verlo”, aseguró.

El consultor sostuvo que la credibilidad presidencial constituye otra de las principales debilidades detectadas por el estudio y vinculó ese fenómeno a la denominada “metáfora migratoria”. “La credibilidad presidencial está en juego”, afirmó.

Según explicó, un 66% de los consultados interpretó ese episodio “como una mentira directa”, mientras que un 73% considera que la promesa asociada a ese tema no se ha cumplido. “El Presidente, que es la primera y última línea de comunicación del Gobierno, necesita credibilidad para poder defender las otras acciones. Es muy complejo eso”, sostuvo.

Romo también cuestionó la recepción ciudadana de la agenda económica impulsada por el Ejecutivo, particularmente de la megarreforma. “La otra grieta grave es la legitimidad económica”, afirmó.

A su juicio, el proyecto carece de respaldo ciudadano. “La megarreforma no tiene ninguna legitimidad social. Casi el 60% lo considera innecesario. Y la mayoría lo siente en el bolsillo”, indicó.

Finalmente, el director de Scanner Social concluyó que estos cuatro factores representan desafíos estructurales para la administración de José Antonio Kast y advirtió que seguirán presentes durante el desarrollo de su mandato.