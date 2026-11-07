Centro pionero en atención neurológica integral abre en la provincia de Petorca

El envejecimiento de la población y las dificultades para acceder a atención médica especializada en localidades alejadas de los grandes centros urbanos plantean nuevos desafíos.

Una nueva alternativa de atención neurológica integral y rehabilitación está disponible en la provincia de Petorca, con especial énfasis en la salud y el envejecimiento saludable de las personas mayores. Esto, luego de que la Municipalidad de Zapallar concretara una alianza público-privada para instalar en Catapilco la primera sede fuera de Santiago de CENPAR, centro especializado en personas con enfermedades neurológicas y neurodegenerativas.

La iniciativa acerca prestaciones médicas y programas de rehabilitación a personas que requieren atención especializada, incorporando un modelo interdisciplinario que reúne neurología, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, nutrición y acompañamiento a pacientes y sus familias.

CENPAR es una institución privada con nueve años de trayectoria y más de mil pacientes atendidos. Como parte de esta colaboración, el municipio entregó un inmueble en comodato para el funcionamiento del centro y estableció un convenio de atención preferencial para vecinos de Zapallar, especialmente adultos mayores en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es que los residentes de la comuna de 60 años o más, pertenecientes al 40% del Registro Social de Hogares, que cuenten con Tarjeta Vecino Zapallar y requieran alguna de las prestaciones contempladas, podrán acceder a consultas y evaluaciones con un copago de 4 mil pesos y a terapias de rehabilitación integral por 2 mil pesos.

Para el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, esta alianza representa una forma de ampliar el acceso a prestaciones de salud que habitualmente requieren desplazamientos hacia otras ciudades y en ese sentido señaló que “como municipio pusimos a disposición la infraestructura y generamos un convenio para que nuestras personas mayores, especialmente quienes tienen menos recursos, puedan acceder a especialistas y tratamientos a valores preferenciales. Esta es una buenademostración de cómo la colaboración público-privada puede traducirse en soluciones concretas para las personas”.

Cabe precisar que la instalación del centro responde también a una realidad demográfica que plantea nuevos desafíos para la salud comunal. De acuerdo con el Censo 2024, el 25,8% de los habitantes de Zapallar tiene 60 años o más, cifra superior al promedio nacional de 19,8%. Ante este escenario, acercar atención especializada que favorezca la funcionalidad, prevención y autonomía responde a una necesidad del territorio.

En esta línea, la presidenta ejecutiva de CENPAR, Marisol Said, señaló “el envejecimiento saludable no consiste únicamente en tratar enfermedades. También implica prevenir el deterioro funcional, mantener la independencia y promover una participación activa en la vida cotidiana. Nuestro foco es que las personas puedan vivir más años, pero también vivirlos con mejor calidad de vida, mayor autonomía y bienestar”.

En ese contexto, el nuevo establecimiento no está enfocado únicamente en el tratamiento de enfermedades diagnosticadas, sino también en la prevención, detección temprana y rehabilitación de condiciones que pueden afectar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores.

Aunque el convenio municipal contempla beneficios específicos para residentes de Zapallar que cumplan los requisitos establecidos, el centro también recibe pacientes de otras comunas mediante atención particular y modalidades destinadas a afiliados de Fonasa e isapres.

La apertura de este establecimiento representa una nueva alternativa de atención especializada para la zona. Su impacto dependerá de su capacidad de atención, la continuidad de los tratamientos y la posibilidad de reducir los desplazamientos de pacientes que hasta ahora debían acudir a otros centros urbanos.

El beneficio está dirigido a personas de 60 años o más pertenecientes al 40% del Registro Social de Hogares y que cuenten con Tarjeta Vecino Zapallar. Los usuarios que cumplan los requisitos podrán acceder a consultas y evaluaciones con un copago de $4.000 y terapias de rehabilitación integral por $2.000.

Ubicación: José María Mercado 238, Catapilco, comuna de Zapallar.

Contacto: +56 9 5826 0650 / contactocatapilco@cenpar.org.