Gobierno de Chile decreta duelo oficial por fallecimiento de Sebastián Lelio

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio informó que el Gobierno de Chile decretó duelo oficial este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, con motivo del sensible fallecimiento del cineasta chileno Sebastián Lelio Watt, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la cultura nacional.

La declaratoria contrasta con lo ocurrido al fallecer el cineasta Patricio Guzmán, Premio Nacional de las Artes de la Representación, en cuyo caso no hubo ninguna medida.

El Mostrador consultó en el Ministerio de las Culturas la razón, pero no hubo una respuesta oficial.

Te podría interesar:

Lelio, formado en la Universidad ARCIS y en la Escuela de Cine de Chile, inició una trayectoria artística que, desde sus primeras producciones, reveló una mirada cinematográfica singular y alcanzó reconocimiento en los principales festivales de cine del mundo.

En 2012, con el estreno de “Gloria” en la Berlinale -donde Paulina García obtuvo el Oso de Plata a la Mejor Actriz- alcanzó su consagración internacional, mientras que con “Una mujer fantástica” (2017) obtuvo el Oso de Plata al Mejor Guion en ese mismo festival, el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana, cinco Premios Platino y, en 2018, el Premio Óscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera, convirtiéndose en el primer largometraje chileno en recibir dicho galardón.

Su cine retrató con sensibilidad la identidad, la dignidad, la libertad individual y la diversidad, instalando en la conversación pública temas de inclusión y respeto, y dando visibilidad internacional a una protagonista trans en una película chilena.

Su carrera internacional, que incluyó “Disobedience”, “Gloria Bell” y “El prodigio”, demostró que una obra hecha desde Chile, con historias profundamente locales, puede dialogar con el mundo, proyectando la imagen de un país creativo, plural y de excelencia artística.

Actualmente se encontraba trabajando en la adaptación cinematográfica de “Poeta chileno”, novela de Alejandro Zambra.