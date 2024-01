La tendencia de uso de pasto artificial en campos deportivos

Ya sea por conciertos, lluvias, dificultades en la mantención o disponibilidad, y por supuesto la sequía que afecta al país producto del cambio climático, el fútbol chileno vive desde hace años una crisis de disponibilidad de recintos deportivos.

La realidad es que, pese a que hay varios estadios en el país, por diversas razones se postergan partidos debido a las condiciones deplorables en que se encuentran las canchas, que no cumplen ni los mínimos estándares para un nivel profesional.

Particularmente en los últimos dos años ha quedado en evidencia que el césped natural es un gran dolor de cabeza para diferentes clubes. Luego que los “Cóndores” jugaron el partido de ida del repechaje rumbo a la Copa del Mundo de Rugby, la cancha del Estadio Santa Laura quedó prácticamente destruida, y Unión Española tuvo que jugar de local en otros estadios durante meses.

Lo mismo ocurrió con el Monumental, que quedó con una cancha irregular luego de dos conciertos de la banda The Cure, en plena fase final del torneo 2023.

Para solucionar esos inconvenientes, Cruzados tomó una decisión controversial para algunos, e inteligente y sustentable para otros: instalar pasto artificial en el nuevo estadio de la UC. Descrita como la superficie sintética más moderna que se haya visto en el país y en Sudamérica, sin duda es una opción que puede marcar un hito en la gestión deportiva del país si consigue cumplir con la promesa de tener la cancha siempre en óptimas condiciones.

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, explica que el pasto artificial les permitirá cubrir varios aspectos en pos del espectáculo deportivo: “El jugador valora disputar partidos en una cancha que conoce, y que sabe que siempre estará igual y en las mismas condiciones. Esa seguridad la provee esta superficie, que siempre estará impecable”.

“Lo positivo es que se podrá jugar de local, se use o no la cancha para otros deportes o actividades durante la semana. Nuestro estadio podrá ser usado de manera frecuente por el fútbol formativo, femenino e incluso albergar encuentros internacionales de otros equipos chilenos que no cuenten con un recinto para ejercer su localía”, añade.

Pero además, explica, se trata de una opción acorde con los tiempos que corren, porque evita el consumo de agua para riego, y refleja la consciencia del club respecto a la gravedad de la emergencia climática en la que nos encontramos, que ya no admite proyectos de infraestructura que no consideren alternativas para el uso responsable de los recursos.

Tagle agrega que la decisión fue muy meditada y estudiada, y consideró visitas a distintas canchas en Brasil y Europa para conocer las mejores tecnologías disponibles a nivel mundial. La superficie que tendrá el nuevo estadio de la UC será similar al campo de juego del Botafogo, que fue realizada en ambos casos por la empresa FieldTurf. Pero, explica, “nuestro estadio tendrá la versión más moderna y de última generación”.

Dentro de las canchas de césped artificial que FieldTurf ha construido a nivel americano, además de la del estadio Nilson Santos, de Botafogo, están la del estadio Lumen Field, en Seattle, usada por los Seattle Sounders; la del Bank of America Stadium, en Charlotte, Estados Unidos y que utiliza el Charlotte FC; y la del Gillette Stadium, en Boston, Estados Unidos, que utilizan tanto el New England Revolution (MLS) como los New England Patriots (NFL).

La gerente comercial Latam de FieldTurf, Angélica Holguin, complementa que “la variable de consumo de agua es relevante. Se estima que se ahorrarán más de 7 millones de litros de agua anualmente en comparación con un campo de césped natural. La nueva superficie no solo será una adición positiva para el club, sino para toda la comunidad de la comuna de Las Condes”.