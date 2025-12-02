Innovación y sostenibilidad: lo que dejó la primera edición de los Premios Cruelty Free

Con una participación inédita de marcas nacionales, los Premios Cruelty Free 2025 celebraron a los cosméticos que impulsan una industria más consciente y sin testeo en animales, marcando un nuevo hito para el mercado local.

La primera edición de los Premios Cruelty Free, organizada por la ONG Te Protejo, reunió 107 postulaciones de productos cosméticos desarrollados en Chile. La instancia, que busca visibilizar y reforzar prácticas responsables en el sector, evaluó propuestas en cuatro categorías: Sostenibilidad, Innovación, Plant Based y Favorito del Público.

La alta participación mostró una tendencia creciente en el desarrollo de cosmética ética, sostenible y libre de crueldad, algo que, según la organización, refleja un cambio profundo en los hábitos de consumo y en la estrategia de las marcas.

Yolanda López, directora corporativa de Te Protejo, señaló que “la gran participación de marcas y productos en esta primera edición demuestra que la cosmética consciente está ganando terreno en el país. Estos premios son un reflejo de que es necesario reconocer a quienes apuestan por la innovación, sostenibilidad y respeto por los animales”.

Los productos destacados en cada categoría

El proceso de selección incluyó la revisión técnica de un jurado compuesto por especialistas en sostenibilidad, retail y desarrollo cosmético, además de una votación abierta al público en la categoría favorita.

• Sostenibilidad: Concentrado de Castaña – Natura

El producto fue reconocido por su enfoque en minimizar residuos y su formulación alineada con procesos responsables.

• Innovación: Sérum Facial Bointelligent Wine – Alelí Natural

Destacó por su propuesta creativa, orientada a elevar la eficiencia del cuidado de la piel mediante ingredientes y procesos innovadores.

• Plant Based: Vegetal Color – Herbatint

Premiado por ofrecer una alternativa capilar totalmente libre de insumos de origen animal, aportando al crecimiento del mercado vegano.

• Favorito del Público: Bruma Fijadora – Petrizzio

El voto ciudadano reconoció este producto por su rendimiento y compromiso con la belleza sin crueldad.

“Los productos ganadores representan el compromiso con la cosmética consciente en Chile. Dichas marcas son un ejemplo de cómo es posible desarrollar propuestas éticas sin sacrificar la calidad, y de cómo la industria puede avanzar hacia un futuro más compasivo, sostenible y libre de crueldad”, destacó López.

Un jurado diverso y alianzas con el retail

La evaluación estuvo a cargo de representantes de Preunic, Salcobrand, Farmacias Ahumada, V-Label Latam, ForoInnovación, Fundación Basura y especialistas en sostenibilidad y consumo masivo.

Los productos premiados, además del reconocimiento público, accederán a encuentros con el retail nacional, con posibilidades de ampliación de portafolio o presencia destacada en tiendas y plataformas digitales.

Con este estreno, Te Protejo reafirma su misión de promover métodos alternativos al testeo en animales y apoyar a las marcas que avanzan hacia procesos más éticos y sostenibles.

La organización invitó a marcas y consumidores a continuar participando en esta transición hacia una cosmética más transparente, consciente y respetuosa con los animales.

Más información sobre los ganadores y próximas convocatorias está disponible en www.premiosteprotejo.org.