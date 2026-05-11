Teatro Mori celebrará el Mes del Teatro con la presentación de su programación 2026

En el marco de las celebraciones del Mes del Teatro, este martes Teatro Mori Parque Arauco será el escenario de la presentación oficial de la programación 2026 del espacio, una instancia que permitirá dar a conocer su nueva cartelera y celebrar, al mismo tiempo, el crecimiento y recorrido que ha marcado este último período para la institución.

La actividad buscará consolidar nuevos cruces entre lenguajes, públicos y formas de creación escénica, reafirmando su compromiso con el acceso y difusión de las artes escénicas en el país.

La instancia también marcará un momento de balance tras los veinte años de trayectoria celebrados por el espacio durante 2025, período en el que Mori convocó a 119.780 asistentes en sus cuatro salas, realizó 880 funciones y exhibió 120 montajes, entre ellos 30 estrenos y 60 reestrenos. La programación familiar tuvo además un lugar central, con 30 obras dirigidas a niños, niñas y sus familias, fortaleciendo el vínculo entre nuevas audiencias y las artes escénicas.

“Este 2026 queremos que nuestras salas sean un espacio donde las historias conecten, dialoguen y transformen. La programación de este año cruza generaciones, lenguajes y sensibilidades muy distintas, invitando al público a vivir el teatro como una experiencia cercana, reflexiva y profundamente colectiva”, señala Andrea Pérez de Castro, directora de programación de Teatro Mori.

Bajo el concepto “Puentes que transforman”, la cartelera de este año pondrá el foco en propuestas que dialogan entre disciplinas, generaciones y miradas contemporáneas. La temporada incluirá estrenos nacionales, adaptaciones cinematográficas, revisiones de clásicos teatrales, programación familiar, ciclos patrimoniales y festivales que buscarán ampliar la experiencia escénica y conectar con públicos diversos.

Dentro de los estrenos, Teatro Mori apostará por relatos íntimos y contemporáneos, junto con montajes que cruzan el cine y el teatro. Entre ellos destaca “Ya no te gusto ¿verdad?”, dirigida por Santiago Ramírez y protagonizada por Elena Muñoz y Rodrigo Bastidas; además de “Los puentes de Madison”, adaptación escénica de la emblemática película dirigida por Aranzazú Yankovic, con Blanca Lewin y César Caillet en los roles principales.

A ello se suma “Druk”, basada en la reconocida cinta danesa y dirigida por Álvaro Viguera, junto a “Empieza con D, siete letras”, del argentino Juan José Campanella, dirigida en Chile por Alexis Moreno.

La temporada también buscará tender puentes entre la tradición teatral y el presente, a través de nuevas versiones de clásicos nacionales y el regreso de montajes emblemáticos. Entre ellos se encuentran“Parecido a la felicidad”, de Alejandro Sieveking, dirigida por Moira Miller; “Tres Marías y una Rosa”, bajo la dirección de Loreto Valenzuela; y “H.P. (Hans Pozo)”, de Luis Barrales, dirigida por Isidora Stevenson.

En paralelo, Mori abrirá espacio a obras invitadas que han marcado la cartelera reciente y que regresarán a las salas con distintas miradas sobre las relaciones humanas, la identidad y las tensiones contemporáneas. Entre ellas destacan “Antes”, dirigida por Rodrigo Sepúlveda; “Tóxicas”, de Carla Zúñiga; “Divorciados 2.0”; “La sexualidad secreta de los hombres”; “El Performer”, protagonizada por Gonzalo Valenzuela; y “Un arcoíris negro”, de la compañía Los Contadores Auditores.

Otro de los focos relevantes de la temporada será la selección de convocatoria, que para este año recibió 192 propuestas y que se ha consolidado como una plataforma para impulsar nuevas voces dentro de la escena local. De ese proceso surgen montajes como “Sentimientos”, de Carla Zúñiga y dirigido por María José Pizarro; “Luna 1939”; “Nueva Zelanda”, de la compañía La Desideria Teatro; y “Cadáveres”, de Compañía Implicancia, entre otros proyectos que exploran nuevas sensibilidades y formatos escénicos.

La programación familiar volverá a tener un lugar protagónico dentro de la cartelera, reafirmando el compromiso del espacio con la formación de nuevas audiencias. La temporada incluirá propuestas que invitan a explorar la imaginación, la música, la aventura y la conciencia medioambiental, a través de montajes como “Astronauta marinero del universo”, “Alicia, el musical de las maravillas”, “La aventura de Mowgli”, “Entre libros”, “Melodías en el aire”, “Manifiesto animal”, “Tarea Sideral: un mensaje para ALMA” y “Eleuterio y la última palma”.

A ello se sumará una nueva edición del Festival Internacional de Teatro Familiar (FAMFEST), que tras su reciente participación en KidZapalooza ya prepara su decimonovena versión para agosto, con destacadas propuestas nacionales e internacionales como “Natzuri”, de la compañía española Mucab Dans, y “Sueño”, del colectivo argentino La Criolla.

Asimismo, Mori continúa siendo sede de importantes hitos de la escena cultural, entre ellos las nuevas ediciones del Festival Internacional Teatro a Mil, el Festival Santiago Off, el Encuentro de Comedias y el Ciclo Memoria y Patrimonio, además de mantener una programación estable de humor junto a comediantes residentes como Felipe Avello y Felipe Izquierdo.

La programación 2026 de Teatro Mori cuenta con el apoyo de Caja Los Andes como presentador oficial, además del auspicio de Banco Itaú y Claro Club. Asimismo, estas iniciativas se desarrollan gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), que fortalece su labor de difusión y promoción de las artes escénicas.

La cartelera completa, junto con más información sobre las funciones y actividades de la temporada, estará disponible en www.teatromori.com.