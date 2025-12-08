Eficiencia energética: cómo reducir el consumo eléctrico durante las olas de calor

Con la llegada de la primavera, también comienza una de las épocas de mayor demanda por sistemas de climatización en Chile. En hogares, oficinas y espacios comerciales, el aire acondicionado se convierte en un aliado clave para sobrellevar las altas temperaturas. Pero su uso intensivo también plantea un desafío energético y ambiental: ¿cómo mantener el confort sin disparar el consumo eléctrico ni las emisiones?

El uso ineficiente de estos equipos puede aumentar el gasto energético en hasta un 8% por cada grado que se reduce la temperatura. “Mantener una temperatura estable entre 24°C y 26°C permite un equilibrio óptimo entre confort y eficiencia. Por debajo de esos valores, el consumo crece de forma exponencial”, explica Jason Iong, director de Home & Distribution para el Clúster Sur Andino de Schneider Electric.

Además del ajuste del termostato, los hábitos de uso y el mantenimiento son fundamentales. Filtros o componentes sucios obligan al sistema a trabajar con más esfuerzo, lo que eleva el consumo y acorta su vida útil. Limpiar los filtros con regularidad y realizar revisiones técnicas periódicas puede mejorar la eficiencia hasta en un 20%.

Otro factor determinante es el aislamiento. Ventanas o puertas mal selladas provocan fugas de aire frío y obligan al equipo a operar más tiempo. “Una vivienda bien aislada puede reducir considerablemente la demanda de climatización. Medidas simples, como instalar cortinas térmicas, tienen un impacto real en el ahorro energético”, añade Iong.

La tecnología también aporta soluciones. Los sistemas con tecnología inverter ajustan automáticamente la velocidad del compresor y evitan los peaks de consumo típicos de los modelos convencionales. A ello se suma el uso de refrigerantes ecológicos con bajo potencial de calentamiento global, que disminuyen el impacto ambiental del proceso de climatización.

En paralelo, aprovechar la ventilación natural sigue siendo una estrategia eficaz. Renovar el aire durante las horas más frescas del día, cerrar cortinas en los momentos de mayor radiación o apagar el equipo cuando no hay ocupantes puede reducir significativamente el consumo mensual.

Aplicar estas medidas no solo optimiza el uso del aire acondicionado, sino que también contribuye a la eficiencia del sistema eléctrico y a la reducción de emisiones de CO₂. “La sostenibilidad comienza en los pequeños gestos. Cada ajuste en la temperatura, cada revisión o mejora en el aislamiento se traduce en ahorro y en un menor impacto ambiental”, concluye el experto de Schneider Electric.

