A diez años de su partida: el legado vivo de Douglas Tompkins

Este mes se cumplen diez años desde que Douglas Tompkins perdió la vida en un accidente en el lago General Carrera. Su muerte ocurrió cuando aún persistían controversias en torno a su labor filantrópica en el sur de Chile. Con el tiempo, esas dudas se disiparon: lo que fue un proyecto incomprendido se consolidó como uno de los legados ambientales más relevantes de nuestra historia reciente.

Doug llegó a la Patagonia con una convicción radical para su época: proteger y restaurar ecosistemas completos, no como un gesto romántico, sino como una estrategia de desarrollo de largo plazo para el país. Su visión- adquirir tierras amenazadas, recuperarlas y donarlas al Estado- abrió una conversación inédita sobre el valor de la biodiversidad y el rol que puede jugar la filantropía en la conservación.

De ese trabajo surgieron hitos que hoy definen la geografía del sur austral. El Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, el Parque Nacional Patagonia y la consolidación de la Ruta de los Parques de la Patagonia, 17 parques, casi 12 millones de hectáreas y más de 60 comunidades, son resultado directo de esa mirada pionera. Mientras las políticas ambientales avanzaban lentamente, Tompkins impulsó restauración ecológica a gran escala: reforestación, protección de cuencas, recuperación de fauna y un enfoque que hoy llamamos rewilding, cuando el concepto apenas se conocía en Chile.

Su legado es hoy una realidad viva. La labor de Fundación Rewilding Chile ha reforzado la idea de que la conservación no es un freno, sino un motor de desarrollo local. Turismo de naturaleza, empleo y posicionamiento internacional muestran que proteger el patrimonio natural es una oportunidad estratégica en un país vulnerable al cambio climático y profundamente dependiente de sus ecosistemas.

A una década de su partida, su visión mantiene plena vigencia. El desafío es profundizar este camino: fortalecer la gestión de la Ruta de los Parques, asegurar financiamiento para la conservación y consolidar la colaboración público-privada que hizo posible este modelo. Recordar a Douglas Tompkins no es un acto nostálgico, sino un compromiso con el futuro de la Patagonia y de Chile.