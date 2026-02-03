Chile lidera la transición energética con renovables, hidrógeno verde y electromovilidad

Chile vive hoy una etapa decisiva en su camino hacia un modelo energético más limpio y sostenible. Más allá de las metas de largo plazo o de las conmemoraciones simbólicas, el país se ha posicionado como referente regional y pionero en rankings de generación renovable, nuevas tecnologías energéticas y soluciones de transporte limpio, consolidando una transformación que ya impacta a la industria, la movilidad y la planificación energética.

Durante 2025, el 63% de la generación eléctrica nacional provino de fuentes renovables, con meses que superaron el 70%, impulsadas principalmente por la energía solar y eólica. La capacidad instalada renovable supera hoy los 18.700 MW, ubicando a Chile entre los principales líderes regionales en energías limpias. Este avance, sin embargo, abre un nuevo desafío estructural: cómo aprovechar esa energía más allá del sistema eléctrico, especialmente en sectores productivos intensivos en consumo energético.

En ese contexto, el hidrógeno verde se ha consolidado como una de las grandes apuestas estratégicas del país. Gracias a sus condiciones naturales, Chile cuenta con ventajas competitivas para producir este vector energético, clave para descarbonizar procesos industriales y térmicos donde la electrificación directa no resulta suficiente. El foco actual ya no está únicamente en producir hidrógeno verde, sino en lograr su integración efectiva en operaciones reales, un paso clave para que esta tecnología deje de ser experimental y se transforme en una solución concreta.

Este liderazgo ha sido respaldado por evaluaciones internacionales. Según el Índice de Transición Energética 2025, elaborado por el Foro Económico Mundial junto a Accenture, Chile figura entre los países mejor posicionados del mundo en transición energética y como uno de los líderes de América Latina. El ranking, que evalúa a más de 100 países en sostenibilidad, seguridad energética y capacidad de implementación, destaca el avance nacional en energías renovables, hidrógeno verde y electromovilidad.

Desde esa perspectiva, Quempín ha enfocado su trabajo en desarrollar soluciones que permitan utilizar hidrógeno verde de manera eficiente en sistemas térmicos e industriales, abordando uno de los principales cuellos de botella de la transición energética. “El desafío ya no es demostrar que el hidrógeno verde es posible, sino integrarlo de manera segura y eficiente en procesos productivos que operan todos los días”, señala Cristóbal Monzó, ingeniero de desarrollo y encargado de Proyectos de Hidrógeno de Quempín.

En paralelo, la electromovilidad se ha convertido en la expresión más visible de este cambio. Chile lidera en la región la incorporación de buses eléctricos y ha registrado un crecimiento sostenido en la adopción de vehículos eléctricos en flotas corporativas, transporte urbano y servicios. Este avance ha puesto el acento en la necesidad de contar con infraestructura, planificación y operación capaces de sostener la expansión en el tiempo.

Gama subraya que este proceso también implica una transformación cultural. “Cada vez más empresas y usuarios están incorporando la electromovilidad en sus decisiones, entendiendo que no es solo una innovación tecnológica, sino una nueva forma de relacionarse con la energía”. concluyó Orlando Villalobos, gerente de Gama Mobility.

En conjunto, el avance del hidrógeno verde, la electromovilidad y la expansión de las energías limpias muestran que Chile ha entrado en una fase de mayor madurez energética, donde el foco se desplaza desde los anuncios y la planificación hacia la integración efectiva de soluciones sostenibles en la industria, el transporte y la vida cotidiana.

Así, los avances confirman que el país ha pasado de la estrategia a la ejecución en materia de energías limpias, posicionándose como uno de los pioneros de la región en la integración de soluciones sostenibles. El desarrollo del hidrógeno verde y la expansión de la electromovilidad ya están impactando a la industria, el transporte y la matriz energética. Más que una promesa futura, la energía limpia comienza a consolidarse como un eje estructural del desarrollo de Chile.