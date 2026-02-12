Minería apuesta por inteligencia artificial y satélites para proteger la biodiversidad en Chile

Codelco presentó los resultados de un innovador piloto de gestión de biodiversidad desarrollado en alianza con la empresa tecnológica chilena Lemu. El proyecto, pionero en el país, integra imágenes satelitales de alta resolución, inteligencia artificial y ciencia aplicada para fortalecer la gestión ambiental de la Corporación en sus áreas de influencia.

La iniciativa surge del convenio de colaboración firmado en 2025 entre Codelco y Lemu —plataforma de inteligencia de la naturaleza cuyo nombre significa “bosque” en mapudungun, y marca un hito en innovación nacional al ser la primera vez que este sistema se aplica en la minería a gran escala. Para su desarrollo se utilizó también Lemu Nge, el primer satélite del mundo dedicado exclusivamente a la medición de biodiversidad y el primer satélite privado chileno en órbita, lanzado desde Estados Unidos en 2024.

El piloto se implementó en dos zonas estratégicas. La primera en la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, en el área de influencia de la División El Teniente, que abarca 5.870 hectáreas en la zona central del país, y el Humedal Campiche, de 515 hectáreas, cercano a la División Ventanas. En la Roblería de Loncha, el índice de conservación LemuRank (que mide la prioridad ecológica en una escala de 0 a 100%) obtuvo valores entre 53% y 89%, con un promedio de 71%, ratificando su alto valor ambiental y la necesidad de fortalecer las acciones de protección.

El estudio permitió identificar más de 65 especies, evidenció un aumento sostenido de la densidad vegetal y comprobó el incremento del stock de carbono entre 2001 y 2023. Estos resultados validan el papel del área como sumidero natural de carbono y su contribución a mitigar los efectos del cambio climático.

Innovación y sostenibilidad se dan cita en Requínoa

El hito de cierre del proyecto se llevó a cabo en la Hacienda Cauquenes, en la comuna de Requínoa, donde se reunieron autoridades, académicos(as), equipos técnicos y ejecutivos de la Corporación. Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, destacó que “esta alianza refleja también algo que valoramos profundamente: la capacidad de Chile para generar innovación de clase mundial. Aquí hay ciencia, emprendimiento y talento nacional puestos al servicio de un desafío global; de cómo producir los minerales que el mundo necesita cuidando el medioambiente con estándares cada vez más exigentes”.

El encuentro finalizó con un recorrido por una muestra fotográfica que presentó imágenes satelitales de la biogeografía del entorno de El Teniente.

“Cuando una empresa pública estratégica avanza hacia una visión de naturaleza positiva, no solo fortalece su gestión ambiental, sino que contribuye directamente al cumplimiento de los objetivos ambientales del país y a un desarrollo más sostenible. Este piloto se concreta además en un momento especialmente relevante: hace pocos días inició sus operaciones el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que viene a robustecer la gestión y el monitoreo de los ecosistemas a nivel nacional. Iniciativas como Atlas–LEMU dialogan con esa visión, al permitir mejorar la toma de decisiones basadas en información verificable y robusta”, explicó el ministro (s) de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.

Por su parte, Claudio Sougarret, gerente general de la División El Teniente, destacó el impacto del proyecto tanto en el presente como en el futuro de la compañía. “Esta herramienta nos ayuda a gestionar y cuidar de mejor forma el importante patrimonio forestal que tiene la división en las regiones Metropolitana y de O’Higgins, que son más de 40 mil hectáreas. Protegerlas es un legado para las nuevas generaciones y va en línea con el objetivo de generar valor social y ambiental, además del económico”, agregó.

Compromiso con la biodiversidad y una naturaleza positiva

Con más de 60 iniciativas desplegadas en las cuatro regiones donde mantiene operaciones, Codelco dio inicio en 2025 a la implementación de su Estrategia de Naturaleza y Biodiversidad, una hoja de ruta orientada a detener la pérdida de ecosistemas y promover una ganancia neta en biodiversidad, bajo una visión de “naturaleza positiva”.

Esta estrategia se expresa en proyectos concretos distribuidos a lo largo del país: el apoyo al Centro de Biodiversidad y Conservación El Loa, en Calama; el rescate de la Ranita del Loa, una especie en peligro crítico; la creación de una barrera arbórea junto a la Comunidad Indígena San Francisco de Chiu-Chiu para mejorar la calidad del aire; los programas de restauración ecológica del Humedal Campiche; y convenios con la Universidad de O’Higgins y la CONAF orientados a proteger los ecosistemas mediterráneos en las áreas de influencia de la División El Teniente, entre otras iniciativas que refuerzan la gestión ambiental de la estatal.