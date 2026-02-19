Chile declara al pingüino de Humboldt Monumento Natural y refuerza su protección en todo el país

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático resolvió declarar al pingüino de Humboldt como Monumento Natural de especie, una categoría que refuerza su protección en todo el territorio nacional, tanto en zonas terrestres como marinas, sin importar si se encuentran dentro o fuera de áreas protegidas.

La medida busca resguardar directamente a esta ave endémica de la Corriente de Humboldt, considerada una de las más representativas del ecosistema costero del país.

El ministro (s) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, valoró el alcance de la resolución y subrayó su impacto en la protección de la especie. “Esta decisión es un avance relevante para la protección de esta especie endémica y emblemática del país que hoy, lamentablemente, se encuentra en categoría de peligro. Su declaración como Monumento Natural entregará más herramientas para preservar al pingüino de Humboldt”.

Desde el Gobierno destacaron que esta figura permitirá fortalecer las acciones de conservación y fiscalización, en un contexto marcado por el deterioro progresivo de sus hábitats.

Participación ciudadana sin precedentes

El proceso de declaración incluyó una etapa de consulta pública que marcó un hito. En total, se recibieron cerca de 9.000 observaciones ciudadanas, convirtiéndose en el mayor registro desde que existen este tipo de instancias.

Según las autoridades, este alto nivel de participación refleja la creciente preocupación social por la protección de la biodiversidad y el futuro de las especies amenazadas.

Con esta nueva categoría de protección, queda prohibido intimidar, capturar, extraer, maltratar, herir o dar muerte al pingüino de Humboldt, entre otras acciones que puedan afectar su supervivencia.

Las únicas excepciones estarán limitadas a fines de investigación científica o labores de inspección gubernamental, bajo estrictos protocolos y supervisión.

Chile y su responsabilidad ambiental

La mayor parte de la población reproductiva del pingüino de Humboldt se concentra en Chile, lo que otorga al país un rol clave en su preservación a nivel regional.

En el último proceso de clasificación de especies, su estado de conservación fue propuesto para pasar de “Vulnerable” a “En Peligro”, debido a la sostenida disminución de su población y a las múltiples amenazas que enfrenta, entre ellas:

la interacción con pesquerías.

la pérdida y perturbación de sitios de nidificación.

la presencia de especies invasoras.

y los efectos del cambio climático.

Respaldo científico y mirada de largo plazo

La decisión del Consejo se apoya en un amplio respaldo técnico y científico, que reconoce el alto valor estético, histórico y ecológico del pingüino de Humboldt.

Los informes coinciden en la necesidad de reforzar las medidas de protección para garantizar su conservación a largo plazo, en un escenario donde la presión humana y ambiental sigue en aumento. Con esta declaración, Chile da un paso relevante en su compromiso con la biodiversidad y la protección de su patrimonio natural.