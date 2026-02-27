Sustentabilidad con sentido de territorio y futuro compartido

Chile y el mundo enfrentan hoy un desafío mayor: retomar el crecimiento económico sin tensionar los ecosistemas y reduciendo las brechas sociales. En ese contexto, la minería está llamada a seguir en la senda de un rol responsable, conectado con las necesidades de las personas y los territorios. Con esa convicción, tras meses de trabajo lanzamos la Estrategia de Sustentabilidad actualizada de nuestra compañía.

Re-imaginar la minería para mejorar la vida de las personas no es solo una frase, sino una convicción que nos exige ser coherentes en nuestro actuar e innovar permanentemente. En un mundo que demanda minerales para la transición energética y mayores estándares ambientales y sociales, la sustentabilidad dejó de ser un atributo complementario y hoy es el marco que orienta nuestras decisiones y nuestra proyección futura. Implica metas claras y acciones concretas. Por eso nuestra estrategia actualizada se estructura en tres pilares inseparables: Ser un Líder Corporativo Confiable, Medio Ambientes Saludables y Comunidades Prósperas.

Ser un Líder Corporativo Confiable consiste en cuidar a nuestra gente, fortalecer una cultura de seguridad e inclusión y actuar con responsabilidad. También exige ir más allá de nuestras operaciones y escuchar genuinamente. Por eso impulsamos en Chile el Foro Nacional de Sostenibilidad y Cuenta Pública, algo inédito en el país, que se ha convertido en un espacio de diálogo transparente con distintos actores del ecosistema como la academia, la sociedad civil, autoridades y comunidades para abordar temas complejos como agua, glaciares, relaves y biodiversidad. A la fecha, se han realizado tres sesiones con cerca de 50 activos participantes en cada una y con quienes hemos co-creado soluciones a temáticas que son muy relevantes para nosotros y nuestros stakeholders.

En materia ambiental, el desafío es urgente. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la escasez hídrica ya no son proyecciones, sino realidades que condicionan cada decisión. Por ello definimos metas claras en emisiones, naturaleza y gestión responsable del agua, alineadas con los compromisos del país y estándares internacionales. Desde 2015 hemos reducido en 53% la extracción de agua fresca y hoy reutilizamos más del 90% en nuestros procesos. Pero esto no es suficiente y el desafío exige ir más allá.

En esa línea, el proyecto de Seguridad Hídrica Integrada permitirá abastecer a Los Bronces con agua desalinizada, reemplazando fuentes que compiten con el consumo humano, avanzando hacia la eliminación total del uso de agua fresca en el proceso minero de la operación hacia 2030, compromiso que hicimos ante las Naciones Unidas. La primera fase, que comienza este año, beneficiará a cerca de 10 mil personas en Colina y Tiltil.

Hablamos también de avanzar hacia un Impacto Neto Positivo en la biodiversidad, lo cual implica generar valor ambiental durante el ciclo de vida de las operaciones. Un ejemplo es el Santuario de la Naturaleza Los Nogales, donde decidimos dejar voluntariamente nuestras concesiones mineras y estamos desarrollando iniciativas de conservación en unas 11 mil hectáreas, aportando de forma concreta a la biodiversidad regional.

Finalmente, buscamos crear Comunidades Prósperas contribuyendo al bienestar de los territorios cercanos a nuestras operaciones, impulsando empleo con foco en mujeres y jóvenes. Desde 2018 hemos soportado más de 17 mil empleos fuera de la operación. Asimismo, promovemos la transformación de la educación pública y técnico-profesional a través de iniciativas como Meso Innova y Modelo Pionero, que hoy articula una red de 46 establecimientos y beneficia a cerca de 20 mil estudiantes.

Nada de esto es posible sin colaboración. El trabajo conjunto con el sector público, las comunidades, la academia y la sociedad civil es clave para que el desarrollo sea compartido. Esta estrategia es un marco para seguir avanzando con responsabilidad, porque una minería más sustentable no es una opción, sino una necesidad para el futuro de Chile y del planeta.