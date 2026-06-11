Intento de bypass a la reforma: Gobierno respalda nombrar 57 notarios con las reglas antiguas

Apenas dos meses después de que entrara en vigencia la reforma al sistema de nombramientos de notarios y conservadores, el Gobierno decidió respaldar una moción que permitiría resolver 57 concursos pendientes bajo el mecanismo que la nueva ley buscó reemplazar.

La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general una iniciativa del senador Pedro Araya (PPD) que establece que las ternas enviadas por las cortes de apelaciones antes del 2 de abril sean resueltas por el Ministerio de Justicia conforme al sistema antiguo, en lugar de someterlas al nuevo modelo administrado por el Servicio Civil.

La propuesta recibió suma urgencia del Ejecutivo. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la fórmula argumentando que permite evitar retrasos en la provisión de cargos y garantiza que los postulantes deban declarar que no están afectos a las inhabilidades incorporadas por la reforma.

Sin embargo, la iniciativa abrió una fuerte controversia. La nueva ley fue aprobada precisamente para sacar a las cortes del proceso de selección, reducir la discrecionalidad en los nombramientos y aumentar la transparencia. Por eso, sus críticos ven en la moción un intento de esquivar la aplicación inmediata de la reforma.

La senadora Claudia Pascual (PC) defendió que las ternas sean confeccionadas nuevamente bajo las reglas de la reforma. Un criterio similar expresó la Corte Suprema, que sostuvo que los postulantes de concursos pendientes mantienen expectativas y no derechos adquiridos, por lo que pueden quedar sujetos a la nueva legislación.

Las críticas más duras provinieron del exministro de Justicia Hernán Larraín, uno de los impulsores de la reforma. A su juicio, según consigna La Tercera, mantener estos nombramientos bajo el régimen anterior equivale a “burlar” el cambio legal recién aprobado y preservar un sistema cuya falta de transparencia fue precisamente el motivo de la reforma.

El debate continuará la próxima semana, pero ya dejó instalada una incómoda interrogante: si el Congreso y el Gobierno aprobaron un nuevo sistema para transparentar los nombramientos notariales, ¿por qué su primera gran prueba consiste en buscar una excepción para no aplicarlo?

Araya defiende proyecto para resolver concursos notariales iniciados antes de la reforma

Fue el propio senador Pedro Araya (PPD) quien defendió la moción aprobada en general por la Comisión de Constitución del Senado.

Según explicó el parlamentario, “hasta el 2 de abril regía el sistema antiguo para el nombramiento de notarios y conservadores; a partir de esa fecha comenzó a operar el nuevo mecanismo a cargo del Servicio Civil”. Sin embargo, advirtió que existen “más de un centenar de cargos que deben ser provistos mediante concursos iniciados antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa”, lo que ha generado dudas sobre qué organismo debe continuar con esos procesos.

En declaraciones a la prensa, Araya sostuvo que la iniciativa busca “aclarar esta situación” y establece que los concursos cuyas ternas fueron confeccionadas por las Cortes de Apelaciones antes del 2 de abril y que actualmente están en el Ministerio de Justicia “continuarán tramitándose conforme al sistema anterior”.

El senador precisó que, en esos casos, “únicamente se les exigirá a los postulantes la presentación de una declaración jurada que acredite que no se encuentran afectos a las nuevas inhabilidades legales”, agregando que “esto no implica en ningún caso rehacer las ternas ya elaboradas”.

Respecto de los concursos cuyas ternas no alcanzaron a ser confeccionadas antes de la entrada en vigencia de la reforma, Araya afirmó que “serán tramitados y resueltos conforme a la nueva ley por el Servicio Civil, de acuerdo con las reglas contempladas en la legislación vigente para notarios y conservadores”.