Plan de invierno 2026 refuerza limpieza del alcantarillado ante pronóstico de intensas lluvias

En el marco de la preparación para la temporada de lluvias, Aguas Andinas, junto al Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Ñuñoa, presentaron el Plan de Invierno 2026 y una nueva edición de la campaña “Cuidar la alcantarilla resuena bien”, iniciativa que busca promover el uso responsable de la red de alcantarillado y prevenir emergencias durante los meses más lluviosos del año.

La actividad se desarrolló en la intersección de Emilia Téllez con Hamburgo, en Ñuñoa, donde las autoridades supervisaron el despliegue de la flota especializada destinada a la limpieza y desobstrucción de la red sanitaria, infraestructura que supera los 11 mil kilómetros de extensión en Santiago.

Durante la jornada se exhibieron camiones de limpieza de alta capacidad y tecnología de última generación, incluyendo inspecciones robotizadas, acústicas y televisivas, herramientas que permiten detectar fallas y prevenir colapsos en la red subterránea.

“Anualmente y de manera preventiva, desarrollamos un plan para el mantenimiento de la red de alcantarillado, una infraestructura relevante en el funcionamiento de la ciudad. Este plan se intensifica en la antesala del invierno, con la detección de puntos críticos y labores de desobstrucción que extraen miles de toneladas de basura, originadas lamentablemente por el mal uso de la red”, comentó José Sáez, gerente general de Aguas Andinas.

Más de 4 mil toneladas de basura extraídas desde la red sanitaria

Solo durante 2025, la compañía retiró 4.172 toneladas de residuos desde el sistema de alcantarillado. Entre los elementos encontrados había neumáticos, baterías de automóviles, materiales de construcción, textiles, aceites solidificados y basura domiciliaria, desechos que generan obstrucciones y aumentan el riesgo de fallas en el sistema.

Ante este escenario, las autoridades recalcaron la relevancia de la coordinación entre organismos públicos, municipios y empresas sanitarias para enfrentar eventuales lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño.

“Este trabajo preventivo también se replica en las 53 empresas sanitarias del país para reducir riesgos y proteger a cerca de 6 millones de familias, especialmente ante posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno de “El Niño” y van en línea con nuestra Operación MOP Invernal 2026, que contempla obras preventivas en cauces, quebradas y colectores de todo el país, así como el monitoreo de los puntos críticos y el despeje de nieve en los principales pasos fronterizos, entre otros. Hacemos un llamado a la ciudadanía a no botar basura en alcantarillados, quebradas y cauces para evitar inundaciones y emergencias. Estamos trabajando en conjunto el sector público, privado y las municipalidades, porque tener un invierno seguro es tarea de todos”, comentó Nicolás Balmaceda, subsecretario de Obras Públicas.

Por su parte, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, destacó el rol de la ciudadanía en la prevención de emergencias urbanas. “Así como el Estado y la empresa trabajan en conjunto para prevenir emergencias, necesitamos también el compromiso de los vecinos. No basta con reaccionar cuando hay una inundación, debemos cuidar esta infraestructura todos los días, evitando botar residuos o usar el alcantarillado como basurero, porque prevenir también depende de cada uno de nosotros. La ciudad no se inunda por sí sola, ya que lamentablemente somos las personas con acciones indebidas la que la inundamos”, explicó.

“Epidemia” lidera nueva campaña educativa sobre el cuidado de la red

En paralelo al despliegue del Plan de Invierno, Aguas Andinas lanzó una nueva versión de la campaña “Cuidar la alcantarilla resuena bien”, protagonizada por “Epidemia”, recordado personaje del programa infantil Cachureos.

La iniciativa busca concientizar sobre el correcto uso del alcantarillado mediante mensajes simples y cercanos, especialmente dirigidos a niños y familias. En esta ocasión, “Epidemia” compartió con estudiantes de la Escuela Costa Rica de Ñuñoa para reforzar hábitos de cuidado de la infraestructura sanitaria.

“Estas iniciativas se enmarcan en nuestro propósito de conectarnos con las comunidades y velar por la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento que entregamos para que millones de personas vivan en entornos saludables. Hoy lanzamos una campaña transversal que busca llegar a todos los públicos con mensajes claros, simples y de forma entretenida, por eso unimos nuestros esfuerzos con las autoridades y un personaje tan querido como es Epidemia”, explicó Sáez.

La campaña hace un llamado a no arrojar residuos como toallas húmedas, pañales, cotonitos y aceite de cocina al sistema de alcantarillado, ya que son algunos de los elementos que más afectan el funcionamiento de la red. Asimismo, se insistió en no levantar las tapas de alcantarillado durante las lluvias para evacuar agua, debido al riesgo de colapso de los colectores y posibles inundaciones.