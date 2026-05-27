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Bencinas se mantienen casi sin variación y diésel caerá $65 por litro este jueves PAÍS

Bencinas se mantienen casi sin variación y diésel caerá $65 por litro este jueves

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Enap informó que la gasolina de 93 octanos bajará $0,3 por litro y la de 97 octanos retrocederá $0,4. El ajuste más relevante será para el diésel, que disminuirá $65 por litro desde este jueves.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Enap informó que desde este jueves la gasolina de 93 octanos bajará $0,3 por litro y la de 97 octanos caerá $0,4. El diésel tendrá el mayor ajuste, con una disminución de $65 por litro. La definición se conoció tras proyecciones de Clapes UC y versiones previas que anticipaban una baja menor para el diésel.
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El precio de las bencinas frenará su tendencia al alza a partir de este jueves, con una mínima baja en las gasolinas y una caída más pronunciada en el diésel, según informó Enap durante la tarde de este miércoles.

De acuerdo con la estatal, la gasolina de 93 octanos disminuirá $0,3 por litro, mientras que la de 97 octanos bajará $0,4 por litro. En el caso del diésel, el retroceso será de $65 por litro.

El ajuste contrasta con la última fijación del 7 de mayo, cuando se había determinado un alza de $0,1 por litro para la gasolina de 93 octanos y de $0,6 para la de 97 octanos. En esa misma oportunidad, el diésel ya había registrado una baja de $47,3 por litro.

Antes del anuncio, Clapes UC había proyectado que, bajo el funcionamiento actual del Mepco, las gasolinas subirían $35 por litro y el diésel bajaría $33. Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno habían anticipado a Pulso que esas estimaciones no serían del todo correctas y que se esperaba una mantención en las bencinas junto con una baja del diésel cercana a $30 por litro.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había señalado durante la mañana que el gobierno tomaría una decisión acorde con el panorama internacional, pero buscando el menor impacto posible, especialmente sobre la inflación. También sostuvo que la gasolina seguía subiendo a nivel mundial, mientras que el diésel venía mostrando una trayectoria más favorable.

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