“¿En qué momento se jodió el Perú?”

En los últimos diez años, Perú ha tenido ocho presidentes, reflejando una profunda inestabilidad política. Este 7 de junio, los peruanos eligen entre Keiko Fujimori, representante de la derecha dura vinculada al fujimorismo, y Roberto Sánchez, cercano al expresidente Pedro Castillo, ambos asociados a extremos políticos. Esta crisis remite a la célebre pregunta de Zavalita en “Conversación en La Catedral” de Vargas Llosa: ¿en qué momento se jodió el Perú? El país arrastra tensiones históricas entre su raíz indígena y la herencia colonial limeña, con intentos fallidos de síntesis como el de José Carlos Mariátegui o el APRA de Haya de la Torre, y episodios como el golpe de Velasco Alvarado (1968) o la dictadura de Alberto Fujimori en los noventa.

A pesar del caos político, Perú mantiene una sorprendente estabilidad económica gracias a figuras como Julio Velarde, presidente del Banco Central por 20 años. Esto evidencia un desacople entre la economía y las instituciones, algo que también ocurre en otras democracias. El cientista político Steven Levitsky describe a Perú como una “democracia sin partidos”, con 40 partidos compitiendo. La reciente restauración del Senado busca fortalecer los pesos y contrapesos, aunque persiste la fragmentación. A pesar de la frase pesimista de Zavalita, el país tiene un enorme potencial. Las elecciones del 7 de junio son una oportunidad para encauzar a Perú por la senda institucional.

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