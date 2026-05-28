“¿En qué momento se jodió el Perú?”

“¿En qué momento se jodió el Perú?”
En este capítulo el excanciller Ignacio Walker se hace cargo de la pregunta de Zavalita en “Conversación en la Catedral”: “¿en qué momento se jodió el Perú?”.
En los últimos diez años, Perú ha tenido ocho presidentes, reflejando una profunda inestabilidad política. Este 7 de junio, los peruanos eligen entre Keiko Fujimori, representante de la derecha dura vinculada al fujimorismo, y Roberto Sánchez, cercano al expresidente Pedro Castillo, ambos asociados a extremos políticos. Esta crisis remite a la célebre pregunta de Zavalita en “Conversación en La Catedral” de Vargas Llosa: ¿en qué momento se jodió el Perú? El país arrastra tensiones históricas entre su raíz indígena y la herencia colonial limeña, con intentos fallidos de síntesis como el de José Carlos Mariátegui o el APRA de Haya de la Torre, y episodios como el golpe de Velasco Alvarado (1968) o la dictadura de Alberto Fujimori en los noventa.
A pesar del caos político, Perú mantiene una sorprendente estabilidad económica gracias a figuras como Julio Velarde, presidente del Banco Central por 20 años. Esto evidencia un desacople entre la economía y las instituciones, algo que también ocurre en otras democracias. El cientista político Steven Levitsky describe a Perú como una “democracia sin partidos”, con 40 partidos compitiendo. La reciente restauración del Senado busca fortalecer los pesos y contrapesos, aunque persiste la fragmentación. A pesar de la frase pesimista de Zavalita, el país tiene un enorme potencial. Las elecciones del 7 de junio son una oportunidad para encauzar a Perú por la senda institucional.
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