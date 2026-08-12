“Sigue la Corriente”: campaña busca proteger los canales urbanos y reforzar su fiscalización en RM

Autoridades comunales, representantes de Aguas Andinas, la Sociedad Canal del Maipo y vecinos de La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto participaron en el lanzamiento de “Sigue la Corriente”, campaña que busca poner en valor los canales urbanos y promover acciones concretas para fortalecer el monitoreo, cuidado y fiscalización de estos cauces que forman parte del ecosistema de la Región Metropolitana.

La iniciativa se desarrolla en el marco de un protocolo de colaboración que busca articular el trabajo entre las instituciones participantes para resguardar esta infraestructura hídrica y reforzar la fiscalización ante conductas que puedan afectarla. Estos canales cumplen un papel relevante para la ciudad: además de conducir agua para distintos usos, constituyen espacios de biodiversidad y aportan a la seguridad hídrica de la capital.

Concientización y prevención desde las comunidades

En este contexto, la campaña busca involucrar a la ciudadanía en el cuidado de estos espacios, promoviendo conductas responsables y evitando el vertimiento de residuos, aceites, escombros y otros contaminantes. Estas acciones pueden deteriorar el funcionamiento de los cauces, afectar su entorno y aumentar los riesgos ante determinados eventos climáticos.

Durante el lanzamiento, el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, destacó que los recientes sistemas frontales demostraron la importancia de reforzar la coordinación entre instituciones, organizaciones y comunidades para proteger la infraestructura hídrica de Santiago.

“Hace algunas semanas la fuerza de la naturaleza nos demostró que estar preparados, coordinados y ser capaces de colaborar mutuamente es fundamental. Lo que vivimos no será la última emergencia y debemos estar mejor preparados para enfrentar nuevos eventos”, explicó.

Sáez también relevó la importancia estratégica de estos espacios para el desarrollo de la capital y planteó la necesidad de avanzar en su recuperación y protección. “Hoy nos convoca cuidar una infraestructura vital para la ciudad. Sin esta infraestructura, Santiago no existiría ni habría podido desarrollarse. El desafío es recuperarla, volver a mirarla de frente y cuidarla entre todos, porque es fundamental para el desarrollo de la ciudad y para enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático”, agregó.

Municipios llaman a fortalecer la colaboración

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, valoró la iniciativa y destacó el rol de la comunidad en las labores de prevención y cuidado de los cauces. “El mensaje va mucho más allá de denunciar. Buscamos generar conciencia sobre la importancia de cuidar los cursos de agua y que los vecinos también sean colaboradores activos, alertando cuando existan situaciones que puedan afectar estos cauces”.

En la misma línea, Miguel Concha, alcalde de Peñalolén, sostuvo que mantener los afluentes libres de contaminación también contribuye a prevenir emergencias y proteger a las comunidades. “Contaminar nuestros canales es un problema para todos. Afecta el medio ambiente, la calidad del servicio y puede agravar las consecuencias de eventos extremos. Estas campañas ayudan a generar conciencia y demuestran que la colaboración entre el sector público, el privado y la comunidad es el camino para enfrentar estos desafíos”.

La campaña “Sigue la Corriente” contempla acciones de difusión, educación y concientización, junto con un trabajo coordinado entre las instituciones participantes para promover conductas responsables, fortalecer la denuncia y reforzar la fiscalización frente a acciones que puedan afectar estos cauces urbanos.

De esta manera, la iniciativa busca contribuir a la preservación de espacios relevantes para la biodiversidad, la resiliencia de la ciudad y la seguridad hídrica de la Región Metropolitana.

¿Cómo denunciar situaciones que afecten los canales?

La ciudadanía puede ser parte de la campaña denunciando cualquier situación anómala que afecte el normal funcionamiento de los canales a través de los teléfonos dispuestos por los municipios correspondientes: La Reina 1419; Peñalolén 1461; La Florida 1416; y Puente Alto 1487.