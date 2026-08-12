ANEF acusa descoordinación por reforma al empleo público y Kast recurre al TC

ANEF acusa descoordinación del Gobierno por reforma al empleo público

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales acusó una grave descoordinación del Gobierno por la comisión técnica anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para revisar el Estatuto Administrativo. La ANEF afirmó que el anuncio contradice el compromiso que, según el gremio, asumió el Presidente José Antonio Kast el 20 de mayo: crear una mesa sectorial con participación del Ministerio del Trabajo, el Servicio Civil y la Subdirección de Racionalización de la Función Pública. También cuestionó que Hacienda impulse la revisión sin participación sindical directa.

Kast recurre al TC contra reconexión gratuita en zonas afectadas por incendios

El Presidente José Antonio Kast recurrió al Tribunal Constitucional contra la norma de la megarreforma que obliga a restituir, sin cobro previo, agua, electricidad y gas a hogares y mipymes de zonas afectadas por incendios. El artículo fija hasta 48 horas para reponer electricidad y gas, y 24 horas para agua potable y alcantarillado. El Ejecutivo sostiene que la disposición se aparta de las ideas matrices del proyecto e infringe el artículo 69 de la Constitución vigente. Con esta presentación, la ley acumula cuatro requerimientos ante el tribunal.

Caso SQM: Fiscalía tiene 30 días para evaluar un recurso de nulidad

La Fiscalía Regional de Valparaíso dispone de 30 días para decidir si presenta un recurso de nulidad contra la sentencia del caso SQM. El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago notificó el fallo absolutorio de 4.356 páginas, dictado respecto de los ocho acusados. La mayoría cuestionó deficiencias en la acusación, omisiones, términos genéricos, incongruencias y la extensa duración del procedimiento, que deterioró parte de la prueba. La jueza Carolina Paredes emitió un voto disidente favorable a condenar. El Ministerio Público informó que continúa revisando la resolución.

Cámara amplía legítima defensa a policías y militares fuera de servicio

La Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto que extiende la legítima defensa privilegiada a integrantes de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que actúen estando de franco. La iniciativa fue aprobada en general por 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones; en particular obtuvo 106 respaldos y 36 rechazos. El texto permite aplicar la presunción cuando un funcionario fuera de servicio repele o impide una agresión capaz de afectar gravemente su vida, su integridad física o la de un tercero. La votación dividió a la oposición y también recibió apoyo oficialista.

Primer concurso del nuevo sistema notarial queda al borde del fracaso

El primer concurso del nuevo sistema de nombramiento de notarios podría ser declarado desierto. De los 80 aspirantes que rindieron el examen técnico para la Tercera Notaría de Temuco, solo dos o tres habrían alcanzado el mínimo de 70 % exigido. El Consejo de Alta Dirección Pública deberá evaluar los resultados y resolver si ordena repetir la convocatoria. El proceso comenzó con 142 postulaciones: 138 cumplieron los requisitos legales y 80 superaron la revisión curricular. La prueba fue elaborada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile como parte del modelo administrado por el Servicio Civil.

Terremoto en Colombia deja al menos 240 muertos

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia deja al menos 240 personas fallecidas, de acuerdo con balances de autoridades regionales. Valle del Cauca concentra 130 muertes y Risaralda reporta alrededor de 90. También se contabilizan víctimas en Chocó y Caldas. Equipos de emergencia intensifican la búsqueda de personas atrapadas cerca del epicentro, ubicado en San José del Palmar. En Cali se informaron 949 heridos, 86 rescates y 239 personas bajo escombros. La emergencia constituye el primer gran desafío operativo del gobierno de Abelardo de la Espriella, instalado hace pocos días.

Tribunal sirio condena a muerte en ausencia a Bashar al-Assad

Un tribunal sirio condenó a muerte en ausencia al expresidente Bashar al-Assad por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil iniciada en el 2011. Es la primera sentencia contra el exmandatario desde que las autoridades de transición comenzaron a juzgar a figuras del antiguo régimen. En el mismo proceso fue condenado Atef Najib, primo de Assad y exjefe de Seguridad Política en Daraa, quien estuvo presente durante la lectura. El fallo lo responsabiliza por la represión del 2011 en esa provincia. Assad permanece en Rusia desde la caída de su gobierno en diciembre del 2024.

La UC rescata un empate ante Estudiantes en la Copa Libertadores

Universidad Católica igualó uno a uno ante Estudiantes de La Plata en Argentina y dejó abierta su serie de octavos de final de la Copa Libertadores. Joaquín Tobio Burgos adelantó al cuadro local a los tres minutos, después de capturar un balón suelto en el área. Fernando Zampedri consiguió el empate a los 80 con un remate desde fuera del área que se desvió antes de superar al arquero Fernando Muslera. El delantero, sin embargo, recibió su tercera tarjeta amarilla del torneo y quedó suspendido para la revancha. La llave se definirá el martes 18 de agosto, a las 20:30, en el Claro Arena.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.