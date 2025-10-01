A Convivir se Aprende: masivo encuentro regional recibió a más de 700 docentes de La Araucanía

El Campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco (UCT) fue escenario del II Encuentro de Formación del Programa ministerial A Convivir se Aprende (ACSA) 2025. Iniciativa que convocó a equipos directivos, de convivencia y docentes de distintas comunas de La Araucanía. La jornada incluyó 25 seminarios-talleres, con exposiciones de las instituciones educativas, con el objetivo de compartir aprendizajes y mostrar resultados del programa en la región, que en tres años de trabajo ha beneficiado directamente a cerca de 150 mil personas y, de forma indirecta, a más de 430 mil estudiantes.

El programa, impulsado en todo Chile por el Ministerio de Educación y ejecutado en La Araucanía por la UCT, nació en 2022 como respuesta a los altos niveles de violencia escolar y desgaste emocional pospandemia. Hoy, las evaluaciones gubernamentales del programa muestran avances concretos: en los establecmientos participantes de ACSA, la percepción de violencia escolar disminuyó de un 70% en 2024 a un 54% en 2025, y el desgaste emocional de los equipos educativos bajó de un 55% a un 44% en el mismo periodo.

En la inauguración del evento, la seremi de Educación de La Araucanía, Marcela Castro Armijo, valoró la cobertura y el impacto de la iniciativa, y precisó que “hay una disminución de las situaciones complejas en los establecimientos donde está instalado el programa”. Y agregó que la iniciativa, “entrega herramientas a los equipos directivos, pero el impacto abarca a toda la comunidad educativa, lo que repercute directamente en la mejora de los aprendizajes”.

Carlos Lüders Post, prorrector de la UCT, relevó el compromiso territorial institución, y enfatizó en que ,“la universidad se inserta en el territorio no solo desde la investigación, sino transfiriendo conocimiento a profesores y comunidades. La educación es un problema de todos y requiere de un objetivo común: lograr aprendizajes en un ambiente de sana convivencia”.

Formación y balances

Durante el evento, Carmen Paz Tapia Gutiérrez, directora del centro Convive del Departamento de Diversidad y Educación Intercultural UCT y coordinadora regional de ACSA, realizó un balance del trabajo alcanzado con las comunidades educativas. En su exposición, explicó que en estos años, el programa permitió “escucharnos, dialogar y reflexionar con las comunidades para enfrentar problemáticas como la violencia, los conflictos en el aula y el desgaste docente”. ACSA se transforma en una herramienta que empodera y fortalece la convivencia educativa”.

La exposición también puso en relieve el carácter territorial del programa, que logró instalar una red de colaboración en las comunas conformadas por instituciones municipales y particulares subvencionadas.

De cara al futuro, los aprendizajes recogidos en este espacio serán parte de la proyección del programa a nivel nacional y de la formación inicial docente que desarrolla la Facultad de Educación de la UCT. Tal como planteó el vicedecano Patricio Lagos Rebolledo, “el proyecto nos permite impactar en una necesidad patente del sistema escolar, y fortalecer la formación de nuestros futuros profesores a partir del aprendizaje generado en los establecimientos”.

La actividad incluyó exposiciones centrales en el Aula Magna con representación de las comunas de Angol y Curacautín, una feria de experiencias educativas y 25 seminarios-talleres simultáneos, en los que los equipos directivos y de convivencia escolar junto a docentes y estudiantes de las 32 comunas de La Araucanía, presentaron y dialogaron sobre prácticas significativas. Espacios de encuentro, orientación y retroalimentación de estrategias para transformar y fortalecer la convivencia educativa.