Ranking QS 2026: Casa de estudios de Ñuble y Biobío entre las Top 15 de América Latina y el Caribe 

El prestigioso Ranking QS 2026 para universidades latinoamericanas dio a conocer sus resultados, que posicionan a la Universidad de Concepción en tercera a nivel nacional y en la posición 11 dentro de la macrozona de América Latina y el Caribe.

Esta clasificación mantiene a la Casa de Estudios como una de las mejores instituciones de la zona, manteniéndose en el Top 15 del QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean desde 2021.

La Universidad presenta un puntaje general de 87,1 y se ubica dentro del 2% superior de las más de 490 instituciones evaluadas en América Latina y el Caribe.

Ranking QS 2026 para universidades latinoamericanas: resultado de un trabajo sostenido

El Director de Desarrollo Estratégico, Dr. Jorge Dresner Cid, valoró este reconocimiento como fruto del trabajo sostenido de toda la comunidad de Universitaria.

La institución, reflexionó, «goza de un enorme prestigio entre los empleadores y académicos, y destaca en investigación tanto por la cantidad de publicaciones por académico, como el número de citaciones por artículo»

En estos aspectos, añadió el Dr. Dresdner, la Universidad superó los 88 puntos sobre los 100 posibles y destacó el reconocimiento a la red de trabajo internacional.

Además, afirmó que los resultados en el Ranking QS 2026 para universidades latinoamericanas no responden a gestiones específicas para favorecer el posicionamiento en rankings.

«Reflejan el trabajo sostenido y de calidad realizado por su gran comunidad académica durante más de un siglo», sentenció.

Para esta edición, la institución alcanzó un puntaje de 98,7 en el indicador de red internacional de investigación, ascendiendo dos posiciones.