Docentes y escuelas de distintas regiones serán reconocidas por su aporte a la educación pública

Con más de tres décadas dedicadas a fortalecer el poder transformador de la educación, Fundación Educacional Arauco realizará este 14 de noviembre en Concepción la ceremonia de entrega de los Reconocimientos 2025. La instancia busca valorar el compromiso con los aprendizajes, la colaboración y el trabajo pedagógico de excelencia que desarrollan docentes y escuelas públicas a lo largo del país.

Los Reconocimientos Fundación Educacional Arauco nacieron para visibilizar y celebrar a quienes marcan una diferencia en las aulas, otorgando mayores oportunidades de desarrollo a niñas, niños y jóvenes. El premio a docentes se instauró en 2009 y el reconocimiento a escuelas en 2018, sumando hasta ahora 14 docentes y 5 establecimientos premiados de comunas como Licantén, Constitución, Teno, Ránquil, Quirihue, Arauco, Mariquina, Cañete, Lanco y Valdivia.

“Hace 36 años asumimos el desafío de acompañar a las comunidades educativas en la mejora continua de sus aprendizajes, convencidos de que una educación de calidad y con sentido territorial es motor de desarrollo para Chile”, destacó la directora ejecutiva de Fundación Educacional Arauco, Isidora Recart. “Estos reconocimientos son una instancia para valorar y visibilizar el trabajo que realizan diariamente en forma colaborativa y comprometida de quienes lideran ese cambio desde las salas de clases y las escuelas”, agregó.

El jurado 2025 está integrado por Felipe Valencia (Agencia de Calidad de la Educación), José Manuel Reyes (docente y ganador 2018), Mario Uribe (UDP), Isidora Recart y Marcela Sáez (Fundación Arauco).

Este año, las y los finalistas son:

Categoría Docente 2025

Marcela Arias , Escuela El Guindo (Teno): proyecto de escritura creativa que mejora la calidad del discurso y la convivencia escolar.

Erika Torres , Escuela Grumete Cortez (Quirihue): integración de aprendizajes interdisciplinarios entre Lenguaje, Matemática, Ciencias y Artes.

Nicole Donoso , Escuela Rubi Nelson Silva Salas (Cañete): promoción de la producción escrita y uso de tecnología en el aula.

Óscar Torres, Escuela Huallepén Bajo (Contulmo): fortalecimiento de comprensión lectora, inclusión e identidad local en aula multigrado.

Categoría Escuela 2025

Escuela San Cristóbal (Teno): fortalecimiento de habilidades de lectura, escritura y comunicación oral en todos los niveles.

Escuela Enrique Donn Müller (Constitución): trabajo colaborativo para mejorar la competencia lectora.

Escuela Lomas de Chudal (Portezuelo): promoción de hábitos de vida saludable como base del aprendizaje.

Escuela Villa Jesús (Coelemu): uso de inteligencia artificial para prevenir y abordar conflictos de convivencia escolar.

Los proyectos ganadores recibirán la escultura “Comunicados”, del arquitecto Iván Daiber, junto con $4 millones para docentes y $8 millones para escuelas, recursos destinados a fortalecer el aprendizaje y el bienestar de sus estudiantes.

Con esta nueva edición, Fundación Educacional Arauco reafirma su compromiso con la educación pública, la innovación pedagógica y la equidad de oportunidades. Más que un reconocimiento, esta iniciativa es una invitación a seguir construyendo, desde las aulas, el país que soñamos.