Fortaleciendo alianzas con empresas para ampliar el acceso a la educación técnico profesional

Más de veinte empresas e instituciones públicas y privadas mantienen convenios con Duoc UC que facilitan el acceso a la educación superior para trabajadores, sus hijos y cónyuges. Estos acuerdos permiten acceder a descuentos en arancel y/o matrícula, impulsando el desarrollo profesional y personal de cientos de personas en todo el país.

El beneficio aplica tanto para carreras presenciales como aquellas online, con ahorros que van desde el 10% hasta el 50%, dependiendo del convenio. Algunas de las empresas e instituciones que figuran con acuerdos son Arauco, CMPC, Hogar de Cristo, Carabineros de Chile y Blue Express, entre otros.

Educación y servicio: la alianza con Carabineros de Chile

Entre los convenios destacados está la alianza con Carabineros de Chile, que este año se amplía gracias a un nuevo acuerdo con la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros. Este nuevo convenio otorga becas y beneficios para cónyuges, hijos e hijas de funcionarios, lo que les permitirá estudiar con un descuento de hasta 50% en el arancel, y 20% en la matrícula de cualquier modalidad de estudio, hasta el término de la carrera. Gracias a la ampliación de esta alianza firmada recientemente, pueden llegar incluso a la gratuidad en el arancel total.

“Estos convenios son una muestra de cómo trabajamos con los distintos sectores productivos desde la admisión, promoviendo la formación continua y la actualización de competencias en línea con las necesidades del país”, Nicolás Barceló, Subdirector de Difusión de Duoc UC.

A través de estas alianzas, Duoc UC no solo amplía las oportunidades de acceso, sino que también refuerza su vínculo con el mundo laboral, contribuyendo al perfeccionamiento de quienes buscan nuevas oportunidades sin dejar de trabajar. En el marco de su campaña “Empieza desde donde estés”, la institución invita a quienes quieren comenzar o retomar sus estudios a hacerlo con el respaldo de una red de formación técnico profesional con más de 50 años de experiencia y presencia a nivel nacional, gracias también a su Campus Virtual.

Las personas interesadas pueden consultar si su empresa cuenta con un convenio vigente y conocer los beneficios disponibles en www.duoc.cl/admision-convenios.