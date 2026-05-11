Gremio del turismo critica al Gobierno por “desmantelar” proyecto del expresidente Boric

La industria turística criticó las indicaciones ingresadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast al proyecto de ley de reactivación turística impulsado durante la administración de Gabriel Boric.

La iniciativa, presentada en abril de 2024 por los ministerios de Hacienda y Economía, buscaba fortalecer la promoción internacional de Chile, incentivar la llegada de turistas y fomentar actividades vinculadas al turismo y eventos internacionales.

Sin embargo, las modificaciones ingresadas por el Ejecutivo durante su segundo trámite en el Senado eliminaron varias de las medidas consideradas centrales por el sector.

Entre ellas figura la llamada “tasa al turismo”, un impuesto de 1,25% sobre servicios de hospedaje contratados por turistas extranjeros, incluyendo hoteles y plataformas digitales como Airbnb.

La medida buscaba aumentar los recursos destinados a promoción turística internacional y alcanzar un presupuesto cercano a los US$10 millones anuales.

Las indicaciones también eliminan la devolución del IVA a turistas internacionales por compras realizadas en Chile y la restitución de este impuesto a productoras audiovisuales extranjeras y organizadores de congresos internacionales.

Desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) acusaron que los cambios “desmantelan en la práctica el corazón del proyecto”.

La presidenta del gremio, Mónica Zalaquett, lamentó que el Ejecutivo eliminara herramientas que —según afirmó— otros países están fortaleciendo para competir por turistas e inversiones.

“Nos deja en una situación muy frágil”, sostuvo la exsubsecretaria de Turismo del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

En la misma línea, la exsubsecretaria de Hacienda Heidi Berner, quien lideró originalmente la iniciativa, valoró que el proyecto siga avanzando, aunque cuestionó la eliminación de incentivos para la industria audiovisual y congresos internacionales.

Según explicó, aquello limita la posibilidad de aumentar el turismo vinculado a negocios y eventos internacionales.

Desde el Ejecutivo defendieron la revisión del proyecto argumentando que algunas medidas podrían generar efectos negativos sobre la competitividad del país.

Fuentes de gobierno señalaron que la sobretasa de 1,25% al hospedaje “encarecería la oferta de alojamiento en Chile respecto de destinos competidores”.

A juicio del Ejecutivo, ello terminaría afectando parcialmente los objetivos de crecimiento turístico que buscaba la iniciativa original.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, afirmó que el proyecto fue “repensado” junto a distintos ministerios y aseguró que el compromiso del Gobierno es aumentar los recursos destinados a promoción turística internacional para 2027.

“El turismo es una actividad estratégica para el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo regional”, sostuvo.

No obstante, la autoridad no detalló cuáles serían las fuentes de financiamiento para concretar ese aumento de recursos.

Las críticas se producen además en medio de cuestionamientos por los recortes presupuestarios sugeridos por Hacienda a distintas carteras, incluyendo programas ligados a promoción turística.