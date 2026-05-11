Ley Miscelánea entra en fase clave: anuncian más de 200 indicaciones económicas y sociales

La tramitación de la Ley Miscelánea comenzó una nueva etapa en la Cámara de Diputados luego del ingreso de más de 200 indicaciones impulsadas por parlamentarios del PDG, PPD, Frente Amplio, Partido Comunista y otros sectores de oposición.

Las propuestas buscan modificar distintos aspectos del proyecto económico impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, en materias tributarias, sociales, medioambientales y fiscales.

Uno de los paquetes más amplios fue presentado por la diputada Zandra Parisi (PDG), quien ingresó 152 indicaciones enfocadas en ajustes técnicos y cambios estructurales al texto original.

Entre ellas, propone extender hasta 2030 la vigencia del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, ampliar su cobertura a nuevas regiones afectadas por catástrofes y reforzar mecanismos de fiscalización.

En el ámbito tributario, las indicaciones consideran modificaciones a tasas impositivas, cambios en el tratamiento de ciertas rentas y la creación de un impuesto único de 5% para ingresos provenientes de una tercera vivienda económica.

La parlamentaria también cuestionó la invariabilidad tributaria contemplada en el proyecto, advirtiendo posibles riesgos fiscales y limitaciones para futuras reformas.

En paralelo, diputados de oposición presentaron un bloque de 10 indicaciones bajo el lema “Chile merece crecer, pero crecer para todos”, apuntando a reforzar ayudas sociales y mecanismos de compensación económica.

Entre las medidas destacan el fortalecimiento del Subsidio Unificado al Empleo, exenciones de contribuciones focalizadas en la clase media, subsidios al pie para viviendas, devolución del IVA en productos básicos y medicamentos, además de incentivos para Pymes.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) sostuvo que “la Ley de los Súper Ricos del gobierno es mala para Chile” y afirmó que las indicaciones buscan “crecimiento para todos, empleo digno y desarrollo económico”.

Desde el PPD e independientes también ingresaron 29 indicaciones adicionales. El diputado Carlos Bianchi llamó al Ejecutivo a permitir “colegislar” y advirtió sobre el riesgo de profundizar la tensión política durante la discusión legislativa.

En esa línea, el jefe de bancada PPD-Independientes, Raúl Soto, aseguró que las propuestas opositoras buscan “ponerle alma” al proyecto y apoyar a la clase media, sectores vulnerables y Pymes.

Soto además cuestionó la posibilidad de que el oficialismo declare inadmisibles parte importante de las indicaciones presentadas.

“Esperamos que puedan ver la luz y que el gobierno no obstruya estas buenas indicaciones en el debate parlamentario”, afirmó.

Desde el Frente Amplio, el diputado Jorge Brito adelantó que su sector ingresará “al menos 50 o 60 indicaciones” y pidió atender las advertencias técnicas surgidas en torno al proyecto.

La ofensiva legislativa se produce en medio de crecientes cuestionamientos económicos y políticos a la Ley Miscelánea, incluyendo reparos del Consejo Fiscal Autónomo, tensiones con sectores de oposición y diferencias respecto del impacto fiscal y social de las medidas impulsadas por Hacienda.

Hay plazo hasta la medianoche de este lunes para presentar indicaciones.