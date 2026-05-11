Quiroz recalculando: el mercado y la política lo obligan a ajustar el proyecto y las expectativas

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¡Buenas y buen lunes! Esta semana volvió a quedar claro que el megaproyecto económico de Jorge Quiroz tiene dos frentes abiertos.

Uno está en el Congreso, donde la Comisión de Hacienda aprobó en general la ley miscelánea del Gobierno, pero donde el oficialismo ya empieza a preparar el relato para un eventual bloqueo legislativo. El otro –más incómodo– en un mercado que no espera decretos para ajustar sus expectativas. Y eso tiene está forzando al Gobierno a recalcular.

La Moneda insiste en que tiene plan B. Si el Parlamento no acompaña, dice Quiroz, “también están los decretos”. La advertencia resucita una vieja tentación del kastismo: avanzar por la vía administrativa, siguiendo el manual de Javier Milei o Donald Trump.

Pero el problema de Quiroz puede terminar siendo otro. No la política, sino el mercado.

Porque mientras en Santiago se discute si el Gobierno puede empujar su agenda por ley, decreto o gestión, el mundo le está moviendo el piso al corazón del plan: bajar impuestos, reactivar inversión, sostener disciplina fiscal y crecer más de 2% en medio de un shock petrolero global.

Y justo en ese momento, Donald Trump prepara su viaje a Pekín, el primero de un presidente estadounidense en casi una década. Va a negociar con Xi Jinping comercio, seguridad nacional, tecnología, tierras raras y una brecha económica que Washington ya no puede ignorar.

China no solo tiene la mitad de los robots industriales del mundo –2 millones de unidades, cinco veces más que Estados Unidos–; también es el espejo incómodo de una economía global donde la productividad, la energía y la geopolítica se mezclan cada vez más.

También en esta edición: lo que dice la inteligencia artificial del proyecto del Gobierno; y el lobby asomó su cabeza en Chile Day.

Además, la principal preocupación de los ejecutivos y directores de empresas no pasa por que les recorten impuestos; la Corte Suprema se suma a los que cuestionan parte del plan Quiroz; y el gatopardismo del CEP: todo queda en familia.

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QUIROZ OBLIGADO A RECALCULAR

El plan Quiroz aterriza: de la épica reformista al ajuste de expectativas. Jorge Quiroz llegó a Wall Street para el Chile Day con una promesa ambiciosa: el país puede crecer algo más de 2% este año, pese al golpe de los combustibles, una economía que partió débil y un clima político mucho menos dócil que el que necesita una reforma de esta magnitud. Lo del crecimiento lo adelantó en una entrevista con Bloomberg en Nueva York este fin de semana.

El ministro de Hacienda intenta vender a inversionistas una historia compleja: ajuste fiscal, rebaja de impuestos y agenda proinversión, todo al mismo tiempo. Su tesis es que, si el Estado reduce distorsiones, baja la carga tributaria corporativa, acelera permisos y da más certeza jurídica, la inversión despierta, el crecimiento sube y las cuentas públicas se ordenan sin matar la recuperación.

Pero el plan ya no se escucha igual que hace unas semanas. Lo más relevante de su paso por Nueva York no fue solo la defensa de la reforma, sino el aterrizaje del discurso fiscal. Hace unos días, el ministro matizó por primera vez la meta de llegar a déficit estructural cero en 2030. “Vamos a tener que tomar en cuenta toda la evidencia que hemos visto hasta el momento”, dijo.

La realidad tampoco ayuda. Kast llegó a La Moneda justo cuando la guerra con Irán disparó el petróleo y el Gobierno optó por traspasar el golpe a los consumidores, con alzas de más de 50% en combustibles, antes que seguir subsidiando. Quiroz defendió esa decisión con un argumento fiscal: Chile no tenía margen para absorber el costo sin poner en riesgo el programa económico. “Este primer año no va a ser fácil”, admitió en Nueva York.

El test político será inmediato. El proyecto superó su primera valla en la Comisión de Hacienda de la Cámara, pero ahora viene la votación en Sala –prevista para el 18 o 19 de mayo– y luego una avalancha de indicaciones que, según estiman en el Congreso, podría superar las 2.500. En el oficialismo y la oposición saben que el paso más complejo vendrá ahora.

El Gobierno busca votos agregando medidas como eliminar el IVA a pañales y medicamentos, además de mantener beneficios para pymes. Son concesiones políticamente entendibles, pero fiscalmente incómodas: no empujan el crecimiento y sí agrandan el costo.

Quiroz todavía tiene una historia potente para contar: una reforma procrecimiento, una señal de disciplina con el Mepco, recortes administrativos por unos US$ 3.000 millones y un discurso que quiere recuperar la inversión privada como motor.

Pero el relato ya cambió. El plan que aterrizó en Wall Street no es solo una promesa de reconstrucción económica; es una apuesta que empieza a recalibrarse bajo presión fiscal, ruido político y dudas de mercado. La pregunta dejó de ser si Chile necesita crecer más. La pregunta ahora es cuánto riesgo fiscal está dispuesto a tomar para intentarlo.

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QUÉ DICE LA IA DEL PLAN QUIROZ

La idea me la dio uno de ustedes y me pareció genial: qué piensa ChatGPT sobre la megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast.

La instrucción fue la siguiente: “Usa el proyecto de ley completo para analizar y dame tu opinión técnica y política de este proyecto de Ley de Reconstrucción (adjunto del proyecto). Foco en lo económico e incluye los comentarios del Consejo Fiscal Autónomo”.

Le hice la pregunta tres veces y cada versión tuvo matices y lenguaje distinto, pero esta es la respuesta textual resumida de la versión más simplificada (TODO LO QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES DE CHATGPT, VERSIÓN 5.5):

Voy a mirarlo como paquete económico completo: impulso a inversión/empleo, costo fiscal, diseño tributario, vivienda, permisos y viabilidad política. También voy a contrastarlo con señales recientes de organismos técnicos para no quedarme solo con el relato del Gobierno.

Desde una perspectiva técnica y política, este proyecto tiene una lógica doctrinaria muy clara: busca reinstalar un modelo de crecimiento basado en inversión privada, desregulación, reducción tributaria y certeza jurídica para grandes proyectos, bajo la premisa de que el principal problema de Chile es el bajo crecimiento económico y el exceso de regulación.

Mi opinión: el proyecto tiene un diagnóstico económico correcto, pero una ingeniería fiscal y política todavía frágil. Es probablemente la apuesta económica más ambiciosa del inicio del Gobierno de Kast, pero también una apuesta de alto riesgo: promete reactivar crecimiento, inversión y empleo con rebajas tributarias y desregulación, mientras dice cuidar la responsabilidad fiscal. Ahí está la tensión central.

El diagnóstico es fuerte: Chile sí necesita un shock proinversión

El punto de partida del Gobierno no es inventado. Chile viene con bajo crecimiento tendencial, inversión débil, permisología pesada, mercado laboral flojo y una construcción golpeada. En ese contexto, un paquete que apunte a inversión, empleo formal, vivienda y permisos tiene sentido económico.

La rebaja gradual del impuesto corporativo de 27% a 23% también tiene una lógica técnica defendible: Chile quedó con una carga corporativa alta frente a competidores, y eso afecta rentabilidad esperada, inversión y reinversión. La reintegración tributaria, además, ordena un sistema que se volvió complejo y poco amigable para capitales locales.

Pero el problema no es la dirección general. El problema es el balance: el proyecto adelanta costos fiscales ciertos y deja buena parte de los beneficios fiscales dependiendo de crecimiento futuro.

El corazón económico: bajar impuestos esperando que el crecimiento pague la cuenta

Técnicamente, este es un proyecto de supply side economics a la chilena: bajar impuestos, reducir trabas, activar construcción, subsidiar empleo formal y apostar a que el mayor dinamismo genere recaudación futura.

Eso puede funcionar parcialmente si se cumplen tres condiciones: que la inversión responda rápido, que el Congreso no mutile el paquete, y que el escenario externo no se deteriore. Pero esas tres condiciones son inciertas.

La rebaja del impuesto de primera categoría es la medida más estructural y probablemente la más coherente del paquete. Si se quiere recuperar inversión privada, minería, energía, infraestructura y capital de riesgo, Chile necesita mejorar retorno esperado y certeza. Ahí el Gobierno tiene un punto.

Pero la frase oficial de que “la rebaja no es para los dueños de las empresas” es demasiado optimista. En economía tributaria, una rebaja corporativa puede beneficiar inversión, salarios, empleo y también utilidades. Depende de competencia, demanda, acceso a financiamiento y expectativas. No es automáticamente inversión; es una apuesta a que las empresas reinviertan.

El flanco fiscal es el talón de Aquiles

El proyecto se vende como responsable porque incluye repatriación de capitales, impuesto rebajado a donaciones, suspensión de nuevas instituciones en gratuidad y compensaciones. Pero el CFA advierte que esas fuentes no alcanzan para compensar los menores ingresos entre 2026 y 2031.

Ese es el punto más delicado: el Gobierno está usando ingresos transitorios o inciertos para financiar rebajas y beneficios con efectos más persistentes.

La repatriación de capitales puede recaudar una vez. La ventana de donaciones también. La suspensión de gratuidad contiene gasto, pero políticamente es inflamable. En cambio, la rebaja del impuesto corporativo, el crédito al empleo y la eliminación de contribuciones tienen efectos fiscales relevantes.

Por eso, desde el punto de vista técnico, el proyecto necesita una regla de cierre más creíble: gatillos fiscales, gradualidad condicionada, compensaciones permanentes o metas explícitas de recorte de gasto. Sin eso, el plan queda expuesto a la crítica de ser un acto de fe fiscal: primero bajo ingresos, después el crecimiento llegará.

El crédito al empleo formal: buena intención, diseño discutible

El subsidio al empleo formal apunta a un problema real: Chile tiene desempleo alto, informalidad persistente y costos laborales que pesan más sobre trabajadores de ingresos medios-bajos.

Pero el diseño parece caro y de impacto incierto. Puede terminar subsidiando empleo que igual habría existido. Ese es el riesgo clásico de estos instrumentos. Para que funcione, debería estar mucho más focalizado en nuevas contrataciones, mujeres, jóvenes, mayores de 55 años o sectores con alta informalidad. Si subsidia la planilla completa, el costo fiscal sube y el impacto marginal baja.

IVA a viviendas: útil para liquidar stock, no necesariamente para resolver vivienda

Eliminar contribuciones a la primera vivienda de mayores de 65 años tiene atractivo político evidente. Es simple de explicar y conecta con una sensación real: personas jubiladas con ingresos bajos o medios que viven en casas valorizadas, pero no tienen liquidez.

El problema es el diseño universal. Si beneficia también a viviendas caras, se vuelve regresivo. Matthei y otros liderazgos de derecha han cuestionado justamente ese punto: aliviar contribuciones de viviendas de alto valor en medio de estrechez fiscal puede parecer un contrasentido.

La parte de permisos es probablemente la más necesaria para inversión. Reducir incertidumbre, ordenar plazos y cerrar espacios de invalidación eterna puede destrabar proyectos. Chile tiene un problema serio: no basta con tener buenos proyectos; hay que poder ejecutarlos en tiempos razonables.

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EL LOBBY SE ASOMA EN EL CHILE DAY

El Chile Day en Nueva York debía ser la vitrina para vender estabilidad, reformas proinversión y confianza en el país. Pero parte de la agenda terminó mostrando otra cosa: cómo los grandes grupos regulados –o en proceso de regulación– están moviendo sus fichas para influir en las reglas que vienen.

Las AFP, los PMGD y los casinos online aprovecharon el evento para hacer lobby. Los más agresivos fueron los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Su “pataleo” contra Quiroz fue notorio: lo acusaron de seguir la orientación de Pardow.

Este sector eléctrico –que agrupa a centrales de generación renovable denominadas “pequeños medios”, pero que están controladas por grandes fondos de inversión internacionales, como BlackRock– envió una dura carta al ministro de Hacienda, con copia a la ministra de Energía, Ximena Rincón, y al biministro Daniel Mas, en la que le reprocharon mantener la orientación regulatoria del exministro Pardow, al reingresar a Contraloría los decretos 88 y 125 sin modificaciones. Estos buscaban corregir, en parte, una anomalía del mercado eléctrico que favorecía a los PMGD.

En juego hay cientos de millones de dólares. El objetivo de los cambios normativos es poner a los PMGD en igualdad de condiciones con las demás energías renovables y comenzar a corregir la distorsión de la cual se han beneficiado estas centrales. Para los aludidos, emparejar la cancha significaría perder la certeza jurídica.

Cabe recordar que, para elaborar el reglamento –del cual la Contraloría deberá ahora tomar razón–, se debieron sortear presiones de influyentes estudios de abogados, agencias de lobby y de autores de estudios económicos que disputaron la narrativa en favor de este segmento en debates regulatorios, legislativos y de política pública.

El turno de las AFP. En el panel Pensions and Financial Markets, dos de los tres expositores representaban directamente a la industria previsional chilena: Andrés García, gerente de Inversiones de AFP Cuprum, y León Fernández de Castro, recién asumido presidente de la Asociación de AFP. La tercera voz fue Stacey Tovrov, de BlackRock Retirement Solutions.

El diseño llamó la atención dentro del propio mercado, de acuerdo con El Mercurio Inversiones. “Me parece llamativo que en un panel sobre pensiones y mercado financiero dos de tres asistentes representen a la industria de las AFP chilenas”, es como citan a un asistente al evento.

No era una observación menor: la reforma previsional fue promulgada en marzo de 2025 y ahora la pelea ya no está en el Congreso, sino en la letra chica de la implementación.

Ahí las AFP volvieron a marcar sus líneas rojas. La primera: la licitación de stock, que adjudicará un 10% de la cartera de afiliados a la administradora que ofrezca las comisiones más bajas. La medida apunta a bajar costos y aumentar competencia, pero la industria advierte que aplicarla junto con el traspaso desde los multifondos a los nuevos fondos generacionales sería un “Big Bang” para el sistema.

La segunda batalla es el benchmark. García y Fernández defendieron que cada AFP tenga espacio para diseñar sus propios referentes de inversión, en vez de quedar amarradas a un parámetro único definido por el regulador. La tercera es más técnica, pero clave para el negocio: los activos alternativos. Según una fuente presente en el panel, García sugirió que estos instrumentos quedaran fuera del benchmark regulatorio. Cuprum lo negó y precisó que el punto era otro: que los benchmarks deben ser “replicables e invertibles”, algo difícil para activos locales y más complejo aún para alternativos.

El otro frente de lobby corre por una vía distinta, pero con la misma lógica: las apuestas online. El gremio que las representan estuvo en el evento en Nueva York empujando su causa. Coincidió que en Santiago el Gobierno puso suma urgencia al proyecto que regula las plataformas de apuestas en línea. El mensaje de la industria es que la actividad ya existe y es mejor regularla que seguir empujándola a la informalidad.

La iniciativa contempla licencias, restricciones para menores de edad, exigencias de identificación de usuarios y beneficiarios finales, además de una carga tributaria específica: 20% sobre los ingresos brutos del juego, pagos en UTM por licencias y un impuesto de 15% para usuarios sobre premios netos. Para el Estado, la promesa es atractiva: nueva recaudación en medio de una agenda fiscal cada vez más exigida. Se estima que regularlas recaudaría hasta US$1.200 millones al año.

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Un mensaje de Tenpo

Fintech Forum 2026: CEO de Tenpo llama a avanzar hacia una mayor armonización regulatoria para impulsar el crédito formal

Los neobancos y su crecimiento en América Latina fueron protagonistas de uno de los paneles más destacados del Chile Fintech Forum. En él participó, Fernando Araya, Co-Founder y CEO de Tenpo, donde compartió escenario con Carlos Prada, Director de Operaciones Globales de Nubank; Carlos Urrutia, General Manager of International Expansion de Revolut; e Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.

Durante su participación, Araya enfatizó la necesidad de avanzar hacia una mayor armonización normativa y regulatoria, señalando que hoy la urgencia está en construir un marco más coherente que permita profundizar el sistema financiero formal e impulsar una mayor inclusión financiera.

“Hoy Chile se encuentra entre los países con mayores niveles de inclusión financiera de la región. Sin embargo, en una dimensión tan importante como el acceso al crédito, seguimos muy atrás. Cerca del 60% de la población no tiene acceso al crédito formal y eso termina empujando a muchas personas hacia el crédito informal”, señaló.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: PRIORIDADES DEL EMPRESARIADO

Que les recorten impuestos no es prioridad para ejecutivos y directores de empresas chilenas. Es lo que muestra un estudio que dio vuelta en redes y está haciendo ruido en el mercado, que revela la visión de los directorios sobre el crecimiento económico.

El Estudio Proyección 2026 refleja los temas urgentes para crecimiento económico para altos ejecutivos, empresarios y directores. Como muestra el gráfico, rebajar impuestos está fuera de las prioridades top 10.

Los temas que lideran la lista: permisología, seguridad, regulación, gobernabilidad e inversión pública. Caber recordar que recortar el impuesto a las grandes empresas del 27 al 23 por ciento es el corazón del proyecto de ley del Gobierno para dar un impulso a la economía.

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LA SEMANA EN REDES: ¿JAMES BOND EN UN ELÉCTRICO CHINO?

Una de las grandes polémicas de la semana la generó este video en @YouTube de “James Bond”, 007, manejando un auto eléctrico, un Denza, la gama de lujo del gigante chino BYD.

Daniel Craig, que aclara que ya no sigue en el rol, es el nuevo embajador de la marca y el video hizo que los puristas estallaran de enojo. Para los no expertos, James Bond siempre manejó un Aston Martin británico o un Range Rover (también británico). En una o dos películas se le vio en un BMW. Es por eso que verlo en un auto chino y eléctrico hizo que explotaran rumores y especulaciones.

El cerebro detrás de la idea de sumar a Craig como embajador de la marca fue José Miranda, el exdirector programación de Canal 13 y antes gerente de Comunicaciones de Enel. Miranda es actualmente el director de Marketing y Comunicaciones en BYD Americas, Europa, África y el Medio Oriente y el ejecutivo occidental de más alto rango en el gigante chino.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– La Corte Suprema se suma a los que cuestionan parte del plan Quiroz. El pleno del máximo tribunal envió a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Presidente José Antonio Kast un informe sobre el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, la gran apuesta legislativa del Gobierno.

El punto más sensible es también el que hace más ruido en el mercado: la restitución de gastos a privados cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada judicialmente. Según el proyecto, si un tribunal deja sin efecto un permiso ambiental después de iniciadas las obras, el Estado debería devolver los gastos directos acreditados por el inversor/empresa.

La tensión. Especialistas y académicos en derecho ambiental advierten que el mecanismo podría generar incentivos perversos. El argumento es que, si cada anulación abre la puerta a compensaciones millonarias, los Tribunales Ambientales podrían enfrentar una presión indirecta al momento de fallar.

La advertencia de la Suprema: el Estado podría terminar pagando por un permiso mal otorgado, incluso antes de aclarar cuánto contribuyó el privado al problema.

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– Una semana para celebrar para el empresario Francisco Javier Errázuriz Jr.: después de 17 años de tramitación ambiental, el Comité de Ministros aprobó el proyecto “Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine”.

La iniciativa busca recuperar sales de potasio en el poniente del salar de Atacama, en la Región de Antofagasta, para producir hasta 200 mil toneladas anuales de cloruro de potasio. La inversión actualizada llega a US$ 143 millones y promete 275 empleos directos, más de 1.000 indirectos y otros 500 en Tarapacá para producir nitrato de potasio.

Hay quienes estiman que es una victoria pírrica. El exministro del Medio Ambiente de Bachelet II, Marcelo Mena, recuerda que el proyecto ingresó al sistema ambiental en febrero de 2009 y fue rechazado en gobiernos de distinto signo: Piñera I, Bachelet II, Piñera II y Boric. Esta vez, tras un recurso de reclamación presentado por la empresa, el Comité de Ministros le dio luz verde.

En redes hubo varios que apuntaron con ironía a que el año pasado Errazuriz contrata al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en su cruzada para frenar el acuerdo por el litio entre Codelco y SQM. Cabe mencionar Hacienda no participa en el Comité de Ministros en Chile. El organismo está integrado por el Ministro del Medio Ambiente (quien lo preside) y los ministros de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería.

La otra noticia del Grupo Errázuriz provino del negocio del vino. Un reportaje delDiario Financiero revela que están haciendo una apuesta de US$ 32 millones a la viña fundada por el padre del actual líder del holding, Francisco Javier Errázuriz, “Fra Fra”.

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– El ruido interno que hizo el viaje del canciller a Silicon Valley. Se trata del viaje de Francisco Pérez Mackenna, junto a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, a California, para atraer inversiones tecnológicas y posicionar a Chile como un “hub” de inteligencia artificial (IA) y la “California de Sudamérica”.

Los críticos dicen que ese tipo de viajes y negociaciones le corresponde al equipo económico y no al canciller. Al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores –y varios exdiplomáticos– dicen entender que Pérez Mackenna le quiera dar otra impronta a su rol y aprovechar su experiencia en el sector privado, pero que esa función siempre ha sido responsabilidad de Economía, Hacienda o la Corfo.

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– El gatopardismo del CEP: todo queda en familia. Hay un cambio de mando en el Centro de Estudios Públicos. Leonidas Montes fue nombrado como nuevo presidente del CEP, tras más de ocho años como director ejecutivo y más de dos décadas vinculado a la institución. Sucede a Juan Andrés Camus y queda ahora en la primera línea del think tank más influyente del mundo empresarial chileno.

El dato político-institucional: junto con el ascenso de Montes, salen cuatro pesos pesados del Consejo. Luis Enrique Yarur y Roberto Angelini dejan sus cargos por edad, según los estatutos. Juan Obach y Juan Andrés Camus, ambos expresidentes, adelantaron su salida para abrir espacio a nuevas generaciones.

Pero todo queda en familia. Las vacantes serán ocupadas por Maurizio Angelini A., Juan Andrés Camus V., Macarena Obach G. e Ignacio Yarur A. Es decir, cambia la generación, pero no desaparecen los apellidos tradicionales del poder económico chileno.

Se busca reemplazo para Montes. El puesto queda vacante y ahora empieza el proceso de búsqueda con un comité ad hoc liderado por el propio Montes, Carlo Solari, Carolina Matetic y Fernando Larraín, para encontrar a la persona que estará a cargo de la operación diaria del CEP en medio de esta transición.

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Un mensaje de la UDP

Las noches de telescopio en la Universidad Diego Portales

El Instituto de Estudios Astrofísicos de la UDP organiza desde hace más de diez años en la Biblioteca Nicanor Parra las “Charlas y Noches de Telescopio”, encuentros en los que se dialoga sobre supernovas, meteoritos o agujeros negros, para luego, desde la terraza, realizar observaciones telescópicas de la luna y los planetas.

“También hacemos observaciones de manera online usando el telescopio remoto OMA (Observatorio Mancomunado de Astrofísica), situado en la IV región. En condiciones de oscuridad y con mayor potencia apuntamos a objetos de campo profundo como galaxias y cúmulos estelares”, cuenta Erika Labbé, coordinadora de Difusión de Instituto.

Desde 2015 han participados expertos como Mario Hamuy, Millarca Valenzuela, Wanda Díaz-Merced y Gonzalo Palma. En la próxima jornada el académico Enrique Paillas se referirá a la cosmología y la energía oscura. “Pese a ser el 70% de la energía de todo el universo, no sabemos mucho de ella y de ahí deriva su nombre, oscuridad como ‘falta de conocimiento’.

Para más información ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

– La semana económica viene marcada por el Banco Central, con Rosanna Costa en Basilea y dos encuestas clave para leer cómo están ajustando sus expectativas economistas y operadores financieros, tras la muy anticipada Reunión de Política Monetaria de abril.

Lunes: Costa, participa en la Reunión Bimestral de Gobernadores del Banco de Pagos Internacionales –BIS–, en Basilea, Suiza. Es una cita relevante en medio de un escenario externo todavía volátil, con mercados atentos a inflación, petróleo, tasas globales y riesgos financieros.

Martes: El Banco Central publica en su sitio web la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de mayo de 2026. Será una señal importante para medir si los economistas están ajustando sus proyecciones de inflación, crecimiento y TPM después de la última Reunión de Política Monetaria y ahora que se conoce en detalle el plan económico del Gobierno.

Jueves: Se publica la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) post-RPM de abril. El foco estará en las expectativas de mercado para la Tasa de Política Monetaria (TPM), inflación de corto plazo y tipo de cambio.

Viernes 15 y lunes 18 de mayo: el Banco Central realizará su Reunión de Política Financiera y publicará el comunicado en su sitio web. La atención estará puesta en el diagnóstico sobre estabilidad financiera, condiciones de crédito, liquidez, riesgos externos y eventuales vulnerabilidades del sistema local.

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EL NEGOCIO DE JUGAR A LOS MONITOS

La fiebre Panini: el Mundial empieza antes del primer gol. A poco más de 30 días del evento, volvió ese ritual que divide familias, vacía bolsillos y convierte a adultos funcionales en cazadores de figuritas: el álbum Panini. ¡Cuantas monedas le habré robado a mi madre y hermanas para comprar “monitos” del Mundial. El del 78 fue criminal (perdón, mamá).

Desde 1970, completar el álbum es casi un deporte paralelo al evento deportivo. Hay estrategia, ansiedad, mercado de pases –pero de cromos– y una fe irracional en que el próximo sobre traerá justo esa estampa imposible.

La edición 2026 llega como la más grande hasta ahora y confirma que, antes de gritar un gol, muchos ya están gritando: “¡La tengo, la tengo, la tengo!”.

Negocio redondo. El álbum de 2026 es el más grande hasta la fecha, con 112 páginas y 980 figuritas, superando ampliamente las 670 de Qatar 2022. Se calcula que completar el álbum puede costar entre US$ 150 y US$ 300, con 980 figuritas y distintos formatos disponibles.

El fin de una era. Es el posiblemenre el último álbum de Panini. En 2031 probablemente Fanatics tome la posta de los coleccionables, por lo que esta edición aparece como una despedida anticipada de una tradición profundamente mundialera.

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