La ciencia es clave: Kast hace autocrítica tras dichos sobre financiamientos a universidades

El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes su tercer consejo de gabinete desde el inicio de su administración y aprovechó la instancia para abordar una de las polémicas que marcó la agenda de los últimos días: sus cuestionamientos al financiamiento de investigaciones universitarias.

Durante sus palabras en el Salón Montt Varas de La Moneda, el Mandatario realizó una autocrítica respecto de las declaraciones que emitió en Puerto Montt, donde afirmó que algunas investigaciones terminaban “en un libro precioso, empastado, en la biblioteca” y que no generaban empleos.

“En el tema de ciencia, que quizás la frase uno la podría modificar”, reconoció Kast frente a sus ministros.

Sin embargo, el jefe de Estado defendió el fondo de sus planteamientos y aseguró que el objetivo apunta al control y evaluación del uso de recursos públicos destinados a investigación.

“Lo que nosotros apuntamos es al fondo de que todos los recursos para la ciencia sean bien utilizados. La ciencia es fundamental y el buen uso de los recursos también”, sostuvo.

Kast afirmó además que la discusión generada tras sus dichos terminó siendo positiva, porque —a su juicio— abre espacio para fortalecer a quienes realizan investigaciones con buenos resultados.

“Los buenos científicos los vamos a respaldar con mucha más fuerza, con más recursos si se utiliza todo bien”, planteó.

En esa línea, el Mandatario también emplazó a los gobiernos regionales respecto al financiamiento de estudios científicos.

“Si van a entregar recursos para estudios científicos, ¿van a poder hacerle el seguimiento? o ¿los gobiernos regionales todos tienen las personas adecuadas para después ver cómo se utilizaron los recursos?”, cuestionó.

Las declaraciones de Kast se producen luego de las críticas que generaron sus palabras desde el mundo académico, sociedades científicas y candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile, quienes acusaron un “anti intelectualismo” y una visión “miope” sobre el rol de la investigación y el conocimiento.

Defensa a ministros

Durante el consejo de gabinete, el Presidente también respaldó públicamente a ministros que han estado bajo presión mediática en los últimos días.

Entre ellos destacó a la ministra del Deporte, Natalia Ducó, cuestionada por sus declaraciones sobre la importancia de la vestimenta de los atletas.

“En el tema del deporte, queda ahí una frase, pero cada vez que uno habla con los deportistas dicen, ‘yo me tengo que sentir orgulloso de representar a Chile’”, señaló.

Kast sostuvo además que suele existir una sobrerreacción opositora frente a determinadas declaraciones de autoridades.

“Siempre tenemos una parte de la oposición que levanta el tono en distintas áreas y después los hechos van demostrando que fue una alza de tono inadecuada”, afirmó.

El Mandatario también aprovechó la instancia para destacar el despliegue territorial de sus ministros y comenzar la preparación de su primera cuenta pública, programada para el próximo 1 de junio.

“Nuestro desafío era el Desafío 90, pero ya tenemos tanta información de lo que debemos mostrar y de lo que viene para adelante”, sostuvo.

Finalmente, Kast llamó a sus ministros a mantener la perspectiva de reconstrucción y recuperación del país. “Las personas siguen teniendo esa esperanza en que recuperar y reconstruir el alma de Chile es posible”, concluyó.