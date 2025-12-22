Concluyen cuatro años de trabajo de fortalecimiento de la convivencia educativa en La Araucanía

Con una jornada regional de evaluación y reflexión, el programa A Convivir se Aprende (ACSA) finalizó un ciclo de cuatro años de trabajo en La Araucanía, periodo marcado por el fortalecimiento de la convivencia educativa, la prevención de la violencia escolar y la instalación de capacidades profesionales en comunidades educativas de la región.

La iniciativa, parte del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación, ejecutada en La Araucanía por el Centro Convive de la Universidad Católica de Temuco desarrolló procesos de acompañamiento a establecimientos educacionales, trabajo en redes en 14 comunas y formación pertinente y contextualizada con alcance regional a través de instancias de formación masiva.

Desde la Seremi de Educación, el coordinador regional de Convivencia para la Ciudadanía, Rodrigo Cornejo, relevó el carácter colaborativo del proceso y señaló que el trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y la UCT “permitió alcanzar avances significativos en la gestión de la convivencia y en el fortalecimiento de la salud mental en los establecimientos educacionales”. Además, subrayó que “más del 99% de los establecimientos participantes reportó mejoras concretas en sus prácticas de gestión de la convivencia tras incorporar el enfoque de Escuela Total Multinivel y reconocer los recursos propios de sus comunidades”.

Durante la instancia, autoridades, académicos y encargados comunales participaron en una dinámica de evaluación conjunta del proceso, instancia que permitió analizar los avances del programa, compartir aprendizajes desde los territorios y relevar desafíos para la continuidad del trabajo en convivencia educativa en la región.

El jefe del Departamento Provincial de Educación Cautín Norte, Diego Vrsalovic Huenumilla, valoró los avances logrados y afirmó que el programa permitió tener logros concretos en convivencia educativa, y precisó que hoy, “existen comunidades con mayores niveles de bienestar, equipos con mayor compromiso institucional y estudiantes con mejores factores protectores, lo que impulsa un modelo escolar orientado a prevenir los conflictos antes que sólo responder a la urgencia”.

Experiencia territorial transformadora

Desde la UCT, la académica del Departamento de Diversidad y Educación Intercultural y Coordinadora Regional del programa, Carmen Paz Tapia, destacó que la jornada respondió a un propósito evaluativo y territorial, ya que, “la evaluación realizada destacó importantes avances en las instituciones respecto de situarse en un enfoque más formativo-promocional que reactivo-punitivo.

El programa fortaleció las redes comunales desde una mirada territorial, lo que Tapia explica, “abre oportunidades , para instalar procesos reflexivos y nuevas prácticas en que tanto directivos, profesoras, familia, estudiantes y equipos de convivencia escolar, como supervisores ministeriales y coordinadores comunales de convivencia, trabajan en colaboración para disminuir la violencia y promover la convivencia y el bienestar de la comunidad”

Sandra Garrido, quien fue encargada comunal del programa en Freire y coordinadora regional del programa ACSA Continuidad y Sostenibilidad, destacó que uno de los principales aportes del programa radica en la capacidad instalada que queda en las comunas. Según precisó, “el programa dejó redes comunales fortalecidas, planes de sostenibilidad elaborados desde las necesidades locales y un conjunto de herramientas de acceso público, entre ellas cápsulas formativas, paneles escolares interactivos, manuales de convivencia y materiales ministeriales adaptados para facilitar su uso en los establecimientos”.

La experiencia también marcó un cambio profundo en la forma de abordar la convivencia escolar a nivel local. Así lo expresó Ingrid Venegas González, encargada comunal de convivencia educativa del Departamento de Educación de Curacautín, quien señaló que el programa permitió comprender que la convivencia no corresponde sólo a un equipo específico, sino a toda la comunidad educativa. Venegas explicó que “el enfoque formativo del programa desplazó la lógica punitiva y centrada en protocolos, abriendo paso a estrategias de promoción, prevención y buen trato”.

La jornada de cierre concluyó con una evaluación positiva del impacto del programa y con el compromiso de proyectar su continuidad, y posicionar a la convivencia educativa como un pilar estratégico para el bienestar, la salud mental y los aprendizajes en las comunidades escolares de La Araucanía.